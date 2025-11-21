  • An Giang
Thời trang 24/7

Cảm hứng thời trang mới gọi tên quần tất cá tính

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
21/11/2025 20:00 GMT+7

Mùa đông năm nay, chắc hẳn album ảnh của bạn sẽ tràn ngập hình ảnh những set đồ phối cùng quần tất. Thật khó tưởng tượng một trang phục mùa lạnh mà thiếu đi món phụ kiện 'nhỏ nhưng có võ' này.

Quần tất không chỉ là món đồ giữ ấm mà còn đóng vai trò nâng tầm trang phục. Sự biến hóa trong màu sắc, chất liệu và độ xuyên thấu khiến phụ kiện này trở thành "mảnh ghép" không thể thiếu vào mùa mốt thu đông năm nay.

Cảm hứng thời trang mới gọi tên những kiểu quần tất cá tính - Ảnh 1.

Bên cạnh khả năng giữ ấm hiệu quả, quần tất còn tạo điểm nhấn thị giác. Minjoo Park áp dụng phong cách nội y với quần lụa vàng satin, layer áo cổ lọ và áo len dáng rộng. Sự đối lập giữa chất liệu cùng bảng màu sặc sỡ tạo nên tổng thể cá tính

ẢNH: INSTAGRAM MJBYPP

Cảm hứng thời trang mới gọi tên những kiểu quần tất cá tính - Ảnh 2.

Mùa này chứng kiến sự lên ngôi của các thiết kế len kết hợp ren. Khi lựa chọn quần tất đồng điệu màu sắc với trang phục giống như fashionista Noa Kim, tổng thể sẽ liền mạch hơn, tạo hiệu ứng chân dài và thanh thoát

ẢNH: INSTAGRAM NOA.KKK

Cảm hứng thời trang mới gọi tên những kiểu quần tất cá tính - Ảnh 3.

Nếu muốn thêm chút tinh nghịch, quần tất chấm bi là lựa chọn lý tưởng. Những nét chấm phá dưới chân váy midi và áo khoác tối giản có thể tạo nên hình ảnh thú vị, đem đến điểm nhấn mềm mại mà không gây rối mắt cho người đẹp Lee Soomin

ẢNH: INSTAGRAM SOOOOOROK

Cảm hứng thời trang mới gọi tên những kiểu quần tất cá tính - Ảnh 4.

Trong muôn vàn lựa chọn, quần tất len màu xám được xem là phụ kiện dễ ứng dụng nhất. Chất liệu len đem lại cảm giác ấm áp, ôm sát đôi chân, đồng thời tạo nên vẻ mềm mại cho cả bộ trang phục của fashionista Lara Bubmann

ẢNH: INSTAGRAM LARA_BSMNN

Cảm hứng thời trang mới gọi tên những kiểu quần tất cá tính - Ảnh 5.

Quần tất ren mang đến sự lãng mạn ngay cả trong những ngày đông lạnh giá. Người đẹp Hannah Porter mang đến bản phối phá cách với áo khoác da và sơ mi oversized để tạo nên sự đối lập đầy cuốn hút giữa mềm mại và mạnh mẽ

ẢNH: INSTAGRAM HANNAHLOVEY

Cảm hứng thời trang mới gọi tên những kiểu quần tất cá tính - Ảnh 6.

Giữa bối cảnh những gam màu trung tính thống trị mùa đông, một chiếc quần tất màu sắc trở thành điểm bùng nổ bất ngờ. Tuy nhiên, khi chọn quần tất có gam mạnh, cô nàng Minjoo Park đã tinh tế tiết chế các yếu tố còn lại

ẢNH: INSTAGRAM MJBYPP

Cảm hứng thời trang mới gọi tên những kiểu quần tất cá tính - Ảnh 7.

Quần tất lấp lánh là món đồ nâng tầm trang phục tiệc tối. Thiết kế ánh nhũ tạo hiệu ứng thị giác, giúp Tina Dimkovska nổi bật dưới ánh đèn. Khi phối cùng corset và blazer dáng cấu trúc, tổng thể không chỉ gợi cảm mà còn toát lên vẻ quyền lực

ẢNH: INSTAGRAM THEOTHERLAGERFELD

Cảm hứng thời trang mới gọi tên những kiểu quần tất cá tính - Ảnh 8.

Trong những ngày chớm lạnh, bạn có thể lựa chọn những kiểu tất dáng dài để giữ ấm mà vẫn giữ được sự phóng khoáng. Như cách cô nàng Hyejeong Shin kết hợp váy ren ngắn cùng áo len oversized và tất họa tiết argyle, tạo nên vẻ tinh nghịch, trẻ trung

ẢNH: INSTAGRAM_S_HJ

Quần tất giờ không còn là phụ kiện "ẩn mình", mà là tuyên ngôn cá tính của những cô gái hiện đại. Từ vải ren, sequins đến họa tiết, mỗi lựa chọn đều là một lời khẳng định cho phong cách.

