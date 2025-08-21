  • An Giang
Thời trang 24/7

Chạm đến vẻ kiêu kỳ cùng mũ rộng vành tinh tế

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
21/08/2025 13:00 GMT+7

Đội lên mình chiếc mũ rộng vành tinh tế, khắc họa một cá tính thời trang độc bản. Vẻ kiêu kỳ ấy chính là dấu ấn riêng khiến nàng luôn nổi bật giữa đám đông.

Mũ rộng vành phối cùng set đồ trắng

Chạm đến vẻ kiêu kỳ cùng mũ rộng vành tinh tế - Ảnh 1.

Với các nàng yêu nét nữ tính, trong tủ đồ không thể thiếu set đồ trắng và chiếc mũ rộng vành kiêu kỳ

ẢNH: @GODDESS.IE

Nàng có thể lựa chọn chiếc mũ rộng vành bằng cói, phối cùng áo cổ yếm và chân váy trắng tone sur tone. Để bản phối thêm điểm nhấn, nàng chỉ cần phối cùng túi xách cói đồng chất liệu và dép hở mũi là đã hoàn thiện diện mạo rạng ngời, sẵn sàng xuống phố dạo chơi hay ghé quán cà phê cùng bạn bè.

Chạm đến vẻ kiêu kỳ cùng mũ rộng vành tinh tế - Ảnh 2.

Ngoài ra, nàng có thể lựa chọn chiếc mũ cói với áo hai dây và chân váy dài xòe nhẹ để nổi bật nét tươi trẻ

ẢNH: @MAIHUONGMAKEUP

Mũ rộng vành phối cùng trang phục họa tiết

Chạm đến vẻ kiêu kỳ cùng mũ rộng vành tinh tế - Ảnh 3.

Nét tươi trẻ của các nàng sẽ được tôn lên khi diện lên mình chiếc mũ rộng vành phối cùng trang phục họa tiết mang hơi thở mùa hè

ẢNH: @MEEHGOX.CLOSET

Nàng có thể phối chiếc mũ cói rộng vành với set váy với họa tiết nhiều màu sắc để nổi bật không khí mùa hè. Điểm tô vào bản phối là đôi giày cao gót tông vàng pastel và giỏ đồ ăn đan mây tre là nàng đã sẵn sàng có chuyến dã ngoại vui vẻ.

Mũ cói rộng vành đi biển

Chạm đến vẻ kiêu kỳ cùng mũ rộng vành tinh tế - Ảnh 5.

Một chiếc mũ cói rộng vành sẽ lựa chọn thích hợp nhất cho những nàng hay đi dạo biển

ẢNH: @ESMENGUYENNN

Các nàng có thể phối chiếc mũ này cùng áo hai dây và chân váy xẻ đùi để tôn lên sắc vóc. Điểm xuyết bằng chiếc túi cói bản lớn và dây chuyền con sò là nàng đã hoàn thiện diện mạo ngọt ngào pha lẫn gợi cảm.

Chạm đến vẻ kiêu kỳ cùng mũ rộng vành tinh tế - Ảnh 6.

Cũng là chiếc mũ cói rộng vành đó, nàng có thể phối cùng áo babydoll tông vàng pastel và chân váy xếp tầng màu trắng để tôn lên nét đáng yêu và tỏa sáng dưới ánh nắng

ẢNH: @RIINAXX

Mũ rộng vành phối cùng quần shorts trắng

Chạm đến vẻ kiêu kỳ cùng mũ rộng vành tinh tế - Ảnh 7.

Mùa hè đến, các nàng có thể tự tin thể hiện cá tính với chiếc mũ rộng vành và quần shorts trắng

ẢNH: @KJMBAE

Các nàng có thể lựa chọn chiếc mũ cói rộng vành nhấn nhá bằng hàng quai ngọc trai tinh xảo. Phối cùng áo trễ vai và quần shorts chấm bi để toát lên khí chất thanh lịch.

Chạm đến vẻ kiêu kỳ cùng mũ rộng vành tinh tế - Ảnh 8.

Các nàng cũng có thể phối mũ rộng vành với quần giả váy tầng trắng để mang phong cách nàng thơ quyến rũ

ẢNH: @_MCHESE_


