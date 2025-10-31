Bất ngờ những thiết kế đẳng cấp của các tín đồ thời trang xanh

Eco Glam phong cách "thời trang xanh cao cấp" đang được xem là một xu hướng thời trang đang thịnh hành trong giới tiêu dùng thời trang giàu có và có tầm nhìn. Ở họ, sự đẳng cấp không đến từ việc sở hữu nhiều món đồ, mà nằm ở cách lựa chọn - thông minh, tinh tế và có trách nhiệm với hành tinh.



Eco Glam đang định hình phong cách sống của giới mộ điệu hiện đại: sang trọng nhưng bền vững, tinh tế và có trách nhiệm. Đây là sự hòa quyện giữa thẩm mỹ cao cấp và ý thức xanh, nơi giá trị xa xỉ được tạo nên từ vật liệu thân thiện, quy trình đạo đức và tay nghề thủ công tinh xảo ẢNH: LA PHẠM

Đẳng cấp của thời trang nằm ở ý thức người tiêu dùng vì hành tinh

Các nhà mốt hàng đầu như Stella McCartney, Gabriela Hearst, hay các thương hiệu trẻ như Nanushka, Mother of Pearl đều đang tái định nghĩa khái niệm "xa xỉ bền vững". Họ khai thác chất liệu tái chế cao cấp, da thực vật, sợi hữu cơ và quy trình sản xuất giảm phát thải carbon - nhưng vẫn giữ vững tính thẩm mỹ đỉnh cao, tôn vinh sự thanh lịch tự nhiên và tinh thần "quiet luxury" trong từng đường cắt, nếp gấp.

Tại Việt Nam, các thương hiệu như La Phạm, Vân Nhã hay Comay, Hemp Oi… đều bắt nhịp. Những sản phẩm thời trang xanh của các thương hiệu đều "được lòng" các tín đồ thời trang có điều kiện về vật chất và am hiểu về thời trang bền vững.

Eco Glam gắn liền với làn sóng slow fashion - ưu tiên chất liệu tái chế, thiết kế bền vững và sản xuất có trách nhiệm. Nhiều nhà mốt quốc tế và Việt Nam đã chứng minh rằng sự lộng lẫy vẫn có thể được tạo ra từ da thực vật, lụa tái sinh hay sợi dệt tái chế ẢNH: LA PHẠM

Theo các nhà thiết kế thời trang xanh người tiêu dùng thời trang "giàu có" hôm nay thường không tìm kiếm sự phô trương, mà mong muốn những sản phẩm phản ánh giá trị nội tâm: hiểu biết, tinh tế, nhân văn. Một chiếc áo khoác len từ sợi hữu cơ, một đôi giày da thực vật hay một chiếc túi làm từ vật liệu tái chế có thể mang lại cảm giác tự hào - không chỉ vì giá trị thẩm mỹ, mà vì nó góp phần vào bức tranh lớn hơn: bảo vệ môi trường và hướng tới tương lai bền vững.

Không chỉ là một xu hướng thẩm mỹ, Eco Glam còn được xem là phản ánh tư duy tiêu dùng mới của tầng lớp giàu có và có hiểu biết về thời trang xanh ẢNH: LA PHẠM

Những 'đặc trưng' dễ làm siêu lòng các tín đồ khó tính

Điểm nổi bật của phong cách Eco Glam nằm ở chất cảm và phom dáng. Những thiết kế tưởng chừng tối giản lại ẩn chứa kỹ thuật dựng phom tinh tế, thể hiện qua bề mặt vải thô sang trọng, sắc độ trung tính và đường may hoàn hảo đến từng chi tiết. Từng sản phẩm như một tác phẩm thủ công được tạo nên từ tấm lòng tôn trọng vật liệu và con người. Chính điều đó khiến Eco Glam dễ dàng "lấy lòng" giới thượng lưu và trở thành cách để họ thể hiện quan điểm cá nhân và ý thức về thời trang.

Không đơn thuần là "một trào lưu" - cùng với sự vào cuộc tâm huyết của nhiều thương hiệu lớn cùng các nhà thiết kế đang biến mối quan tâm chung thành một vẻ đẹp thực sự không còn là sự dư thừa đồng thời tạo ra sự dung hòa giữa cái đẹp, sự sang trọng và trách nhiệm.

Ca sĩ Hòa Minzy là một trong những nghệ sĩ tiên phong trong việc sử dụng các thiết kế thời trang xanh đến từ các làng nghề, đậm chất thủ công bền vững ẢNH: VÂN NHÃ BOUTIQUE

Đề cao chất lượng, tính lâu dài và dấu ấn cá nhân hơn là sự thể hiện bề nổi, vẻ đẹp của những thiết kế xanh mang đến sự sang trọng tối giản mà nổi bật của thời đại mới ẢNH: VÂN NHÃ BOUTIQUE

Trong xu hướng mới, các thiết kế được đo bằng tầm nhìn và giá trị nhân văn mà mỗi lựa chọn thời trang mang lại ẢNH: VÂN NHÃ BOUTIQUE



