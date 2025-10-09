  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Biến hóa đa phong cách, tự tin xuống phố với thời trang tối giản

Kim Ngọc
Kim Ngọc
09/10/2025 08:00 GMT+7

Thời trang tối giản không chỉ gói gọn trong một vài hình ảnh nhất định. Những gợi ý dưới đây đưa nàng khám phá sự thú vị qua cách quý cô hiện đại biến hóa cùng trang phục tối giản - từ những chiếc đầm midi sang trọng, trang phục dự tiệc thanh lịch đến các bản phối casual thường nhật tiện dụng và linh hoạt.

Với thời trang tối giản, nàng có thể biến đổi phong cách liên tục, mỗi ngày đều tự tin xuống phố trong diện mạo xinh đẹp, chỉn chu phù hợp với xu hướng thời trang.

Thời trang tối giản - Ảnh 1.

Chi tiết drapping nổi bật trên eo tạo nên điểm nhấn tự nhiên - vừa thu hút ánh nhìn vừa khéo léo che nhược điểm cho vòng 2

ẢNH: NEM FASHION

Thời trang tối giản qua những thiết kế đầm midi

Điểm nổi bật ở các thiết kế đầm midi tối giản là sự đồng nhất về màu sắc, phom dáng quen thuộc nhưng lại tiện dụng và dễ mặc, dễ đẹp trong nhiều không gian khác nhau. Đầm sơ mi, váy chữ A, đầm suông... với chi tiết tay vai tinh giản hoặc bị lược bỏ, mang đến cảm giác về sự tự do, thoải mái và nhẹ nhàng.

Thời trang tối giản - Ảnh 2.

Sắc xanh đen dịu nhẹ và trầm tĩnh mang đến cho thiết kế đầm sơ mi cổ điển vẻ trang nhã và chỉn chu

ẢNH: MYAN

Thời trang tối giản - Ảnh 3.

Gam màu nâu be dịu dàng, thanh lịch phù hợp cho tiết trời mùa thu đông cuối năm

ẢNH: MYAN

Thời trang tối giản - Ảnh 4.

Các thiết kế váy dạ tiệc thanh lịch, chỉn chu trong từng đường nét sáng tạo, vừa khéo tôn dáng, khoe đường cong nhưng vẫn sang trọng và quý phái

ẢNH: LINH BUI

Đầm dự tiệc tối giản

Các mẫu đầm dự tiệc nằm trong bộ sưu tập Fall 2025 tôn vinh nét nữ tính qua sự cân bằng giữa sự mềm mại và cấu trúc chuẩn mực. Các thiết kế khai thác vẻ đẹp của ren, chiffon, tweed và cotton stretch Nhật Bản, với mọi chi tiết thừa đều được gạt bỏ, để khí chất của từng thiết kế tự bộc lộ một cách mạnh mẽ và tự nhiên.

Thời trang tối giản - Ảnh 5.

Trải nghiệm nhẹ nhàng và đầy cảm hứng cùng thời trang minimalism, khi nàng chầm chậm khám phá ra sự dịu dàng tinh tế của ngôn ngữ tinh giản hiện đại đặc trưng

ẢNH: LINH BUI

Thời trang tối giản - Ảnh 6.
Thời trang tối giản - Ảnh 7.

Đầm tiệc từ chất liệu vải gấm dệt nổi họa tiết trừu tượng, chi tiết điểm nhấn thị giác được cân chỉnh một cách khéo léo và tinh tế nhằm thu hút ánh nhìn

ẢNH: NEM FASHION

Thời trang tối giản - Ảnh 8.
Thời trang tối giản - Ảnh 9.

Những khoảng hở xuyên thấu, chi tiết cut out hay gam màu đều mang những dụng ý riêng biệt, để quý cô thể hiện cá tính và màu sắc thời trang cá nhân

ẢNH: LINH BUI

Thời trang tối giản - Ảnh 10.

Họa tiết độc đáo, lạ mắt giúp các thiết kế dự tiệc tối giản trở nên đặc sắc và gây ấn tượng mạnh mẽ

ẢNH: LINH BUI

Thời trang tối giản - Ảnh 12.

Phong cách trẻ trung, hiện đại từ kiểu đầm tiệc dáng cocktail dành cho quý cô trẻ tuổi

ẢNH: OLV BOUTIQUE

Thời trang tối giản - Ảnh 11.

Đầm midi chấm bi nhẹ nhàng, thanh lịch và trang nhã

ẢNH: OLV BOUTIQUE

Bản phối casual tối giản, tiện dụng

Các bản phối công sở hiện đại hướng đến hình ảnh chỉn chu, tiện dụng qua những lựa chọn thường nhật như váy sơ mi, váy blazer, váy ngắn... cùng các bản phối kết hợp những món đồ đơn lẻ như áo kiểu, áo sơ mi, quần âu, quần denim, chân váy midi...

Thời trang tối giản - Ảnh 13.

Gam màu xám và đen làm toát lên khí chất tĩnh lặng, sự trưởng thành của một quý cô hiểu rõ phong cách cá nhân

ẢNH: LINH BUI

thời trang tối giản Tối giản đầm dự tiệc màu nâu Casual đầm midi

Bài viết khác

Thoải mái, thời thượng với áo hoodie

Thoải mái, thời thượng với áo hoodie

Quần jeans ống loe cạp cao, xu hướng denim nổi bật mùa thu 2025

Quần jeans ống loe cạp cao, xu hướng denim nổi bật mùa thu 2025

Đầm hoa, bản hòa ca của sự nữ tính và lãng mạn

Đầm hoa, bản hòa ca của sự nữ tính và lãng mạn

Mặc đẹp mà không lỗi mốt với áo len cổ lọ

Mặc đẹp mà không lỗi mốt với áo len cổ lọ

Áo peplum tôn vòng eo cho nàng tự tin khoe dáng chuẩn

Áo peplum tôn vòng eo cho nàng tự tin khoe dáng chuẩn

Dấu ấn vintage tinh khôi của những chiếc đầm ren trắng

Dấu ấn vintage tinh khôi của những chiếc đầm ren trắng

Quần tây xếp ly chinh phục phong cách đường phố mùa thu đông

Quần tây xếp ly chinh phục phong cách đường phố mùa thu đông

Phong cách monochromatic tạo nên dấu ấn thanh lịch

Phong cách monochromatic tạo nên dấu ấn thanh lịch

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top