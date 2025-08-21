Chạm đến vẻ kiêu kỳ cùng mũ rộng vành tinh tế

Mũ rộng vành phối cùng set đồ trắng
Nàng có thể lựa chọn chiếc mũ rộng vành bằng cói, phối cùng áo cổ yếm và chân váy trắng tone sur tone. Để bản phối thêm điểm nhấn, nàng chỉ cần phối cùng túi xách cói đồng chất liệu và dép hở mũi là đã hoàn thiện diện mạo rạng ngời, sẵn sàng xuống phố dạo chơi hay ghé quán cà phê cùng bạn bè.
Mũ rộng vành phối cùng trang phục họa tiết
Nàng có thể phối chiếc mũ cói rộng vành với set váy với họa tiết nhiều màu sắc để nổi bật không khí mùa hè. Điểm tô vào bản phối là đôi giày cao gót tông vàng pastel và giỏ đồ ăn đan mây tre là nàng đã sẵn sàng có chuyến dã ngoại vui vẻ.
Mũ cói rộng vành đi biển
Các nàng có thể phối chiếc mũ này cùng áo hai dây và chân váy xẻ đùi để tôn lên sắc vóc. Điểm xuyết bằng chiếc túi cói bản lớn và dây chuyền con sò là nàng đã hoàn thiện diện mạo ngọt ngào pha lẫn gợi cảm.
Mũ rộng vành phối cùng quần shorts trắng
Các nàng có thể lựa chọn chiếc mũ cói rộng vành nhấn nhá bằng hàng quai ngọc trai tinh xảo. Phối cùng áo trễ vai và quần shorts chấm bi để toát lên khí chất thanh lịch.