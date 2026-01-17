  • An Giang
Thời trang 24/7

'Cân' đẹp mọi phong cách cùng những kiểu áo trẻ trung, cá tính

Kim Ngọc
Kim Ngọc
17/01/2026 14:00 GMT+7

Một chiếc áo đẹp có thể 'cứu' cả một ngày buồn chán khi thổi luồng gió mới vào những bản phối đơn giản thường ngày. Áo trễ vai, áo bèo nhún xếp tầng, áo lụa cổ tròn viền bèo... mang đến hình ảnh mới cho nàng, giúp nàng 'cân' đẹp mọi phong cách thời trang.

Bổ sung vào tủ đồ những kiểu áo mới lạ mắt, trẻ trung chính là cách làm đẹp phong cách đơn giản và dễ áp dụng nhất. Vẫn dựa trên những phom dáng cổ điển của sơ mi, babydoll nhưng các thiết kế "siêu yêu" này vận dụng tối đa các chi tiết nữ tính như bèo nhún, xếp ly, chần chỉ, drapping... khiến nàng không thể rời mắt.

Tỏa sáng nét cá tính đầy tự tin cùng kiểu áo họa tiết cổ điển

'Cân' đẹp mọi phong cách cùng những kiểu áo trẻ trung, cá tính- Ảnh 1.

Sự hài hòa của màu sắc, họa tiết và chi tiết trên bản phối khiến nàng yêu thích mãi thiết kế áo họa tiết cổ điển

ẢNH: TIT ELEGANT

Nếu nàng từng mê mẩn những mẫu blazer và chân váy họa tiết cổ điển thì rất có thể các thiết kế áo kẻ ca rô tông trầm dưới đây cũng sẽ "đánh gục" trái tim nàng. Dù mang những gam màu tối đi cùng họa tiết mang nét nam tính nhưng các thiết kế đều được khéo gửi gắm những nét duyên nữ tính đáng chú ý - cổ áo bo tròn viền bèo nhún, tay phồng, đường viền bo thun, chần chỉ ôm trọn theo đường cong cơ thể.

'Cân' đẹp mọi phong cách cùng những kiểu áo trẻ trung, cá tính- Ảnh 2.

Chân váy tông nâu trầm hoàn hảo để diện cùng áo kẻ ca rô bèo nhún. Bản phối mang đậm không khí lãng mạn thời thượng của thời trang cổ điển nhưng vẫn giàu tính ứng dụng và mang dáng vẻ hiện đại

ẢNH: TIT ELEGANT

Áo bèo nhún xếp tầng - nét phóng khoáng cho phong cách đường phố

Không thể bỏ qua các thiết kế áo bèo nhún nhiều tầng lớp - những thiết kế chỉ cần phối thêm quần shorts, quần denim hoặc chân váy chữ A là đã đủ để tạo nên diện mạo đặc sắc, thu hút ánh nhìn. Tông màu trắng ngà, đen, đỏ đô, xanh ô liu... vẫn đang là xu hướng do vậy nàng có thể ưu ái hơn các gam màu này.

'Cân' đẹp mọi phong cách cùng những kiểu áo trẻ trung, cá tính- Ảnh 3.

Quý cô có thể phối áo bèo nhún cùng chân váy da, quần skinny jeans, chân váy denim... để tạo thêm sự đồng bộ về phong cách

ẢNH: RECHIC

'Cân' đẹp mọi phong cách cùng những kiểu áo trẻ trung, cá tính- Ảnh 4.
'Cân' đẹp mọi phong cách cùng những kiểu áo trẻ trung, cá tính- Ảnh 5.

Sự đối lập về phong cách mang lại hình ảnh thú vị và linh hoạt cho nàng. Áo khoác dáng ngắn cổ đứng có thể mặc cùng chân váy A tạo hình ảnh cá tính và mạnh mẽ; áo bèo nhún sắc đỏ rượu vang nhẹ nhàng mang đến hương vị và không khí của mùa xuân

ẢNH: MAXY WORKSHOP

'Cân' đẹp mọi phong cách cùng những kiểu áo trẻ trung, cá tính- Ảnh 6.
'Cân' đẹp mọi phong cách cùng những kiểu áo trẻ trung, cá tính- Ảnh 7.

Áo sơ mi cổ điển có chi tiết cách điệu giúp các bản phối xếp lớp trở nên đặc sắc và ấn tượng hơn. Sơ mi vải tơ cổ viền xếp ly, sơ mi kẻ sọc phối viền bèo tạo điểm nhấn thị giác khi phối cùng áo gile, blazer... hợp với tiết trời mùa lạnh

ẢNH: MAGNOLIA

'Cân' đẹp mọi phong cách cùng những kiểu áo trẻ trung, cá tính- Ảnh 8.
'Cân' đẹp mọi phong cách cùng những kiểu áo trẻ trung, cá tính- Ảnh 9.

Sắc đỏ ấn tượng của lụa satin được biến hóa qua hai kiểu áo - áo sơ mi tay ngắn liền vai và áo kiểu cổ tròn có thể thắt nơ làm điểm nhấn. Gam màu đỏ và đen là cặp đôi nổi bật, mang lại sự chú ý nhất định dù thoạt nhìn vẫn toát lên tinh thần tinh giản và tự nhiên

ẢNH: MAXY WORKSHOP

'Cân' đẹp mọi phong cách cùng những kiểu áo trẻ trung, cá tính- Ảnh 10.

Áo lệch vai, áo trễ vai giúp nàng khoe khéo dáng vẻ nữ tính quyến rũ của mình. Áo lệch vai thường làm từ các chất vải mềm nhẹ và có độ co giãn tốt, có thể phối cùng quần âu diện đi làm, phối cùng quần shorts và váy ngắn để dạo phố, hẹn hò...

ẢNH: RECHIC

'Cân' đẹp mọi phong cách cùng những kiểu áo trẻ trung, cá tính- Ảnh 11.

Áo tweed không thể vắng mặt trong mùa lạnh, đặc biệt khi quý cô muốn tạo nên những bản phối sang trọng, tối giản mang phong cách cổ điển nhưng trẻ trung. Hãy diện áo tweed cùng quần suông cạp cao, chân váy midi hoặc khoác ngoài các mẫu váy dài tối giản

ẢNH: NEM

kiểu áo mẫu áo áo họa tiết Sơ mi áo bèo nhún áo lệch vai sơ mi ngắn tay

