Biến hóa đa phong cách, tự tin xuống phố với thời trang tối giản

Với thời trang tối giản, nàng có thể biến đổi phong cách liên tục, mỗi ngày đều tự tin xuống phố trong diện mạo xinh đẹp, chỉn chu phù hợp với xu hướng thời trang.
Thời trang tối giản qua những thiết kế đầm midi
Điểm nổi bật ở các thiết kế đầm midi tối giản là sự đồng nhất về màu sắc, phom dáng quen thuộc nhưng lại tiện dụng và dễ mặc, dễ đẹp trong nhiều không gian khác nhau. Đầm sơ mi, váy chữ A, đầm suông... với chi tiết tay vai tinh giản hoặc bị lược bỏ, mang đến cảm giác về sự tự do, thoải mái và nhẹ nhàng.
Đầm dự tiệc tối giản
Các mẫu đầm dự tiệc nằm trong bộ sưu tập Fall 2025 tôn vinh nét nữ tính qua sự cân bằng giữa sự mềm mại và cấu trúc chuẩn mực. Các thiết kế khai thác vẻ đẹp của ren, chiffon, tweed và cotton stretch Nhật Bản, với mọi chi tiết thừa đều được gạt bỏ, để khí chất của từng thiết kế tự bộc lộ một cách mạnh mẽ và tự nhiên.
Đầm tiệc từ chất liệu vải gấm dệt nổi họa tiết trừu tượng, chi tiết điểm nhấn thị giác được cân chỉnh một cách khéo léo và tinh tế nhằm thu hút ánh nhìn
ẢNH: NEM FASHION
Những khoảng hở xuyên thấu, chi tiết cut out hay gam màu đều mang những dụng ý riêng biệt, để quý cô thể hiện cá tính và màu sắc thời trang cá nhân
ẢNH: LINH BUI
Bản phối casual tối giản, tiện dụng
Các bản phối công sở hiện đại hướng đến hình ảnh chỉn chu, tiện dụng qua những lựa chọn thường nhật như váy sơ mi, váy blazer, váy ngắn... cùng các bản phối kết hợp những món đồ đơn lẻ như áo kiểu, áo sơ mi, quần âu, quần denim, chân váy midi...