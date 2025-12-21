Chân váy da, chân váy dáng dài hợp nhất với dáng áo len

Mặc áo len bên ngoài chân váy dài không chỉ mang đến sự thoải mái dễ chịu mà còn mở ra phong cách đầy thư thái và cá tính. Dưới đây là những gợi ý để nàng có thêm ý tưởng sáng tạo với các mẫu áo dệt kim và chân váy có trong tủ đồ của mình.
Áo len mặc bên ngoài váy
Trong tủ đồ cơ bản của mọi cô gái đều luôn có sẵn hai món đồ là áo len và chân váy. Để tạo nên các bản phối sành điệu từ cặp đôi này, nàng luôn cần thêm những phụ kiện như khăn len dài, bốt lót lông mềm, áo sơ mi trơn, những đôi tất dài, giày Mary Jane hay sneakers thể thao năng động hoặc bốt cá tính.
Chân váy da, chân váy kaki, chân váy dạ và chân váy nhung là những lựa chọn tốt nhất để kết hợp cùng áo len mặc bên ngoài. Cặp đôi này có sự đồng điệu về khả năng giữ ấm, khả năng định hình phom dáng đẹp mắt và có thể lần lượt thay thế vai trò cho nhau. Bên cạnh đó, váy dài từ cotton hay chân váy bí, chân váy sequin hay chân váy lông vũ là những lựa chọn đặc biệt hơn, phù hợp với tiết trời ấm áp, hợp với không gian của lễ hội hay những dịp trọng đại của riêng nàng.
Hãy diện áo len và chân váy họa tiết theo bảng màu retro cổ điển và lãng mạn. Áo len vặn thừng màu nâu be phối chân váy nâu đất chấm bi; len xanh dương và chân váy xếp tầng kẻ ca rô cùng sneakers và tất dài màu trắng
ẢNH: DAMZI HOUSE
Hai cặp đôi màu sắc tương phản mạnh mẽ nhưng đều mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu là cream và nâu đất, đỏ đô và nâu tím
ẢNH: DAMZI HOUSE