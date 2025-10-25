Chạm khẽ mùa thu trong gam màu be cổ điển

Khi những cơn gió đầu thu khẽ lướt qua, sắc be vintage lại trở thành lựa chọn được yêu thích của những cô nàng thanh lịch. Gam màu trung tính mang đến cảm giác dịu dàng, ấm áp và sang trọng.
Tông màu be (beige) không chỉ tôn lên vẻ tinh tế mà còn dễ dàng phối hợp với mọi phong cách, từ cổ điển đến hiện đại. Một chiếc áo sơ mi ren, chân váy dài hay blazer cách điệu đều có thể tạo nên hình ảnh một quý cô trang nhã.
Trong sắc nắng nhẹ cuối chiều, sắc màu be vintage khẽ ôm lấy từng chuyển động, khiến nàng như hóa thân thành bức họa mùa thu - dịu dàng, sâu lắng mà vẫn đầy sức sống.