Thời trang 24/7

Biến tấu giúp chiếc áo vest nữ trở nên mềm mại hơn

Tiffany Trần
30/04/2026 08:00 GMT+7

Các thiết kế áo vest nữ ngày nay không còn bó buộc trong khuôn mẫu truyền thống mà được làm mới bằng thiết kế sáng tạo.

Các thiết kế áo vest nữ hiện đại mang vẻ phóng khoáng nên dễ dàng đồng hành cùng phái đẹp trong mọi hoàn cảnh. 

Biến tấu giúp chiếc áo vest trở nên mềm mại hơn - Ảnh 1.

Nếu trước đây vest thường gắn liền với phom dáng dài tay cổ điển, thì nay những thiết kế vest ngắn tay đã mở ra một hướng đi mới đầy tươi trẻ. Bộ vest gam hồng beige thanh lịch là minh chứng rõ nét cho xu hướng này. Áo blazer cộc tay với phom dáng ôm trọn phần thân trên, kết hợp cùng quần suông dài rủ mềm, tạo nên hiệu ứng kéo dài vóc dáng đáng kể

ẢNH: SIXDO

Biến tấu giúp chiếc áo vest trở nên mềm mại hơn - Ảnh 2.

Áo vest cộc tay dáng peplum màu đen lại mang đến sự quyến rũ đầy quyền lực. Phần eo xòe nhẹ giúp tôn lên đường cong cơ thể, trong khi chi tiết vai bồng tạo độ cân đối thanh lịch. Khi phối cùng chân váy voan lưới bồng bềnh, tổng thể trở thành một bản hòa âm thú vị giữa cấu trúc cứng cáp của vest và sự bay bổng của chất liệu voan

ẢNH: PATINO

Biến tấu giúp chiếc áo vest trở nên mềm mại hơn - Ảnh 3.

Áo vest nữ hiện đại không còn bị giới hạn trong những quy chuẩn nghiêm ngặt, mà thay vào đó là tinh thần sáng tạo trong từng chi tiết. Áo vest đen phom ôm nhẹ với điểm nhấn dải lụa họa tiết thắt lệch, dải lụa mềm mại như một nét chấm phá nghệ thuật. Khi kết hợp cùng quần ống loe thời thượng và giày cao gót mũi nhọn, bộ trang phục tạo nên hiệu ứng thị giác kéo dài đôi chân

ẢNH: SIXDO

Biến tấu giúp chiếc áo vest trở nên mềm mại hơn - Ảnh 4.

Áo vest nhún bèo với những đường bèo xếp ly dọc ve áo và cổ tay tạo nên sự mềm mại, giúp giảm bớt tính nghiêm nghị của trang phục. Phom dáng hai hàng khuy kết hợp chiết eo nhẹ vẫn giữ được sự chỉn chu, phối cùng quần ống rộng đồng tông tạo sự quyền lực

ẢNH: SIXDO

Biến tấu giúp chiếc áo vest trở nên mềm mại hơn - Ảnh 5.

Set vest nữ trên chất liệu denim cao cấp, thiết kế nổi bật với chi tiết chiết eo chạy chỉ nổi tương phản tinh xảo, kết hợp khuy kim loại tạo điểm nhấn tôn dáng. Khi phối cùng quần ống rộng đồng điệu và phụ kiện gam trung tính, trang phục trở thành lựa chọn lý tưởng cho môi trường công sở sáng tạo

ẢNH: LEIKA

Biến tấu giúp chiếc áo vest trở nên mềm mại hơn - Ảnh 6.

Thiết kế áo vest dáng lửng với tông xanh rêu thời thượng mang đến diện mạo mới mẻ nhưng vẫn giữ nét thanh lịch. Chi tiết vạt áo cắt vát tinh tế kết hợp hàng khuy kim loại sang trọng, phối cùng quần suông ống rộng kẻ sọc dọc giúp tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn

ẢNH: SIXDO

Biến tấu giúp chiếc áo vest trở nên mềm mại hơn - Ảnh 7.

Áo vest gây ấn tượng với sự hòa quyện giữa phom dáng gile thanh lịch và phần tay bồng tơ mỏng xuyên thấu. Sắc trắng tinh khôi phủ trọn từ hàng khuy bọc chỉn chu đến đường cắt eo tinh tế

ẢNH: EVA DE EVA

Biến tấu giúp chiếc áo vest trở nên mềm mại hơn - Ảnh 8.

Áo vest được biến tấu tinh tế với dáng crop top trẻ trung cùng chi tiết cổ hai lớp mới lạ. Sự hòa quyện giữa sắc xanh pastel dịu mát và màu trắng tinh khôi mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng. Khi kết hợp cùng chân váy suông dài và giày cao gót đồng điệu tạo tổng thể trang phục thời thượng mà không gò bó

ẢNH: LEIKA

 

Áo vest áo vest nữ áo khoác phối đồ với áo vest

