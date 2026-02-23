Biến hóa đa phong cách cùng xu hướng trang phục thắt nơ

Xu hướng trang phục thắt nơ làm trung tâm đang được các tín đồ thời trang ưu ái bởi khả năng tôn lên sự nữ tính của người mặc.
Chiếc áo lụa màu be với dải lụa bản lớn thắt nơ cổ trở thành tâm điểm đầy quyền năng. Chất lụa rũ mềm bắt sáng, sơ vin gọn gàng cùng chân váy xếp ly tối màu đơn giản nhưng vẫn chỉn chu, phù hợp môi trường công sở ngày đầu năm
ẢNH: @HERADG
Mang hơi thở ngọt ngào với áo trễ vai phom babydoll, được đính những dải nơ nhỏ quanh tay áo trên nền lụa hồng phấn. Phần bo gấu và các nếp nhún tinh tế giúp tôn trọn bờ vai mềm mại, kết hợp cùng chân váy ngắn và tất ren mỏng gợi nên hình ảnh nàng thơ đầy dịu dàng
ẢNH: JM DRESS DESIGN
Chỉ cần thêm một chiếc kẹp tóc hình nơ bản to trên nền tóc đen là đủ thu hút mọi ánh nhìn
Chiếc áo lụa trắng với nơ bản lớn nơi cổ cùng tay bồng xếp nếp tinh xảo, phom áo đứng dáng nhưng vẫn giữ được độ mềm mại đặc trưng của lụa. Khi phối cùng chân váy bút chì đỏ rượu vang và giày cao gót mũi nhọn dễ dàng tôn lên đôi chân thon gọn, sắc đỏ từ váy mang lại vẻ quyền lực và may mắn cho những ngày đầu năm
ẢNH: @LAMIA
Chiếc đầm đen nổi bật với phần nơ to bản ôm ngang bờ vai tạo nên cấu trúc thị giác đầy ấn tượng. Chất vải đứng phom kết hợp thân váy xòe nhẹ giúp che khéo khuyết điểm vòng hông và tôn lên vòng eo thanh mảnh. Khi hoàn thiện bằng túi cầm tay gam trắng cùng trang sức tối giản tạo nên hình ảnh quý cô thanh lịch
ẢNH: @ALVINSTORE
Ngọt ngào với đầm hồng phấn có chiếc nơ bướm 2 tầng đặt trang trọng trước ngực. Cổ vuông cổ điển kết hợp tay lỡ thanh nhã và phom váy xòe nhẹ giúp vóc dáng trở nên cân đối. Khi phối cùng túi xách đen nhỏ và giày cao gót cùng tông, bộ trang phục mang phong thái tiểu thư hiện đại
ẢNH: @S.PEARL
Chân váy sắc nâu gây ấn tượng với nút thắt nơ bản lớn đặt lệch nơi hông, tạo hiệu ứng xếp nếp kiến trúc đầy nghệ thuật. Thiết kế này giúp vòng eo trông gọn gàng hơn đồng thời hướng ánh nhìn theo chiều dọc cơ thể. Phối cùng áo ôm sát vừa giúp giữ ấm vừa làm nổi bật vóc dáng thon gọn
ẢNH: @MAYBI
