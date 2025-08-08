  • An Giang
Thời trang 24/7

Bí quyết diện áo ren trễ vai đẹp chuẩn nàng thơ

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
08/08/2025 18:09 GMT+7

Áo ren trễ vai là một trong những món đồ thời trang không thể thiếu với các tín đồ theo đuổi phong cách nàng thơ. Thiết kế hở vai tinh tế giúp tôn lên vẻ đẹp nữ tính, quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng.

Không cần quá cầu kỳ hay chạy theo xu hướng ngắn hạn, chỉ với một chiếc áo ren trễ vai cơ bản, bạn đã có thể biến tấu thành nhiều diện mạo khác nhau.

Áo ren trễ vai và quần shorts: Công thức cho vẻ ngoài tươi trẻ và gợi cảm 

Bí quyết diện áo ren trễ vai đẹp chuẩn nàng thơ- Ảnh 1.

Áo ren trễ vai cùng quần shorts là bộ đôi lý tưởng cho những ngày hè nóng bức hoặc khi bạn muốn hướng đến một diện mạo năng động

ẢNH: @BONNIE

Áo ren trễ vai thường được thiết kế dáng lửng hoặc ôm nhẹ, khi kết hợp với quần shorts sẽ tạo cảm giác thoáng mát nhưng vẫn giữ được sự nữ tính.

Bí quyết diện áo ren trễ vai đẹp chuẩn nàng thơ- Ảnh 2.

Bạn có thể chọn quần shorts vải đũi, kaki hoặc denim dáng lưng cao để tôn đôi chân dài và tạo cảm giác gọn gàng cho vóc dáng

ẢNH: @BUNNY

Một đôi giày sneakers trắng, xăng đan quai mảnh hoặc loafer là lựa chọn hoàn hảo để hoàn thiện set đồ này.

Áo ren trễ vai phối chân váy ngắn: Dịu dàng và cá tính 

Bí quyết diện áo ren trễ vai đẹp chuẩn nàng thơ- Ảnh 3.

Nếu bạn yêu thích phong cách tiểu thư hiện đại, đừng bỏ qua công thức kết hợp áo ren trễ vai cùng chân váy ngắn

ẢNH: @MINTHOUSE.SG

Với phần ren nhẹ ôm vai và thiết kế tay phồng hoặc xếp ly, chiếc áo sẽ làm nổi bật phần xương quai xanh và tạo nên vẻ ngoài mềm mại.

Bí quyết diện áo ren trễ vai đẹp chuẩn nàng thơ- Ảnh 4.

Bạn có thể chọn tông trắng, be hoặc pastel để tăng hiệu ứng cho set đồ

ẢNH: @BYXIU.OFFICIAL

Để hoàn thiện bản phối, một đôi giày Mary Jane hoặc sneakers cùng tất cổ cao sẽ làm tổng thể thêm phần dễ thương mà không quá “bánh bèo”. Đây là lựa chọn phù hợp cho những buổi hẹn hò nhẹ nhàng, đi dạo chiều hoặc thậm chí là chụp ảnh lookbook cá nhân.

Áo ren trễ vai phối quần dài: Thanh lịch và trưởng thành 

Bí quyết diện áo ren trễ vai đẹp chuẩn nàng thơ- Ảnh 5.

Đối với những ai theo đuổi phong cách nàng thơ tối giản nhưng vẫn muốn giữ nét nữ tính, áo ren trễ vai khi kết hợp với quần dài sẽ là gợi ý hoàn hảo

ẢNH: @CHARLOTTE

Quần âu ống suông sẽ giúp bạn tôn lên đôi chân dài miên man, lựa chọn này cũng giúp bạn thoải mái khi ra ngoài.

Bí quyết diện áo ren trễ vai đẹp chuẩn nàng thơ- Ảnh 6.

Bạn nên chọn áo ren có độ ôm vừa phải, tránh quá rộng để không bị “nuốt dáng”

ẢNH: @SWAN.VIETNAM

Ngoài ra, sơ vin hoặc chọn áo dáng lửng cũng là cách để giữ tỷ lệ cơ thể cân đối.

Áo ren trễ vai với phong cách giấu quần: Gợi cảm mà tinh tế 

Bí quyết diện áo ren trễ vai đẹp chuẩn nàng thơ- Ảnh 7.

Phong cách giấu quần là một trong những xu hướng được nhiều sao Hàn và các fashionista ưa chuộng trong thời gian gần đây

ẢNH: @BUNNY

Khi phối áo ren trễ vai với quần shorts ngắn vừa đủ, bạn có thể tạo hiệu ứng như mặc một chiếc áo dáng dài, mang lại cảm giác “nửa kín nửa hở” đầy cuốn hút.

Bí quyết diện áo ren trễ vai đẹp chuẩn nàng thơ- Ảnh 8.

Phối cùng bốt cổ thấp, sneaker đế thô hoặc giày loafer sẽ giúp tổng thể trở nên hiện đại và nổi bật hơn

ẢNH: @LEILAA.CLO

Set đồ này không chỉ giúp bạn “ăn gian” chiều cao mà còn mang lại vẻ ngoài cá tính, rất thích hợp để tham dự các buổi tụ họp hoặc chụp hình street style.

 

áo ren trễ vai áo ren trễ vai quần shorts chân váy ngắn

