Blazer và những công thức mặc đẹp dễ áp dụng

Blazer từ lâu đã là biểu tượng của phong cách thanh lịch, nhưng để hòa hợp với mùa hè năng động, cách mặc cũng cần có sự thay đổi. Khi thời tiết trở nên dễ chịu hơn, những bản phối nhẹ nhàng, giàu cảm xúc cũng vì thế mà lên ngôi.

Không có cách nào làm mới tổng thể trang phục nhanh hơn việc sử dụng màu sắc đúng lúc. Giselle (aespa) lựa chọn blazer với điểm nhấn xanh lá nổi bật, kết hợp cùng quần jeans để tạo nên diện mạo vừa năng động vừa tinh tế ẢNH: INSTAGRAM AERICHANDESU

Fashionista Lee Yu Ju ghi điểm với áo lụa phối ren, quần denim basic cùng điểm nhấn là áo khoác blazer màu nâu bò. Đây là công thức dễ mặc mà ai cũng có thể áp dụng ẢNH: INSTAGRAM YOU.JJOO

Một trong những cách phối thú vị của fashionista Sina Anjulie là xếp lớp chân váy bên ngoài quần khi mặc cùng blazer. Sự kết hợp này mang đến cảm giác bay bổng, lãng mạn, rất phù hợp với thời tiết chuyển mùa ẢNH: INSTAGRAM SINA.ANJULIE

Nếu muốn làm mới blazer theo hướng cá tính hơn, phong cách "daddy core" giống như fashionista Linda là gợi ý đáng thử. Áo sơ mi họa tiết kẻ sọc không chỉ làm nổi bật nét mạnh mẽ vốn có mà còn mang đến hơi thở vintage đẹp mắt ẢNH: INSTAGRAM LINDA.SZA

Những gam màu tương phản cũng là "cặp bài trùng" đầy thú vị. Blazer nâu đen được Renée Bellerive kết hợp cùng sơ mi và quần denim xanh tạo nên tổng thể hài hòa. Sự đối lập giữa sắc trầm ấm và tông màu tươi mát giúp bản phối trở nên nổi bật mà không rối mắt ẢNH: INSTAGRAM RENEEEBELLER

Sarah Pidgeon biến đường phố thành sàn diễn với diện mạo thanh lịch nhưng không kém phần cá tính. Cô lựa chọn set blazer xám dáng oversized phối cùng chân váy xẻ tà, tạo nên sự cân bằng giữa nét chỉn chu và gợi cảm ẢNH: INSTAGRAM SARA_PIDGEON

Cách đơn giản nhất để mặc đẹp với blazer là kết hợp cùng áo thun trắng, chân váy dài và giày búp bê. Hot ulzzang Jaeyeon Lee thường ưu ái lựa chọn công thức này bởi sự dễ mặc, tinh tế mà vẫn giữ được nét ngọt ngào ẢNH: INSTAGRAM REKNOT

Nếu yêu thích sự sexy phóng khoáng, bạn có thể tham khảo cách "lên đồ" của fashionista Rina Bulliqi Raifi. Cô nàng chọn blazer đan dây để lộ vòng 1 lấp ló, phối cùng quần ống rộng màu trắng tạo nên sự đối lập thú vị giữa nét gợi cảm và tinh thần thanh lịch ẢNH: INSTAGRAM RINABULLIQI

Blazer không còn bó hẹp trong những khuôn mẫu quen thuộc. Khi được đặt vào những bản phối linh hoạt và giàu cảm hứng, thiết kế này trở thành điểm nhấn hoàn hảo, vừa giữ được nét thanh lịch vốn có, vừa bắt nhịp với tinh thần thời trang hiện đại.