Biến hóa đa phong cách cùng xu hướng trang phục thắt nơ

Chiếc áo lụa trắng với nơ bản lớn nơi cổ cùng tay bồng xếp nếp tinh xảo, phom áo đứng dáng nhưng vẫn giữ được độ mềm mại đặc trưng của lụa. Khi phối cùng chân váy bút chì đỏ rượu vang và giày cao gót mũi nhọn dễ dàng tôn lên đôi chân thon gọn, sắc đỏ từ váy mang lại vẻ quyền lực và may mắn cho những ngày đầu năm