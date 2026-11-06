Bí quyết tạo điểm nhấn phong cách với túi chữ nhật

Từ những mẫu túi mini đeo vai, túi cầm tay cho đến kiểu túi có quai dài thanh mảnh, phom chữ nhật liên tục được biến tấu để phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Khi kết hợp cùng váy ngắn, trang phục ôm sát hay quần jeans phóng khoáng, món phụ kiện này không chỉ tạo điểm nhấn mà còn giúp các tỷ lệ trang phục trở nên hài hòa hơn.

Sức hấp dẫn của những chiếc túi chữ nhật nằm ở khả năng tạo điểm nhấn mà không làm mất đi sự cân bằng của trang phục. Đặc biệt, những thiết kế kích thước nhỏ với phom dáng rõ ràng là lựa chọn phù hợp cho các cô nàng yêu thích phong cách trẻ trung và có phần nổi loạn.

Mang đậm tinh thần thời trang đường phố với áo crop top đen thiết kế cổ yếm cách điệu, chiếc túi xách đen phom chữ nhật với nhiều ngăn, khóa kéo và chi tiết dây đeo tạo điểm nhấn đồng điệu với set đồ cá tính ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, kích thước cũng là ưu điểm đáng chú ý. Những mẫu túi mini sáng màu phù hợp với nhu cầu mang theo các vật dụng thiết yếu, đồng thời tạo điểm nhấn tinh tế cho trang phục dự tiệc ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Để phát huy tối đa hiệu quả thẩm mỹ của túi chữ nhật, kích thước và cách đeo là hai yếu tố cần được cân nhắc. Với những trang phục ôm sát, váy ngắn, các mẫu túi cầm tay vừa phải sẽ giúp tổng thể gọn gàng, tránh cảm giác nặng nề.

Kết hợp phụ kiện cùng đầm ngủ hai dây lụa satin màu xanh pastel viền ren trắng mang lại phong cách dịu dàng, phác họa trọn vẹn vẻ quyến rũ ẢNH: @KOOKYHOUSE

Với các trang phục đã mang màu sắc sáng hoặc có họa tiết trang trí nổi bật, sự xuất hiện của những chiếc túi xách màu đen với phom chữ nhật vừa đủ tạo sự thanh lịch mà không át đi trang phục ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Chiếc túi xách mini màu đen với phom chữ nhật và quai đeo dài tạo điểm nhấn tinh tế, không làm mất đi sự tối giản của trang phục ẢNH: @_LINH.OWII

Thay vì dáng đeo vai, mẫu túi chữ nhật kiểu cầm tay màu đen lại thể hiện sự tối giản qua bề mặt da bóng trơn mướt. Nắp gập vuông vắn giúp túi chữ nhật giữ được độ mỏng nhẹ mà vẫn đảm bảo sức chứa cần thiết.

Phối túi cùng áo crop top lệch vai xuyên thấu và quần tây lửng màu đen đem đến gu thời trang sắc sảo, tôn vinh thần thái hiện đại cùng phong thái đầy quyền lực ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Từ da trơn, da bóng, da dập vân, mỗi lựa chọn đều mang lại một sắc thái riêng. Nếu bề mặt da trơn tạo cảm giác tối giản thì những thiết kế có khóa kim loại giúp tổng thể thêm phần cá tính ẢNH: @_PRINKPIYA