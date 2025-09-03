Biến hóa phong cách với trang phục dự tiệc gợi cảm cuốn hút

Thời trang dự tiệc không chỉ đơn thuần là diện một bộ cánh lộng lẫy, mà còn là nghệ thuật khẳng định cá tính và gu thẩm mỹ của mỗi người.

Váy dự tiệc không tay gợi cảm

Những chiếc váy không tay luôn là lựa chọn hoàn hảo để khoe khéo bờ vai thon và cánh tay nuột nà ẢNH: @NOON

Nàng có thể chọn một chiếc đầm hai dây xẻ tà khoe đôi chân dài thon gọn. Chiếc váy này giúp người mặc toát lên nét gợi cảm hiện đại mà không hề phô trương, tạo dấu ấn nổi bật giữa không gian tiệc tùng.

Nếu không muốn quá gợi cảm thì một chiếc đầm cổ bèo sắc đỏ sẽ giúp nàng thêm phần thanh lịch ẢNH: @NOON

Dù là thiết kế không tay nhưng phần cổ áo kín đáo sẽ hoàn thiện phong cách sang trọng nhưng không quá hở hang.

Váy dự tiệc ánh kim sang trọng

Sự lấp lánh của chất liệu ánh kim không chỉ khiến người mặc trở thành tâm điểm ánh nhìn mà còn mang đến khí chất quyền lực. Tông màu vàng gold, bạc hay ánh đồng kết hợp với phụ kiện tối giản sẽ giúp bộ cánh thêm phần cuốn hút và sang trọng ẢNH: @JUNVU95

Không cần quá sang trọng và quyền quý như đầm đuôi cá dáng dài, một chiếc đầm xòe ánh kim sẽ giúp nàng mang lại nét trẻ trung. Phối thêm phụ kiện tone sur tone với váy là đủ hoàn thiện phong cách ẢNH: @LISHELLACHAN

Váy voan mang lại nét dịu dàng, đằm thắm

Chất liệu voan mỏng nhẹ, bay bổng luôn là vũ khí tạo nên sự nữ tính tuyệt đối ẢNH: DH GATE

Khi bước vào không gian tiệc, váy voan mang lại cảm giác vừa thanh thoát vừa đằm thắm, những chiếc đầm màu pastel như xanh nhạt, hồng phấn... sẽ là lựa chọn không thể nào bỏ qua ẢNH: CARDINA

Váy trễ vai trẻ trung

Với chi tiết trễ vai đầy tinh tế, kiểu váy này giúp khoe bờ vai quyến rũ mà vẫn giữ được nét duyên dáng ẢNH: JM DRESS DESIGN

Đây là lựa chọn được nhiều cô nàng yêu thích khi muốn vừa tỏa sáng, vừa giữ lại chút tự nhiên, ngọt ngào trong phong cách dự tiệc. Nàng có thể chọn một chiếc đầm trễ vai phối đen trắng, với chi tiết nơ tại phần vai sẽ là điểm nhấn cho toàn bộ bản phối.

Một chiếc đầm lệch vai dáng xòe cũng là lựa chọn không thể bỏ qua cho những cô nàng muốn nữ tính mà không kém phần cá tính ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Có thể nói, mỗi chiếc váy dự tiệc đều mở ra một phong cách riêng. Điều quan trọng là biết chọn thiết kế phù hợp với cá tính và không gian tiệc, để biến mình thành phiên bản rực rỡ và tự tin nhất.



