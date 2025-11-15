  • An Giang
Thời trang 24/7

Cardigan và phong cách thể thao - vũ khí mùa lạnh của các nàng

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
15/11/2025 10:00 GMT+7

Không còn bị đóng khung trong hình ảnh dịu dàng hay có phần cổ điển, cardigan mùa thu đông 2025 mang diện mạo trẻ trung, khỏe khoắn và mang đậm hơi thở thể thao.

Từ sàn diễn quốc tế cho đến phong cách đường phố Việt Nam, cardigan đã chứng minh sức hút bền vững khi trở thành món đồ "chuyển động linh hoạt" của nhiều tín đồ thời trang - vừa giữ ấm, vừa tạo điểm nhấn thời trang, lại dễ phối hợp với nhiều phong cách.

Cardigan và phong cách thể thao - vũ khí mùa lạnh của các nàng- Ảnh 1.

Xu hướng thời trang mùa lạnh năm 2025 đang dịch chuyển rõ rệt về phía sự thoải mái, tính linh hoạt và nét đẹp tinh giản

ẢNH: CHANEL

Cardigan bước vào dòng chảy athleisure

Xu hướng athleisure (thời trang thể thao ứng dụng) tiếp tục thống trị mùa lạnh năm nay khi sự thoải mái và tính thực dụng được ưu tiên hơn bao giờ hết. Các nhà mốt như Miu Miu, Prada, Loewe hay Acne Studios đều đồng loạt giới thiệu những mẫu cardigan dáng rộng, chất len gân, đường bo chun thể thao và bảng màu tươi trẻ.

Ở Việt Nam, nhiều thương hiệu local cũng nhanh chóng nắm bắt xu hướng, cho ra mắt những thiết kế cardigan tối giản nhưng hiện đại, phù hợp khí hậu giao mùa và phong cách năng động của giới trẻ. Cardigan được phối cùng chân váy tennis, quần jogger hay áo bra thể thao tạo nên vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn chỉn chu - đúng tinh thần "đi đâu cũng đẹp".

Cardigan và phong cách thể thao - vũ khí mùa lạnh của các nàng- Ảnh 2.
Cardigan và phong cách thể thao - vũ khí mùa lạnh của các nàng- Ảnh 3.

Thiết kế cardigan dáng ngắn, chất liệu len, có khuy cài trước, phối cùng áo thun, sơ mi và quần thể thao. Với thiết kế cổ điển song được phối cùng trang phục thể thao (sweatshirt, quần jogger), tạo ra phong cách “cardigan thể thao/sporty chic” trẻ trung, năng động, phù hợp với athleisure...

ẢNH: UNIQLO

Bản phối trẻ trung, khỏe khoắn gây sức hút đầu mùa lạnh

Một trong những cách phối thông dụng nhất là cardigan dáng crop kết hợp cùng quần ống rộng hoặc quần jeans cạp cao. Công thức này giúp tôn chiều cao, tạo tỷ lệ cơ thể cân đối và mang đến sự phóng khoáng cho cả ngày dài.

Với những cô nàng yêu thích phong cách sporty chic, cardigan có thể mặc cùng váy xếp ly ngắn, giày sneakers và túi đeo chéo, tạo cảm giác năng động nhưng vẫn rất nữ tính. Trong khi đó, nam giới có thể chọn cardigan cổ chữ V phối với áo phông trắng, quần nỉ và giày chạy bộ - vừa gọn gàng, vừa toát lên vẻ trẻ trung, hiện đại.

Cardigan và phong cách thể thao - vũ khí mùa lạnh của các nàng- Ảnh 4.

Cardigan vốn là món đồ cơ bản giờ đã trở thành biểu tượng cho tinh thần phóng khoáng và tự do

ẢNH: UNIQLO

Một xu hướng đang được giới thời trang quốc tế ưa chuộng là cardigan cài một khuy hoặc buộc hờ qua vai, giúp tăng chiều sâu cho tổng thể. Các tín đồ muốn trải nghiệm phong cách đậm chất thể thao hơn có thể chọn cardigan dệt kim họa tiết kẻ, chất liệu dày dặn hoặc bo chun giống áo varsity.

Kết hợp khéo léo cardigan với các mẫu quần jeans, quần jogger, chân váy mini, sneakers hay một chiếc mũ lưỡi trai, beret... sẽ tạo nên tổng thể vừa năng động, trẻ trung vừa hiện đại. Bên cạnh đó, cách mặc buông hờ qua vai hay cài một khuy còn giúp bản phối trở nên tự nhiên, phóng khoáng, phù hợp cho những ngày se lạnh nhưng vẫn giữ được sự thoải mái và phong cách riêng.

Cardigan và phong cách thể thao - vũ khí mùa lạnh của các nàng- Ảnh 5.

Không phân biệt tuổi tác hay giới tính, các thiết kế cardigan thể thao hoặc phối với phong cách thể thao có thể phù hợp từ văn phòng, phố xá đến sân bay, trở thành lựa chọn “an toàn mà vẫn nổi bật”

ẢNH: LÊ VÂN ANH FASHION

 

