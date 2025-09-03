  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Biến hóa phong cách với trang phục dự tiệc gợi cảm cuốn hút

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
03/09/2025 16:00 GMT+7

Trong thế giới thời trang, mỗi thiết kế đều mang trong mình một câu chuyện. Từ gợi cảm, sang trọng cho đến dịu dàng hay cá tính, những chiếc váy dự tiệc chính là 'chìa khóa' để tỏa sáng trong mọi ánh nhìn.

Thời trang dự tiệc không chỉ đơn thuần là diện một bộ cánh lộng lẫy, mà còn là nghệ thuật khẳng định cá tính và gu thẩm mỹ của mỗi người. 

Váy dự tiệc không tay gợi cảm

Biến hóa phong cách với trang phục dự tiệc gợi cảm cuốn hút- Ảnh 1.

Những chiếc váy không tay luôn là lựa chọn hoàn hảo để khoe khéo bờ vai thon và cánh tay nuột nà

ẢNH: @NOON

Nàng có thể chọn một chiếc đầm hai dây xẻ tà khoe đôi chân dài thon gọn. Chiếc váy này giúp người mặc toát lên nét gợi cảm hiện đại mà không hề phô trương, tạo dấu ấn nổi bật giữa không gian tiệc tùng.

Biến hóa phong cách với trang phục dự tiệc gợi cảm cuốn hút- Ảnh 2.

Nếu không muốn quá gợi cảm thì một chiếc đầm cổ bèo sắc đỏ sẽ giúp nàng thêm phần thanh lịch

ẢNH: @NOON

Dù là thiết kế không tay nhưng phần cổ áo kín đáo sẽ hoàn thiện phong cách sang trọng nhưng không quá hở hang.

Váy dự tiệc ánh kim sang trọng  

Biến hóa phong cách với trang phục dự tiệc gợi cảm cuốn hút- Ảnh 3.

Sự lấp lánh của chất liệu ánh kim không chỉ khiến người mặc trở thành tâm điểm ánh nhìn mà còn mang đến khí chất quyền lực. Tông màu vàng gold, bạc hay ánh đồng kết hợp với phụ kiện tối giản sẽ giúp bộ cánh thêm phần cuốn hút và sang trọng

ẢNH: @JUNVU95

Biến hóa phong cách với trang phục dự tiệc gợi cảm cuốn hút- Ảnh 4.

Không cần quá sang trọng và quyền quý như đầm đuôi cá dáng dài, một chiếc đầm xòe ánh kim sẽ giúp nàng mang lại nét trẻ trung. Phối thêm phụ kiện tone sur tone với váy là đủ hoàn thiện phong cách

ẢNH: @LISHELLACHAN

Váy voan mang lại nét dịu dàng, đằm thắm  

Biến hóa phong cách với trang phục dự tiệc gợi cảm cuốn hút- Ảnh 5.

Chất liệu voan mỏng nhẹ, bay bổng luôn là vũ khí tạo nên sự nữ tính tuyệt đối

ẢNH: DH GATE

Biến hóa phong cách với trang phục dự tiệc gợi cảm cuốn hút- Ảnh 6.

Khi bước vào không gian tiệc, váy voan mang lại cảm giác vừa thanh thoát vừa đằm thắm, những chiếc đầm màu pastel như xanh nhạt, hồng phấn... sẽ là lựa chọn không thể nào bỏ qua

ẢNH: CARDINA

Váy trễ vai trẻ trung

Biến hóa phong cách với trang phục dự tiệc gợi cảm cuốn hút- Ảnh 7.

Với chi tiết trễ vai đầy tinh tế, kiểu váy này giúp khoe bờ vai quyến rũ mà vẫn giữ được nét duyên dáng

ẢNH: JM DRESS DESIGN

Đây là lựa chọn được nhiều cô nàng yêu thích khi muốn vừa tỏa sáng, vừa giữ lại chút tự nhiên, ngọt ngào trong phong cách dự tiệc. Nàng có thể chọn một chiếc đầm trễ vai phối đen trắng, với chi tiết nơ tại phần vai sẽ là điểm nhấn cho toàn bộ bản phối.

Biến hóa phong cách với trang phục dự tiệc gợi cảm cuốn hút- Ảnh 8.

Một chiếc đầm lệch vai dáng xòe cũng là lựa chọn không thể bỏ qua cho những cô nàng muốn nữ tính mà không kém phần cá tính

ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Có thể nói, mỗi chiếc váy dự tiệc đều mở ra một phong cách riêng. Điều quan trọng là biết chọn thiết kế phù hợp với cá tính và không gian tiệc, để biến mình thành phiên bản rực rỡ và tự tin nhất.


dự tiệc váy dự tiệc đầm dự tiệc trang phục dự tiệc đầm trễ vai

Bài viết khác

Chọn phong cách collegiate - nàng trẻ trung và thanh lịch khó cưỡng

Chọn phong cách collegiate - nàng trẻ trung và thanh lịch khó cưỡng

Những gam màu giúp nàng định hình xu hướng thu đông 2025

Những gam màu giúp nàng định hình xu hướng thu đông 2025

Không bao giờ hết mốt khi diện cặp đôi áo và chân váy

Không bao giờ hết mốt khi diện cặp đôi áo và chân váy

Phối nguyên set đồ denim giúp nàng chất hơn bao giờ hết

Phối nguyên set đồ denim giúp nàng chất hơn bao giờ hết

Tạm biệt blazer, áo khoác dáng rộng này được săn đón nhất mùa thu 2025

Tạm biệt blazer, áo khoác dáng rộng này được săn đón nhất mùa thu 2025

Denim on denim chính là xu hướng đường phố nổi bật nhất mùa

Denim on denim chính là xu hướng đường phố nổi bật nhất mùa

Vẻ đẹp quyến rũ từ những thiết kế hở vai

Vẻ đẹp quyến rũ từ những thiết kế hở vai

Mặc đẹp và đậm phong cách hơn cùng váy sơ mi, đầm cổ sen thanh lịch

Mặc đẹp và đậm phong cách hơn cùng váy sơ mi, đầm cổ sen thanh lịch

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top