Cảm hứng thời trang mới gọi tên quần tất cá tính

Mùa đông năm nay, chắc hẳn album ảnh của bạn sẽ tràn ngập hình ảnh những set đồ phối cùng quần tất. Thật khó tưởng tượng một trang phục mùa lạnh mà thiếu đi món phụ kiện 'nhỏ nhưng có võ' này.
Chia sẻ bài viết
Quần tất không chỉ là món đồ giữ ấm mà còn đóng vai trò nâng tầm trang phục. Sự biến hóa trong màu sắc, chất liệu và độ xuyên thấu khiến phụ kiện này trở thành "mảnh ghép" không thể thiếu vào mùa mốt thu đông năm nay.
Quần tất giờ không còn là phụ kiện "ẩn mình", mà là tuyên ngôn cá tính của những cô gái hiện đại. Từ vải ren, sequins đến họa tiết, mỗi lựa chọn đều là một lời khẳng định cho phong cách.