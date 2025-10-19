  • An Giang
Thời trang 24/7

Chân váy dài giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
19/10/2025 14:00 GMT+7

Da, len, denim, bộ ba quyền lực làm 'nóng' chân váy dài (midi). Mùa thu 2025 chứng kiến sự trở lại của chân váy dài hay còn gọi là chân váy midi cổ điển dài từ bắp chân đến mắt cá chân, biểu tượng của vẻ thanh lịch hiện đại.

Đồng phục chân váy dài cho phụ nữ công sở

Chân váy dài giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 1.

Đồng phục thường ngày của bạn sẽ bớt hoàn hảo nếu thiếu chân váy bút chì xám. Vừa tinh tế vừa nữ tính, chiếc váy sẽ tỏa sáng khi kết hợp cùng áo len đen đơn giản và dép xỏ ngón cao gót quai mảnh

ẢNH: @CHRISANTHI_KAL

Chân váy dài giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 2.

Chân váy denim dài có túi và xẻ tà

ẢNH: PIOMBO OVS

Câu hỏi muôn thuở về cách ăn mặc khi đi làm giờ đây đã có câu trả lời vừa tinh tế vừa mới mẻ. Chân váy midi đang dần thay thế những bộ vest hoặc váy midi cổ điển, kết hợp dễ dàng với sự thoải mái và thanh lịch. Vậy nên, đồng phục thường ngày sẽ bao gồm một chiếc chân váy bút chì maxi bằng da với tông màu xám quyến rũ, kết hợp với áo len cổ tròn màu đen. Về giày dép, bạn có thể lựa chọn từ giày cao gót quai mảnh, giày ba lê cổ cao hoặc dép xỏ ngón gót cao tôn dáng.

Chân váy dài phù hợp với ai và cách phối 

Chân váy dài giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 3.

Chân váy da dài đến mắt cá chân, ngôi sao của mùa này

ẢNH: USFREEADOV

Chân váy dài giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 4.

Trong số những chiếc chân váy midi được săn đón nhất hiện nay, phiên bản da chắc chắn nổi bật

ẢNH: MANGO

Vừa táo bạo vừa tinh tế, chân váy maxi da mang đến vẻ ngoài năng động và táo bạo cho mọi phong cách, dành cho các tín đồ thời trang ở mọi lứa tuổi. Việc phối đồ nên được thực hiện theo hướng tương phản, lựa chọn áo len họa tiết argyle hoặc áo len màu sắc tinh tế, từ đó kết hợp nét cổ điển và hiện đại. Nếu chân váy dáng bút chì, ôm sát và cạp cao, bạn cũng nên kết hợp thêm một đôi giày cao gót, giúp tôn dáng và tạo nên tổng thể hài hòa hơn.

Chân váy dài giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 5.
Chân váy dài giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 6.

Cho những buổi lễ mùa thu hay những bữa tối sang trọng, chân váy dài là lựa chọn tinh tế và sang trọng nhất

ẢNH: H&M

Chân váy dài giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 7.

Hãy chọn những kiểu váy ren, với chi tiết xuyên thấu hoặc đính đá, giúp nâng tầm và tô điểm thêm cho vẻ ngoài

ẢNH: @SABRINASATO

Tùy theo từng dịp, chân váy maxi có thể kết hợp với áo cardigan dáng rộng, áo sơ mi may đo cổ điển, áo len mỏng hoặc áo cánh satin. 

