Biến hóa đa phong cách, tự tin xuống phố với thời trang tối giản

Với thời trang tối giản, nàng có thể biến đổi phong cách liên tục, mỗi ngày đều tự tin xuống phố trong diện mạo xinh đẹp, chỉn chu phù hợp với xu hướng thời trang.

Chi tiết drapping nổi bật trên eo tạo nên điểm nhấn tự nhiên - vừa thu hút ánh nhìn vừa khéo léo che nhược điểm cho vòng 2 ẢNH: NEM FASHION

Thời trang tối giản qua những thiết kế đầm midi

Điểm nổi bật ở các thiết kế đầm midi tối giản là sự đồng nhất về màu sắc, phom dáng quen thuộc nhưng lại tiện dụng và dễ mặc, dễ đẹp trong nhiều không gian khác nhau. Đầm sơ mi, váy chữ A, đầm suông... với chi tiết tay vai tinh giản hoặc bị lược bỏ, mang đến cảm giác về sự tự do, thoải mái và nhẹ nhàng.

Sắc xanh đen dịu nhẹ và trầm tĩnh mang đến cho thiết kế đầm sơ mi cổ điển vẻ trang nhã và chỉn chu ẢNH: MYAN

Gam màu nâu be dịu dàng, thanh lịch phù hợp cho tiết trời mùa thu đông cuối năm ẢNH: MYAN

Các thiết kế váy dạ tiệc thanh lịch, chỉn chu trong từng đường nét sáng tạo, vừa khéo tôn dáng, khoe đường cong nhưng vẫn sang trọng và quý phái ẢNH: LINH BUI

Đầm dự tiệc tối giản

Các mẫu đầm dự tiệc nằm trong bộ sưu tập Fall 2025 tôn vinh nét nữ tính qua sự cân bằng giữa sự mềm mại và cấu trúc chuẩn mực. Các thiết kế khai thác vẻ đẹp của ren, chiffon, tweed và cotton stretch Nhật Bản, với mọi chi tiết thừa đều được gạt bỏ, để khí chất của từng thiết kế tự bộc lộ một cách mạnh mẽ và tự nhiên.

Trải nghiệm nhẹ nhàng và đầy cảm hứng cùng thời trang minimalism, khi nàng chầm chậm khám phá ra sự dịu dàng tinh tế của ngôn ngữ tinh giản hiện đại đặc trưng ẢNH: LINH BUI

Đầm tiệc từ chất liệu vải gấm dệt nổi họa tiết trừu tượng, chi tiết điểm nhấn thị giác được cân chỉnh một cách khéo léo và tinh tế nhằm thu hút ánh nhìn ẢNH: NEM FASHION

Những khoảng hở xuyên thấu, chi tiết cut out hay gam màu đều mang những dụng ý riêng biệt, để quý cô thể hiện cá tính và màu sắc thời trang cá nhân ẢNH: LINH BUI

Họa tiết độc đáo, lạ mắt giúp các thiết kế dự tiệc tối giản trở nên đặc sắc và gây ấn tượng mạnh mẽ ẢNH: LINH BUI

Phong cách trẻ trung, hiện đại từ kiểu đầm tiệc dáng cocktail dành cho quý cô trẻ tuổi ẢNH: OLV BOUTIQUE

Đầm midi chấm bi nhẹ nhàng, thanh lịch và trang nhã ẢNH: OLV BOUTIQUE

Bản phối casual tối giản, tiện dụng

Các bản phối công sở hiện đại hướng đến hình ảnh chỉn chu, tiện dụng qua những lựa chọn thường nhật như váy sơ mi, váy blazer, váy ngắn... cùng các bản phối kết hợp những món đồ đơn lẻ như áo kiểu, áo sơ mi, quần âu, quần denim, chân váy midi...