Bí quyết diện áo ren trễ vai đẹp chuẩn nàng thơ

Không cần quá cầu kỳ hay chạy theo xu hướng ngắn hạn, chỉ với một chiếc áo ren trễ vai cơ bản, bạn đã có thể biến tấu thành nhiều diện mạo khác nhau.
Áo ren trễ vai và quần shorts: Công thức cho vẻ ngoài tươi trẻ và gợi cảm
Áo ren trễ vai thường được thiết kế dáng lửng hoặc ôm nhẹ, khi kết hợp với quần shorts sẽ tạo cảm giác thoáng mát nhưng vẫn giữ được sự nữ tính.
Một đôi giày sneakers trắng, xăng đan quai mảnh hoặc loafer là lựa chọn hoàn hảo để hoàn thiện set đồ này.
Áo ren trễ vai phối chân váy ngắn: Dịu dàng và cá tính
Với phần ren nhẹ ôm vai và thiết kế tay phồng hoặc xếp ly, chiếc áo sẽ làm nổi bật phần xương quai xanh và tạo nên vẻ ngoài mềm mại.
Để hoàn thiện bản phối, một đôi giày Mary Jane hoặc sneakers cùng tất cổ cao sẽ làm tổng thể thêm phần dễ thương mà không quá “bánh bèo”. Đây là lựa chọn phù hợp cho những buổi hẹn hò nhẹ nhàng, đi dạo chiều hoặc thậm chí là chụp ảnh lookbook cá nhân.
Áo ren trễ vai phối quần dài: Thanh lịch và trưởng thành
Quần âu ống suông sẽ giúp bạn tôn lên đôi chân dài miên man, lựa chọn này cũng giúp bạn thoải mái khi ra ngoài.
Ngoài ra, sơ vin hoặc chọn áo dáng lửng cũng là cách để giữ tỷ lệ cơ thể cân đối.
Áo ren trễ vai với phong cách giấu quần: Gợi cảm mà tinh tế
Khi phối áo ren trễ vai với quần shorts ngắn vừa đủ, bạn có thể tạo hiệu ứng như mặc một chiếc áo dáng dài, mang lại cảm giác “nửa kín nửa hở” đầy cuốn hút.
Set đồ này không chỉ giúp bạn “ăn gian” chiều cao mà còn mang lại vẻ ngoài cá tính, rất thích hợp để tham dự các buổi tụ họp hoặc chụp hình street style.