Biến tấu năng động cùng phong cách athleisure

Athleisure không chỉ là phong cách thời trang, mà còn là tuyên ngôn cho lối sống hiện đại - nơi sự năng động, thoải mái và cá tính được đặt lên hàng đầu.

Phong cách athleisure với áo bra thể thao

Áo bra thể thao từ lâu không chỉ là món đồ quen thuộc trong phòng gym, mà còn trở thành tâm điểm trong những set đồ đầy phóng khoáng và tự tin ẢNH: @KLINHND

Để ứng dụng trong thời trang thường ngày, bạn có thể phối áo bra thể thao cùng chân váy mini hoặc quần shorts, vừa năng động lại phù hợp với thời tiết của mùa hè.

Bạn có thể lựa chọn nhiều kiểu dáng như bra cổ tròn đơn giản hay bra cổ V quyến rũ, phối cùng giày thể thao thoải mái để có những buổi tập luyện hiệu quả ẢNH: @CHICFITVN9

Có thể khoác thêm sơ mi oversized hoặc áo khoác bomber bên ngoài, sự tương phản giữa thiết kế ôm sát của bra và dáng rộng của trang phục bên ngoài tạo nên điểm nhấn ấn tượng.

Quần legging tôn dáng

Khi nhắc đến phong cách athleisure không thể không nhắc đến quần legging, vừa là món đồ yêu thích trong phòng tập lại có khả năng tôn dáng đầy yêu kiều ẢNH: @ELLGYM

Quần legging đen phối cùng crop top cùng màu tạo nên một set đồ tối giản nhưng đầy cuốn hút, kết hợp cùng giày thể thao chunky hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn một ngày tràn đầy năng lượng.

Legging lửng là phiên bản cá tính và năng động hơn ẢNH: @UNIBYHEART

Thêm một chiếc áo sơ mi trơn khoác ngoài tạo nên diện mạo thể thao chuẩn chỉnh, phù hợp cho những buổi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.

Set trang phục thể thao năng động

Một trong những lựa chọn mang phong cách athleisure được các bạn trẻ vô cùng yêu thích phải kể đến những set đồ thể thao gồm áo jacket và quần dài ẢNH: @FITME.SPORTWEARVN

Với những tông màu cơ bản, tươi sáng dễ dàng che được khuyết điểm cũng như linh hoạt phối đồ trong nhiều trường hợp khác nhau.

Bên trong bạn có thể mặc cùng áo ba lỗ hoặc bra đem lại cảm giác thoải mái, phù hợp để chạy bộ hay chơi thể thao ẢNH: @FITME.SPORTWEARVN

Để bộ đồ thêm phần nổi bật, bạn có thể tận dụng những phụ kiện như headphone hay túi đeo thắt lưng, vừa tiện lợi lại khiến trang phục không bị nhàm chán.

Quần jogger mang nét cá tính

Nếu các nàng đang tìm kiếm cho mình một chiếc quần mang phong cách athleisure có thể tận dụng trong mọi hoàn cảnh thì quần jogger là sự lựa chọn vô cùng lý tưởng ẢNH: @FITME.SPORTWEARVN

Quần jogger phối cùng áo thun không chỉ phù hợp với mọi dáng người mà còn rất tiện lợi. Kết hợp cùng áo thun thể thao, đơn giản nhưng vẫn đầy nét cá tính.

Giày thể thao là phụ kiện không thể thiếu giúp bạn tự tin tỏa sáng giữa đám đông ẢNH: @_TITIHOUSE_

Nữ tính hơn bạn có thể kết hợp quần jogger cùng áo crop top hai dây, vừa thoải mái lại giúp khoe trọn những đường cong tinh tế của người mặc.