Biến hóa đa sắc màu với phong cách thời trang patchwork

Trong một thế giới luôn xoay quanh những thước đo tiêu chuẩn thì phong cách thời trang patchwork xuất hiện như một làn gió mới đặc biệt. Với những mảnh vải khác màu, khác chất liệu, khi ghép lại, lại mở ra một câu chuyện thời trang mới mẻ và đầy nghệ thuật. Không chỉ được sử dụng trong đời sống hằng ngày mà patchwork còn được các nhà mốt ưa chuộng đưa vào các bộ sưu tập thời trang nổi tiếng.



Chân váy patchwork mang lại sự phá cách

Nếu bạn đã quá chán những chiếc váy với phong cách nữ tính thường ngày thì chân váy patchwork chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Chân váy patchwork được tạo nên từ những mảnh vải đa sắc sắp xếp không theo một quy tắc nào, vừa nữ tính nhưng chẳng kém phần cá tính.

Nàng có thể lựa chọn diện chân váy patchwork phối cùng áo ba lỗ crop top ôm body tạo hiệu ứng thị giác trở nên nổi bật trong đám đông. Chân váy với thiết kế dáng dài cùng các mảng màu độc đáo không chỉ che khuyết điểm cơ thể mà còn tạo sự phá cách ẢNH: @MAPTHON

Kết hợp chân váy patchwork dáng ngắn cùng áo tank top, vừa cuốn hút lại có thể dùng để mặc hằng ngày. Với phong cách này, nên phối cùng các phụ kiện đơn giản như kính đen hay túi xách bản to, vừa có điểm nhấn lại càng tôn lên vẻ sành điệu của bộ trang phục ẢNH: @BANH.HOUSEE

Quần jeans patchwork năng động

Khi nhắc đến phong cách patchwork chắc chắn không thể bỏ qua quần jeans, một món đồ vừa tiện lợi lại dễ dàng cân được mọi phong cách. Những mảnh vải denim khác nhau được các nhà mốt ghép lại một cách tài tình, vừa phá cách lại mang đậm màu sắc của tuổi trẻ.

Ca sĩ Jukysan diện một chiếc quần jeans patchwork dáng rộng, kết hợp cùng áo khoác denim cùng phong cách, đem đến một diện mạo khỏe khoắn và tràn đầy sức sống ẢNH: @JUKY.SAN

Ngoài ra, dáng quần jeans patchwork ống suông có các họa tiết ấn tượng, mang phong cách cổ điển và thời thượng, phối cùng áo khoác jean tạo nên phong cách tone sur tone nổi bật. Phù hợp cho những buổi cùng bạn bè dạo phố ngày hè ẢNH: @ELICAPAUJIN_

Áo sơ mi patchwork thanh lịch xen lẫn cá tính

Không chỉ dành cho đường phố, phong cách patchwork cũng rất phù hợp cho môi trường công sở. Nếu bạn là một cô nàng văn phòng yêu thích sự phá cách và hiện đại thì nhất định những mẫu sơ mi patchwork là dành cho bạn.

Áo sơ mi dáng rộng cùng những mảnh ghép tươi sáng với những hoa văn ngộ nghĩnh biến tổng thể trang phục thành một bức tranh nhiều lớp đầy thú vị ẢNH: @TUNI_MANI

Hay những mẫu sơ mi được tạo nên bởi những mảng màu pastel nhã nhặn, mang lại vẻ sáng tạo mà vẫn giữ được sự chuyên nghiệp. Phối cùng quần shorts hay chân váy bút chì sẽ là lựa chọn dành cho những ai muốn làm mới phong cách đời thường ẢNH: @TUNI_MANI

Áo cúp ngực patchwork tôn nét gợi cảm

Dành cho những cô nàng theo đuổi phong cách gợi cảm xen chút cá tính thì chắc chắn không thể bỏ qua dáng áo cúp ngực phong cách patchwork.

Món đồ này đã được Quỳnh Anh Shyn ưu ái kết hợp cùng chân váy ngắn tạo nên một phong cách cổ điển đậm nét Hồng Kông, các phụ kiện được cô khéo léo sử dụng là những mảnh ghép tạo nên một bộ trang phục hoàn hảo ẢNH: @QUYNANHSHYN_

Khi thời trang trở thành một tác phẩm nghệ thuật, chiếc áo cúp ngực phong cách patchwork với các mảng màu xanh, đỏ, tím, vàng chính là minh chứng. Khi phối cùng quần jeans ống rộng giúp tổng thể trang phục vừa trẻ trung vừa phóng khoáng ẢNH: MONO SHOP

Phong cách thời trang chắp vá là sự hòa quyện của sáng tạo và tính nghệ thuật. Mỗi một mảng màu khi được ghép cùng nhau lại là những câu chuyện thời trang khác biệt đầy thú vị.

