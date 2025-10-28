Cách diện áo hoa, váy hoa sang mà không sến

Điều làm nên vẻ ngoài sang trọng, ấn tượng cho trang phục hoa lá chính là sự kết hợp hài hòa của các yếu tố như họa tiết, màu họa tiết và màu nền đi cùng phom dáng cấu trúc. Một chiếc áo hoa có dáng cứng cáp của phom áo vest vẫn ngời sang chảnh, váy hoa cổ sơ mi, váy cổ thuyền vẫn đẹp rạng rỡ và chỉn chu khi được cắt may tỉ mỉ từng đường chỉ đến lớp vải lót mềm.

Tông màu xanh dịu mát chuyển động qua nhiều sắc thái, từ xanh da trời đến xanh denim, từ xanh pastel đến sự kết hợp ngẫu hứng của các vệt màu sắc tạo nên bản in họa tiết ẢNH: IVY MODA

Bí quyết diện áo hoa, váy hoa sang xịn mùa thu

Không chỉ gói gọn lựa chọn trong kiểu váy hoa dáng A quen thuộc, trang phục họa tiết còn mở ra các lựa chọn kết hợp áo in hoa lá và các item khác. Áo vest cổ V buộc dây eo nhẹ nhàng mix chân váy midi là bản phối vừa cổ điển vừa hiện đại, phù hợp với mọi cô gái. Thêm item họa tiết vào bản phối chính là một trong số những bí quyết mặc đẹp áo váy in hoa.

Sắc tím pastel nhẹ nhàng khắc họa hình ảnh quý cô trang nhã, thanh lịch mà vẫn giàu nữ tính ẢNH: SIXDO

Chọn váy hoa, ưu tiên gam màu và họa tiết nhã nhặn, thanh lịch

Mùa thu chính là mùa của những chiếc áo hoa, váy hoa. Bí quyết để diện kiểu trang phục này theo cách "sang, xịn, mịn" là dành ưu tiên cho các bảng màu thanh lịch, họa tiết kích thước nhỏ và mang đến cảm giác thanh lịch, tinh tế ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Những chi tiết mềm mại, nữ tính được cân chỉnh vừa đủ cho mẫu váy hoa tông xanh. Chi tiết tay loe cánh bướm, tùng váy xếp nếp đi cùng đai eo bản nhỏ nhẹ nhàng tôn dáng vẻ thanh nhã, cao sang của nàng ẢNH: SIXDO

Họa tiết hoa nhí luôn giúp người mặc ghi điểm thanh lịch tốt hơn các họa tiết kích thước lớn và có tông màu sặc sỡ ẢNH: YV LE & CO

Gam màu xanh cốm đồng điệu từ áo voan tơ in họa tiết và chân váy dài. Bản phối này mang đến cảm nhận sang trọng, quý phái đầy cuốn hút ẢNH: SIXDO

Tiết chế họa tiết trên một bản phối

Nếu quá yêu thích, nàng có thể diện cả set áo hoa và chân váy hoa đồng bộ để đi làm, dạo phố... Tuy nhiên cách mặc tiết chế họa tiết lại thể hiện tư duy thẩm mỹ tinh tế và giàu tính sáng tạo hơn. Nàng có thể chọn áo lụa mềm in họa tiết phối chân váy đứng phom có gam màu đồng điệu với màu nền của áo, áo vest phối chân váy A hoặc dành ưu ái cho các thiết kế họa tiết hoa lá cách điệu - áo phông in hoa, sơ mi ngắn tay điểm họa tiết hoa 3D...

Hai bản phối đều được áp dụng công thức ton sur ton. Ở outfit đầu tiên, màu xanh đen của chân váy tiệp với màu của họa tiết hoa in trên áo; trong khi đó bản phối sơ mi ngắn tay và váy midi xanh nhạt lại gây chú ý bằng cấu trúc họa tiết đặt ở một nửa của thân trước ẢNH: IVY MODA

Các thiết kế váy hoa thường khá mỏng manh và mềm nhẹ. Để tránh tình huống nhạy cảm, nàng hãy luôn kiểm tra lớp vải lót của trang phục để các khoảng xuyên thấu có thể trở thành điểm nhấn quyến rũ nhưng vẫn trang nhã và chỉn chu ẢNH: SIXDO



