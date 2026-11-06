Bí quyết tạo điểm nhấn phong cách với túi chữ nhật

Sở hữu phom dáng gọn gàng, đường nét thanh thoát cùng khả năng kết hợp linh hoạt, túi xách hình chữ nhật đang trở thành điểm nhấn được nhiều tín đồ thời trang yêu thích.
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Từ những mẫu túi mini đeo vai, túi cầm tay cho đến kiểu túi có quai dài thanh mảnh, phom chữ nhật liên tục được biến tấu để phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Khi kết hợp cùng váy ngắn, trang phục ôm sát hay quần jeans phóng khoáng, món phụ kiện này không chỉ tạo điểm nhấn mà còn giúp các tỷ lệ trang phục trở nên hài hòa hơn.
Sức hấp dẫn của những chiếc túi chữ nhật nằm ở khả năng tạo điểm nhấn mà không làm mất đi sự cân bằng của trang phục. Đặc biệt, những thiết kế kích thước nhỏ với phom dáng rõ ràng là lựa chọn phù hợp cho các cô nàng yêu thích phong cách trẻ trung và có phần nổi loạn.
Để phát huy tối đa hiệu quả thẩm mỹ của túi chữ nhật, kích thước và cách đeo là hai yếu tố cần được cân nhắc. Với những trang phục ôm sát, váy ngắn, các mẫu túi cầm tay vừa phải sẽ giúp tổng thể gọn gàng, tránh cảm giác nặng nề.
Thay vì dáng đeo vai, mẫu túi chữ nhật kiểu cầm tay màu đen lại thể hiện sự tối giản qua bề mặt da bóng trơn mướt. Nắp gập vuông vắn giúp túi chữ nhật giữ được độ mỏng nhẹ mà vẫn đảm bảo sức chứa cần thiết.