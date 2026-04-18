Bí quyết diện váy không tay thanh lịch, giúp nàng khoe trọn vóc dáng

Váy không tay là trang phục phù hợp hoàn hảo cho mùa hè. Phom dáng của thiết kế vẫn giữ vững những chi tiết tinh tế và thanh lịch ở phần cổ áo, đường chiết eo gọn nhẹ, phần tay chườm hoặc vai khoét vừa giúp không khí lưu thông, mang đến cảm giác thoáng mát vừa tạo hình ảnh thon gọn cho phần tay, vai.

Váy hoa không tay sang trọng, thanh lịch từ mọi góc nhìn. Mẫu trang phục mang tông nâu cam in hoa trắng làm nổi bật nét đẹp dịu dàng, sự nhẹ nhàng mà tinh tế trong phong cách của quý cô ẢNH: OYSTER

Váy hoa không tay

Đầm suông không tay, cổ tròn nhỏ ôm gọn bờ vai giúp nàng khéo léo giấu nhược điểm nhưng vẫn rực rỡ, thu hút qua bảng màu nhiều gam xanh đan xen họa tiết hoa cẩm tú cầu ẢNH: SIXDO

Váy hoa không tay là trang phục "must have" trong mùa hè. Các thiết kế váy voan in hoa, váy tơ thêu hoa hay váy lụa satin mềm nhẹ điểm họa tiết, váy linen in hoa lá mang đến sức sống mới cho tủ đồ đi làm, đi chơi. Dáng váy suông thoáng mát hoặc chiết eo nhẹ nhàng vừa tôn đường cong vừa tạo điểm nhấn cho các bản phối hằng ngày thêm phần sắc nét.

Váy sơ mi không tay vải tơ thêu hoa nhí tôn trọn khí chất trang nhã, cổ điển của quý cô. Thiết kế nên được dành cho những ngày đi làm, đi học, những buổi gặp gỡ trang trọng trong mùa hè... ẢNH: NEM FASHION

Váy không tay cổ vuông in hoa trên chất vải linen như mang cả khu vườn mùa hạ vào trong công sở. Họa tiết rực rỡ, gam màu nóng ấn tượng hòa quyện trong bản phối cùng giày, túi đơn sắc, tối giản và hài hòa ẢNH: FIONA

Váy không tay cổ vuông

Dáng váy không tay cổ vuông khéo chiều chuộng quý cô yêu thích sự kín đáo nhưng vẫn thông thoáng mà dịu dàng. Thiết kế thường đi cùng bản vai nhỏ, tùng xòe nhẹ tôn eo và có thể kết hợp cùng giày cao gót, xăng đan, giày thể thao... một cách linh hoạt tùy theo mục đích sử dụng ẢNH: SPEAL

Váy hai dây

Váy hai dây maxi in họa tiết lấy cảm hứng từ biển cả mang đậm không khí lễ hội và gợi nhắc về những ngày hè "biển gọi". Hãy chuẩn bị sẵn cho mình một mẫu váy yêu thích cho ngày hè rực nắng đang chờ đón nàng ẢNH: EVA DE EVA

Váy hai dây không thể vắng mặt trong tủ đồ trang phục không tay thoáng mát, giúp nàng khoe dáng thướt tha. Mùa hè, kiểu váy này thường đi cùng phần tùng váy maxi để nàng diện đi biển, dạo phố... kết hợp cùng túi cói, xăng đan hay giày bệt, dép kẹp.

Thiết kế kết dây nổi trên nền váy suông dáng dài tạo điểm nhấn cho phần thân trên, hoàn hảo để diện trong các bữa tiệc, gala trao giải hay những dịp đặc biệt của nàng ẢNH: EVA DE EVA

Váy lụa không tay phối ren mang nét đẹp nhẹ nhàng và thư thái để quý cô diện hằng ngày đi làm, đi chơi. Sự kết hợp của hai gam màu, hai chất liệu mang đến sự cộng hưởng về mặt thị giác, giúp nàng gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên ẢNH: MAUVE

Váy denim hai dây cắt laser họa tiết hoa đặc sắc mang đến vẻ đẹp mới lạ cho nàng. Thiết kế cocktail dress giúp người mặc khoe khéo vóc dáng - từ những đường cong nóng bỏng đến đôi chân dài miên man ẢNH: LE THANH HOA



