Chân váy da, chân váy dáng dài hợp nhất với dáng áo len

Mặc áo len bên ngoài chân váy dài không chỉ mang đến sự thoải mái dễ chịu mà còn mở ra phong cách đầy thư thái và cá tính. Dưới đây là những gợi ý để nàng có thêm ý tưởng sáng tạo với các mẫu áo dệt kim và chân váy có trong tủ đồ của mình.

Áo len đỏ đô đính lông phối chân váy và quần tất cùng tông nâu đất ấm áp. Bản phối có sự tương đồng về bảng màu ấm, chất liệu lông và da của bốt hoàn hảo với chi tiết đính lông trên áo và khăn len ẢNH: MISHOW

Áo len mặc bên ngoài váy

Trong tủ đồ cơ bản của mọi cô gái đều luôn có sẵn hai món đồ là áo len và chân váy. Để tạo nên các bản phối sành điệu từ cặp đôi này, nàng luôn cần thêm những phụ kiện như khăn len dài, bốt lót lông mềm, áo sơ mi trơn, những đôi tất dài, giày Mary Jane hay sneakers thể thao năng động hoặc bốt cá tính.

Chân váy da, chân váy kaki, chân váy dạ và chân váy nhung là những lựa chọn tốt nhất để kết hợp cùng áo len mặc bên ngoài. Cặp đôi này có sự đồng điệu về khả năng giữ ấm, khả năng định hình phom dáng đẹp mắt và có thể lần lượt thay thế vai trò cho nhau. Bên cạnh đó, váy dài từ cotton hay chân váy bí, chân váy sequin hay chân váy lông vũ là những lựa chọn đặc biệt hơn, phù hợp với tiết trời ấm áp, hợp với không gian của lễ hội hay những dịp trọng đại của riêng nàng.

Chân váy cotton hai lớp, vừa nhẹ nhàng vừa lãng mạn như tuổi thanh xuân phối cùng sơ mi trắng và áo len cổ tròn họa tiết. Bản phối đậm chất học đường này dành cho nàng diện đi học, đi làm trong những ngày đông se lạnh ẢNH: ROUTINE

Chân váy da, chân váy kaki dáng dài phối áo len mongtoghi mang đến hình ảnh vừa cá tính vừa thông thoáng dễ chịu. Chất liệu len dệt kim thoáng mát và mềm mại trong khi chân váy đứng phom tạo hình ảnh chỉn chu và chuyên nghiệp bổ sung hoàn hảo cho nhau ẢNH: ROUTINE

Chân váy dạ, chân váy nhung đều là những chất liệu có độ dày dặn nhất định. Các gam màu chủ đạo của hai chất vải này phù hợp với hầu hết các mẫu áo len thông thường ẢNH: MISHOW

Chân váy bí trẻ trung và tinh nghịch diện cùng áo len tay dài, giúp nàng sẵn sàng cho các hoạt động trong nhà, các buổi dạo phố hay hẹn hò cà phê cuối tuần ẢNH: ROUTINE

Thiết kế cardigan có tạo hình ấn tượng qua chi tiết nơ ruy băng tựa như cánh chim. Cặp đôi hồng và trắng mang đậm tinh thần lễ hội, sự rộn rã và cảm giác xa xỉ, sang trọng qua chất liệu của chiếc chân váy bút chì ẢNH: DEAR JOSÉ

Sắc đỏ của vải nhung hòa quyện cùng túi xách và giày Mary Jane màu đỏ. Gam màu xám điểm hoa trắng nổi bật xếp lớp cùng sơ mi kẻ ca rô làm nền tảng cho bản phối dự tiệc Giáng sinh ẢNH: JOSEFIEN WEYNS

Hãy diện áo len và chân váy họa tiết theo bảng màu retro cổ điển và lãng mạn. Áo len vặn thừng màu nâu be phối chân váy nâu đất chấm bi; len xanh dương và chân váy xếp tầng kẻ ca rô cùng sneakers và tất dài màu trắng ẢNH: DAMZI HOUSE