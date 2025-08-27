  • An Giang
Thời trang 24/7

Biến hóa đa phong cách với cà vạt nữ

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
27/08/2025 20:00 GMT+7

Cà vạt nữ mang đến nét chấm phá độc đáo cho bộ trang phục. Chỉ cần khéo léo kết hợp, bạn sẽ dễ dàng toát lên vẻ thanh lịch và tạo ấn tượng khó quên với những người xung quanh.

Cà vạt nữ không chỉ làm đẹp mà còn khẳng định phong cách riêng của bạn. Hãy thử chọn cho mình một chiếc cà vạt thật ưng ý, để mỗi lần xuất hiện đều trở nên cuốn hút và tự tin hơn.

Cà vạt nữ phối áo sơ mi tạo nét thanh lịch cuốn hút 

'Ghi điểm' cùng phong cách đơn giản với cà vạt nữ - Ảnh 1.

Áo sơ mi kẻ sọc được phối cùng cà vạt nữ tạo nên phong cách vừa thanh lịch vừa cá tính

ẢNH: @YENMEO.1098

Điểm nhấn chính là cách không cài kín cúc áo, khéo léo để lộ crop top bên trong mang lại sự gợi mở đầy hiện đại và “chất chơi”. Đây chính là công thức phối đồ lý tưởng cho những cô nàng thích sự khác biệt.

'Ghi điểm' cùng phong cách đơn giản với cà vạt nữ - Ảnh 2.

Áo sơ mi cộc tay điểm xuyết viền bèo xinh xắn, khi phối cùng cà vạt đen lại tạo nên sự đối lập thú vị, vừa nữ tính dịu dàng vừa toát lên nét thanh lịch

ẢNH: @PHANHXT

Đi cùng là chiếc quần ống rộng phóng khoáng và mũ lưỡi trai khiến tổng thể trở nên cuốn hút và trẻ trung hơn.

Cà vạt nữ cùng áo không cổ mang vẻ cá tính duyên dáng 

'Ghi điểm' cùng phong cách đơn giản với cà vạt nữ - Ảnh 3.

Hãy kết hợp phụ kiện độc đáo này với chiếc áo trễ vai bồng bềnh là công thức hoàn hảo để bạn vừa khoe nét nữ tính, duyên dáng lại vừa thể hiện cá tính mạnh mẽ

ẢNH: @LAMINEE.99

'Ghi điểm' cùng phong cách đơn giản với cà vạt nữ - Ảnh 4.

Chiếc cà vạt nhỏ xinh được “sánh đôi” đầy bất ngờ cùng áo hai dây trắng babydoll tạo nên một vẻ ngoài vừa cá tính lại không kém phần duyên dáng

ẢNH: @VITHANHLE308

Thêm chiếc áo khoác nâu cá tính và quần ống rộng túi hộp sành điệu, nàng đã có ngay một set đồ vừa chất chơi, vừa hợp mốt để xuống phố.

Cà vạt nữ đi với chân váy ngắn thêm trẻ trung quyến rũ 

'Ghi điểm' cùng phong cách đơn giản với cà vạt nữ - Ảnh 5.

Một chút biến tấu trong cách phối đồ với chân váy ngắn có thể mang đến diện mạo hoàn toàn mới

ẢNH: @_HYN.HINE_

Bí quyết phối áo sơ mi, blazer, mũ beret và điểm nhấn cà vạt giúp set đồ của bạn vừa thanh lịch lại vừa toát lên sự trẻ trung, quyến rũ.

'Ghi điểm' cùng phong cách đơn giản với cà vạt nữ - Ảnh 6.

Chiếc cà vạt trắng “ăn nhập” với áo sơ mi xanh và chân váy ngắn mang đến một hình ảnh vừa thanh lịch, vừa gợi nét quyến rũ tinh tế

ẢNH: @_ALEY.NGUYENN

Sự hòa quyện giữa tông màu nhẹ nhàng và thiết kế trẻ trung giúp nàng nổi bật, cuốn hút trong mọi sự kiện.

Biến tấu cà vạt nữ thành thắt lưng cho nàng sành điệu 

'Ghi điểm' cùng phong cách đơn giản với cà vạt nữ - Ảnh 7.

Chiếc cà vạt quen thuộc nay đã "lên đời" thành thắt lưng tạo điểm nhấn cho vòng eo thon gọn và nâng tầm phong cách

ẢNH: @L.CIIN

Màn biến hóa phụ kiện cực "chất" này giúp set đồ gồm áo crop top và quần ống rộng của bạn trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.

'Ghi điểm' cùng phong cách đơn giản với cà vạt nữ - Ảnh 8.

Chiếc cà vạt tưởng chừng chỉ dành cho nam giới đã được cô nàng biến tấu thành phụ kiện thắt lưng đầy ngẫu hứng và độc đáo

ẢNH: @LAMINEE.99

Tông màu nâu trầm của cà vạt kẻ sọc hài hòa với chiếc áo phông ôm sát, quần jeans lửng ống rộng tạo nên một phong cách đầy cá tính.


cà vạt Áo sơ mi công thức phối đồ Phụ kiện Phong cách

