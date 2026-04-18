Bí quyết diện váy không tay thanh lịch, giúp nàng khoe trọn vóc dáng

Váy không tay là trang phục được lược bỏ phần tay áo nên thoáng mát và tạo diện mạo thanh thoát, hiện đại cho người mặc. Váy hoa không tay, váy không tay cổ vuông, váy lụa không tay... nằm trong số những gợi ý dễ mặc, dễ đẹp để nàng khoe trọn dáng vóc trong những ngày nắng.
Váy không tay là trang phục phù hợp hoàn hảo cho mùa hè. Phom dáng của thiết kế vẫn giữ vững những chi tiết tinh tế và thanh lịch ở phần cổ áo, đường chiết eo gọn nhẹ, phần tay chườm hoặc vai khoét vừa giúp không khí lưu thông, mang đến cảm giác thoáng mát vừa tạo hình ảnh thon gọn cho phần tay, vai.
Váy hoa không tay
Váy hoa không tay là trang phục "must have" trong mùa hè. Các thiết kế váy voan in hoa, váy tơ thêu hoa hay váy lụa satin mềm nhẹ điểm họa tiết, váy linen in hoa lá mang đến sức sống mới cho tủ đồ đi làm, đi chơi. Dáng váy suông thoáng mát hoặc chiết eo nhẹ nhàng vừa tôn đường cong vừa tạo điểm nhấn cho các bản phối hằng ngày thêm phần sắc nét.
Váy không tay cổ vuông in hoa trên chất vải linen như mang cả khu vườn mùa hạ vào trong công sở. Họa tiết rực rỡ, gam màu nóng ấn tượng hòa quyện trong bản phối cùng giày, túi đơn sắc, tối giản và hài hòa
ẢNH: FIONA
Váy không tay cổ vuông
Váy hai dây
Váy hai dây không thể vắng mặt trong tủ đồ trang phục không tay thoáng mát, giúp nàng khoe dáng thướt tha. Mùa hè, kiểu váy này thường đi cùng phần tùng váy maxi để nàng diện đi biển, dạo phố... kết hợp cùng túi cói, xăng đan hay giày bệt, dép kẹp.