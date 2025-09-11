Chân váy dài họa tiết, nét đẹp cổ điển bừng sáng từ công sở đến đường phố

Chân váy dài họa tiết có thể thay thế mọi kiểu chân váy thông dụng có mặt trong tủ đồ công sở, dạo phố hay dự tiệc. Các bản in hoa nhí, họa tiết da báo, họa tiết vải sọc kẻ ô hay chấm bi tròn nhỏ... có thể theo chân nàng trên mọi nẻo đường.

Họa tiết hoa rơi trên nền vải xanh thẫm khiến chiếc áo cách điệu cổ thắt nơ tay phồng nhỏ càng thêm nổi bật ẢNH: OYSTER

Chân váy dài in hoa, chân váy chấm bi, kẻ sọc và hơn nữa

Nếu trót "phải lòng" kiểu chân váy họa tiết, nàng có thể sẽ trở nên "lạc lối" khi không thể ngừng yêu những thiết kế vintage lãng mạn, đa sắc và khá giàu tính ứng dụng này. Bản phối đơn giản nhất cùng chân váy dài họa tiết chính là phối cùng áo trắng - áo cánh, áo kiểu cách điệu hay áo sơ mi cơ bản màu trắng. Mở rộng hơn, nàng có thể chọn các màu sắc của áo tương đồng với một trong số các màu sắc có trên chân váy.

Mùa thu đông mở ra những xu hướng họa tiết mới, từ vị thế vững chãi của họa tiết hoa nhí, họa tiết chấm bi đến các sọc kẻ ô vuông. Bên cạnh đó là các bản vẽ tái hiện họa tiết da báo, họa tiết nét mảnh thanh lịch và cổ điển... Chúng hiện diện trên dáng váy chữ A, váy bút chì hay váy xòe xếp ly dáng midi...

Thanh lịch dịu dàng cho bản phối công sở hay phóng khoáng, nữ tính cho bản phối dạo phố cuối tuần? Cả hai ý tưởng đều được thể hiện mãn nhãn, trọn vẹn từ chân váy hoa dáng chữ A ẢNH: RUE DES CHATS, NEM

Áo blazer tay loe viền chi tiết chần chỉ trắng phối chân váy xòe chấm bi, giày cao gót và túi cầm tay tạo hình ảnh fashionista sành điệu, phù hợp với tiết trời lạnh ẢNH: @FERNANDALIND

Người mẫu Thu Hường xuống phố ngày thu cùng chân váy vải thô in hoa xanh phối áo dệt kim cổ chữ V không tay. Phong thái thảnh thơi, nhàn nhã nhưng vẫn mang đậm nét thanh lịch của quý cô thành thị qua điểm nhấn là mẫu túi xách màu nâu trầm ẢNH: FBNV

Chân váy in hoa có thể diện theo set đồng bộ tạo nên hình ảnh tone sur tone. Cách chưng diện này cho thấy phong cách thời trang chuyên nghiệp, tiện dụng và cực kỳ dễ thu hút sự chú ý ẢNH: STEPHANIE HILL

Chân váy maxi họa tiết hoa dệt nổi bật bởi các gam màu đan xen cùng sợi kim tuyến lấp lánh. Quý cô có thể diện bản phối cùng sơ mi đen và trang sức ánh vàng để dự tiệc, dự sự kiện sang chảnh ẢNH: STIJOHN

Yêu nét đẹp cổ điển của phong cách retro hay vintage, nàng sẽ không thể thiếu các thiết kế váy kẻ sọc ô vuông mang sắc xám, xanh đen, nâu đất... trong tủ. Kiểu họa tiết này vừa dễ mặc vừa dễ kết hợp với trang phục đơn sắc lẫn trang phục mang họa tiết khác ẢNH: JUVELLE

Họa tiết da báo là một trong số những kiểu họa tiết da động vật được yêu thích bền bỉ, luôn trở lại mạnh mẽ trong mùa thu đông hàng năm ẢNH: MANGO

Họa tiết nét mảnh tạo nên hình ảnh độc đáo và lạ mắt cho bản phối chân váy bút chì và áo hai dây. Trên nền trắng tinh là các nét vẽ nhẹ nhàng tựa như một bức tranh mộc mạc được vẽ một cách ngẫu hứng, bay bổng và tràn đầy tự do ẢNH: FBNV



