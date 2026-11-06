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Bí quyết tạo điểm nhấn phong cách với túi chữ nhật

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
06/11/2026 12:00 GMT+7

Sở hữu phom dáng gọn gàng, đường nét thanh thoát cùng khả năng kết hợp linh hoạt, túi xách hình chữ nhật đang trở thành điểm nhấn được nhiều tín đồ thời trang yêu thích.

Từ những mẫu túi mini đeo vai, túi cầm tay cho đến kiểu túi có quai dài thanh mảnh, phom chữ nhật liên tục được biến tấu để phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Khi kết hợp cùng váy ngắn, trang phục ôm sát hay quần jeans phóng khoáng, món phụ kiện này không chỉ tạo điểm nhấn mà còn giúp các tỷ lệ trang phục trở nên hài hòa hơn.

Sức hấp dẫn của những chiếc túi chữ nhật nằm ở khả năng tạo điểm nhấn mà không làm mất đi sự cân bằng của trang phục. Đặc biệt, những thiết kế kích thước nhỏ với phom dáng rõ ràng là lựa chọn phù hợp cho các cô nàng yêu thích phong cách trẻ trung và có phần nổi loạn.

Bí quyết tạo điểm nhấn phong cách với túi chữ nhật- Ảnh 1.

Mang đậm tinh thần thời trang đường phố với áo crop top đen thiết kế cổ yếm cách điệu, chiếc túi xách đen phom chữ nhật với nhiều ngăn, khóa kéo và chi tiết dây đeo tạo điểm nhấn đồng điệu với set đồ cá tính

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Bí quyết tạo điểm nhấn phong cách với túi chữ nhật- Ảnh 2.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, kích thước cũng là ưu điểm đáng chú ý. Những mẫu túi mini sáng màu phù hợp với nhu cầu mang theo các vật dụng thiết yếu, đồng thời tạo điểm nhấn tinh tế cho trang phục dự tiệc

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Để phát huy tối đa hiệu quả thẩm mỹ của túi chữ nhật, kích thước và cách đeo là hai yếu tố cần được cân nhắc. Với những trang phục ôm sát, váy ngắn, các mẫu túi cầm tay vừa phải sẽ giúp tổng thể gọn gàng, tránh cảm giác nặng nề.

Bí quyết tạo điểm nhấn phong cách với túi chữ nhật- Ảnh 3.

Kết hợp phụ kiện cùng đầm ngủ hai dây lụa satin màu xanh pastel viền ren trắng mang lại phong cách dịu dàng, phác họa trọn vẹn vẻ quyến rũ

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Bí quyết tạo điểm nhấn phong cách với túi chữ nhật- Ảnh 4.

Với các trang phục đã mang màu sắc sáng hoặc có họa tiết trang trí nổi bật, sự xuất hiện của những chiếc túi xách màu đen với phom chữ nhật vừa đủ tạo sự thanh lịch mà không át đi trang phục

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Bí quyết tạo điểm nhấn phong cách với túi chữ nhật- Ảnh 5.

Chiếc túi xách mini màu đen với phom chữ nhật và quai đeo dài tạo điểm nhấn tinh tế, không làm mất đi sự tối giản của trang phục

ẢNH: @_LINH.OWII

Thay vì dáng đeo vai, mẫu túi chữ nhật kiểu cầm tay màu đen lại thể hiện sự tối giản qua bề mặt da bóng trơn mướt. Nắp gập vuông vắn giúp túi chữ nhật giữ được độ mỏng nhẹ mà vẫn đảm bảo sức chứa cần thiết. 

Bí quyết tạo điểm nhấn phong cách với túi chữ nhật- Ảnh 6.

Phối túi cùng áo crop top lệch vai xuyên thấu và quần tây lửng màu đen đem đến gu thời trang sắc sảo, tôn vinh thần thái hiện đại cùng phong thái đầy quyền lực

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Bí quyết tạo điểm nhấn phong cách với túi chữ nhật- Ảnh 7.

Từ da trơn, da bóng, da dập vân, mỗi lựa chọn đều mang lại một sắc thái riêng. Nếu bề mặt da trơn tạo cảm giác tối giản thì những thiết kế có khóa kim loại giúp tổng thể thêm phần cá tính

ẢNH: @_PRINKPIYA

Bí quyết tạo điểm nhấn phong cách với túi chữ nhật- Ảnh 8.

Các kiểu túi chữ nhật mang gam màu nổi tím hay sắc hồng có thể trở thành điểm nhấn thú vị cho những bộ trang phục đơn sắc

ẢNH: @_LINH.OWII

 

Túi túi chữ nhật túi xách túi mini

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