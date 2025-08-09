Biến tấu năng động cùng phong cách athleisure

Athleisure không chỉ là phong cách thời trang, mà còn là tuyên ngôn cho lối sống hiện đại - nơi sự năng động, thoải mái và cá tính được đặt lên hàng đầu.
Phong cách athleisure với áo bra thể thao
Để ứng dụng trong thời trang thường ngày, bạn có thể phối áo bra thể thao cùng chân váy mini hoặc quần shorts, vừa năng động lại phù hợp với thời tiết của mùa hè.
Có thể khoác thêm sơ mi oversized hoặc áo khoác bomber bên ngoài, sự tương phản giữa thiết kế ôm sát của bra và dáng rộng của trang phục bên ngoài tạo nên điểm nhấn ấn tượng.
Quần legging tôn dáng
Quần legging đen phối cùng crop top cùng màu tạo nên một set đồ tối giản nhưng đầy cuốn hút, kết hợp cùng giày thể thao chunky hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn một ngày tràn đầy năng lượng.
Thêm một chiếc áo sơ mi trơn khoác ngoài tạo nên diện mạo thể thao chuẩn chỉnh, phù hợp cho những buổi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.
Set trang phục thể thao năng động
Với những tông màu cơ bản, tươi sáng dễ dàng che được khuyết điểm cũng như linh hoạt phối đồ trong nhiều trường hợp khác nhau.
Để bộ đồ thêm phần nổi bật, bạn có thể tận dụng những phụ kiện như headphone hay túi đeo thắt lưng, vừa tiện lợi lại khiến trang phục không bị nhàm chán.
Quần jogger mang nét cá tính
Quần jogger phối cùng áo thun không chỉ phù hợp với mọi dáng người mà còn rất tiện lợi. Kết hợp cùng áo thun thể thao, đơn giản nhưng vẫn đầy nét cá tính.
Nữ tính hơn bạn có thể kết hợp quần jogger cùng áo crop top hai dây, vừa thoải mái lại giúp khoe trọn những đường cong tinh tế của người mặc.