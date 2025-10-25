Chạm khẽ mùa thu trong gam màu be cổ điển

Tông màu be (beige) không chỉ tôn lên vẻ tinh tế mà còn dễ dàng phối hợp với mọi phong cách, từ cổ điển đến hiện đại. Một chiếc áo sơ mi ren, chân váy dài hay blazer cách điệu đều có thể tạo nên hình ảnh một quý cô trang nhã.

Set đồ mang hơi thở vintage pha trộn giữa cổ điển và hiện đại. Chiếc váy ngắn tay dài với chi tiết bèo nhún nhẹ nhàng tôn lên nét nữ tính. Kết hợp bốt cowboy và mũ baker boy tạo điểm nhấn năng động, cá tính ẢNH: JOIE DES ROSES

Áo blouse cổ nơ chất liệu mềm mại tôn lên vẻ thanh lịch, trong khi quần shorts phồng phối cùng bốt cao tạo điểm nhấn thời thượng. Bộ trang phục toát lên vẻ nữ tính xen lẫn nét phóng khoáng ẢNH: JOIE DES ROSES

Sắc be ngọt ngào gợi cảm giác dịu êm như ánh nắng mùa thu. Thiết kế tối giản với cổ sen và hàng khuy nhỏ tinh tế tạo vẻ thanh lịch. Set đồ phù hợp cho mọi không gian và hoàn cảnh, từ công sở đến buổi hẹn cà phê ẢNH: JOIE DES ROSES

Sự kết hợp giữa áo ren tinh tế và chân váy midi xếp ly mang đến vẻ cổ điển. Chi tiết dây xích kim loại đính hạt giúp tổng thể thêm phần sang trọng, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của người mặc ẢNH: JENNIE CHOO

Váy hai dây dáng dài cùng chi tiết cổ chữ V tinh tế giúp tôn vòng 1. Layer với áo cổ tròn bèo nhún nhiều tầng mang nét điệu đà. Chi tiết tay bèo xếp tầng được khéo léo nhấn nhá, tạo nên sự cân đối hài hòa cho tổng thể ẢNH: JOIE DES ROSES

Tựa như một quý cô Anh quốc với vẻ kiêu kỳ. Thiết kế áo cape phối quần shorts tạo nên sự cân bằng giữa duyên dáng và trẻ trung, hoàn hảo cho những ngày thu se lạnh. Chiếc nơ mềm mại, đôi tất trắng cùng giày loafer khéo léo hoàn thiện tổng thể ẢNH: JOIE DES ROSES

Bạn cũng có thể trở nên cực kỳ cá tính với tông beige đậm. Thiết kế blazer cách điệu cùng chi tiết ren trắng mang đến nét tương phản tinh tế. Thắt nơ nơi eo tạo điểm nhấn cho vóc dáng, giúp tổng thể thêm phần phóng khoáng ẢNH: JENNIE CHOO

Yêu thích sự trang nhã yểu điệu nàng không thể bỏ qua thiết kế này. Sắc beige dịu nhẹ như phủ lên người lớp sương thu mềm mại, kết hợp cùng phần bèo nhún tinh tế tôn nét nữ tính mà không hề cầu kỳ ẢNH: JOIE DES ROSES

Trong sắc nắng nhẹ cuối chiều, sắc màu be vintage khẽ ôm lấy từng chuyển động, khiến nàng như hóa thân thành bức họa mùa thu - dịu dàng, sâu lắng mà vẫn đầy sức sống.