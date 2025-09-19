  • An Giang
Thời trang 24/7

Cardigan, áo len thành xu hướng mới cho mùa thu 2025

Kim Ngọc
Kim Ngọc
19/09/2025 18:00 GMT+7

Áo cardigan, áo len góp phần tạo nên nét riêng khác biệt cho tủ đồ công sở, street wear và trang phục hằng ngày. Trang phục dệt kim với những đại diện tiêu biểu như cardigan, áo len tay dài, gile len... sớm trở thành xu hướng nổi bật nhất mùa thu 2025.

Cardigan, áo len đã quay trở lại trên các bản phối công sở, bản phối street wear và khắp mọi nơi. Xu hướng mùa thu này cuốn hút tín đồ thời trang không chỉ bằng những màu sắc mới lạ mà còn nằm ở các phom dáng tạo hình mới đi cùng cách diện đồ dệt kim phá cách ấn tượng.

Cardigan, áo len thành xu hướng mới cho mùa thu 2025- Ảnh 1.
Cardigan, áo len thành xu hướng mới cho mùa thu 2025- Ảnh 2.

Áo cardigan mang sắc cam tươi tắn, sắc vàng nhạt đều có thể trở thành điểm nhấn cho mọi bản phối mùa thu 2025. Được làm từ chất liệu sợi len cừu vừa mềm mại vừa thân thiện với làn da, các thiết kế này mang đến cảm giác thoải mái, mềm nhẹ

ẢNH: ENTOW

Diện cardigan, áo dệt kim trẻ trung trong mùa thu 2025

Những ý tưởng diện cardigan và áo len dệt kim mùa này xóa tan cảm giác nhàm chán, buồn tẻ và cũ kỹ từng có về trang phục dệt kim. Những sắc màu tươi sáng như cam cháy, xanh lá hay đỏ burgundy xen kẽ màu vàng mỡ gà, tím lilac và xanh biển thổi làn gió mới vào tủ đồ dệt kim mùa thu sự trẻ trung và tươi mới.

Quý cô có thể đưa các mẫu áo len vào trong bản phối thường ngày để tạo nên các bộ trang phục xếp lớp chuẩn sành điệu mùa lạnh hoặc chọn mặc đồng bộ với áo và áo khoác/khăn choàng cùng chất liệu. Dùng những phom dáng phá cách như cardigan lửng/oversized, áo len trễ vai... để làm mới các bản phối thường ngày quen thuộc cũng là ý tưởng sáng tạo. Ngoài vai trò trung gian trong các bản phối thì cardigan, áo len mỏng còn có thể kết hợp riêng lẻ cùng quần jeans, chân váy dáng dài tạo diện mạo trẻ trung, xinh đẹp.

Cardigan, áo len thành xu hướng mới cho mùa thu 2025- Ảnh 3.

Kiểu dáng tối giản của cardigan được làm mới theo cách sắc sảo, ấn tượng qua các chi tiết tinh tế. Áo len màu xám họa tiết ô quả trám lồng ghép hình trái tim, chi tiết tay ngắn phá cách kết hợp cùng chân váy xếp ly, loafer và tất cổ cao

ẢNH: JIWON YOON

Cardigan, áo len thành xu hướng mới cho mùa thu 2025- Ảnh 4.

Áo len cardigan dáng rộng mang đến hình ảnh vừa thú vị vừa lạ mắt cho bản phối mùa thu. Những vệt màu đan xen tạo hiệu ứng thị giác cho thiết kế; cảm giác ấm áp, mềm mại dễ chịu của trang phục len sợi khiến ai cũng muốn mặc vào

ẢNH: LAURA MAREE SMITH

Cardigan, áo len thành xu hướng mới cho mùa thu 2025- Ảnh 5.

Một cách mặc khác của áo len khi quý cô muốn thu hút sự chú ý vào sự nổi bật của màu sắc kết hợp hài hòa với phụ kiện, cách stylist tóc và trang phục - áo khoác hờ trên vai và chỉ cài một cúc, dùng phụ kiện vòng cổ dạng chuỗi xích để làm điểm nhấn

ẢNH: CECILE GUIVARCH

Cardigan, áo len thành xu hướng mới cho mùa thu 2025- Ảnh 6.

Áo len dệt kim tay dài, cổ thuyền trễ vai khơi gợi cảm xúc lãng mạn và sự quyến rũ. Phối cùng quần âu kẻ sọc cổ điển, giày bốt cổ thấp và túi đeo vai tối giản

ẢNH: IVANA PETROVIC

Cardigan, áo len thành xu hướng mới cho mùa thu 2025- Ảnh 7.

Bản phối hài hòa với những gam màu xu hướng - từ màu beige trung tính đến sắc vàng pastel hòa quyện cùng tím nhạt và đen cơ bản

ẢNH: AIMEE SONG

Cardigan, áo len thành xu hướng mới cho mùa thu 2025- Ảnh 8.

Áo gile len là một lớp hoàn hảo cho các bản phối layer trong mùa thu đông. Sự đồng điệu về màu sắc hoặc sự tương phản sẽ phụ thuộc phần nhiều vào chủ ý của người mặc

ẢNH: WITHKRO

Cardigan, áo len thành xu hướng mới cho mùa thu 2025- Ảnh 9.
Cardigan, áo len thành xu hướng mới cho mùa thu 2025- Ảnh 10.

Sắc đỏ burgundy là một điểm nhấn khó quên từ các bản phối dệt kim trong mùa thu 2025, hiện diện trên áo cardigan cổ điển, áo crop... được giới thiệu phối cùng tông trắng đen, xám và lặp lại cùng gam màu đỏ cherry trên túi, phụ kiện, giày cao gót

ẢNH: CECILE GUIVARCH, JINJU


