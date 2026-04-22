Chân dài miên man nhờ những chiếc quần ống loe cá tính

Quần ống loe là một trong những thiết kế hiếm hoi vừa mang giá trị biểu tượng của quá khứ vừa giữ được sức sống bền bỉ trong phong cách hiện đại.
Chiếc quần denim ống loe xanh đậm mang sắc thái cổ điển đặc trưng. Phần cạp cao ôm sát vòng eo giúp định hình vóc dáng rõ nét, trong khi phần ống loe mở rộng dần từ đầu gối xuống tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân đáng kể. Kết hợp cùng áo dạ tweed trắng kem với những đường viền dệt tinh xảo và hàng cúc kim loại ánh vàng nổi bật
ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_
Chiếc quần ống loe màu đen đứng phom giúp đôi chân thon gọn hơn bao giờ hết. Gam màu đen tối giản của quần tạo tiền đề hoàn hảo để làm nổi bật chiếc áo dạ tweed họa tiết đen trắng. Áo được thiết kế có phần đệm vai nhẹ, tạo vẻ ngoài quyền lực và sắc sảo
ẢNH: @CARDINA
Nếu tweed đại diện cho sự cổ điển sang trọng, thì áo sơ mi lại mang đến vẻ đẹp tối giản nhưng đầy tinh tế. Chiếc quần ống loe đen giữ vai trò nền tảng trong bản phối với áo sơ mi tím tay bồng thời thượng. Thiết kế tay áo phồng nhẹ giúp cân bằng thị giác với phần ống loe phía dưới, tạo nên tỷ lệ cơ thể hình đồng hồ cát mềm mại
ẢNH: @JMDRESSDESIGN
Không có gì tôn dáng hơn một chiếc quần denim ống loe xanh cạp cao phối cùng áo sơ mi trắng. Chỉ cần thêm một chiếc kính mát viền trắng, hoàn thiện vẻ ngoài cá tính khi xuống phố
ẢNH: GUMAC
Không chỉ dừng lại ở phong cách thanh lịch thường nhật, quần ống loe còn có thể trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những bản phối mang tinh thần quyến rũ. Chiếc quần ống loe đen ôm sát phần hông giúp tôn lên đường cong cơ thể một cách tinh tế, sánh đôi cùng áo hai dây trắng khéo léo tôn lên bờ vai trần và xương quai xanh gợi cảm
Quần denim ống loe xanh trung tính với phần hông và đùi ôm vừa vặn giúp tạo cảm giác gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái khi di chuyển. Phần ống loe nhẹ từ bắp chân kết hợp cùng áo phông hồng pastel có họa tiết trẻ trung trước ngực, tổng thể trang phục trở nên tươi sáng và giàu sức sống
Quần denim ống loe xanh đậm kết hợp cùng áo trễ vai trắng tay dài, phần vai được khoe khéo léo trong khi tay áo dài giữ lại nét trang nhã cần thiết, tạo nên hình ảnh nữ tính, phù hợp cho những buổi dạo phố hoặc gặp gỡ thân mật
ẢNH: @PRINCESSCLOSET_BYHNHEY
Ở một phiên bản nổi bật hơn, quần ống loe đen dài với đường cắt may chuẩn xác giúp tối ưu hiệu ứng kéo dài đôi chân. Khi kết hợp cùng áo trễ vai đỏ đô, sắc đỏ trên nền vải gấm mang đến chiều sâu thị giác mạnh mẽ, đồng thời tôn lên làn da trắng của người mặc
