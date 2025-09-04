Chân váy dáng dài giúp nàng linh hoạt trong mọi bản phối

Khác xa với sự ràng buộc của chân váy ngắn truyền thống, những chiếc chân váy dáng dài không chỉ mang lại vẻ ngoài thanh lịch mà còn dễ dàng biến hóa từ phong cách công sở đến dạo phố, trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu thích sự thoải mái mà vẫn sành điệu.

Chân váy họa tiết ấn tượng

Với những họa tiết trừu tượng hay tối giản, chân váy dài đều mang đến sự phá cách cũng rất nghệ thuật, dễ dàng kết hợp với áo crop top hay sơ mi trơn để tạo nên bản phối đường phố cá tính. Các It girl thường chọn những chiếc chân váy họa tiết ca rô hoặc kẻ sọc cho bản phối mang nét bohemian hiện đại.

Trang Pháp khẳng định phong cách riêng khi chọn phối chân váy vạt lệch màu xám họa tiết ca rô cùng áo sơ mi crop top thanh lịch. Thiết kế vạt lệch mang đến sự phá cách nhẹ nhàng, tôn lên vóc dáng và tạo điểm nhấn hiện đại, trong khi sắc xám trung tính dễ dàng hòa hợp với áo crop top ẢNH: @TRANG_PHAP

Sự kết hợp giữa áo sơ mi và chân váy ca rô dáng dài là biểu tượng của phong cách thanh lịch nhưng vẫn đậm chất hiện đại ẢNH: CHARMILLES

Chân váy dáng dài họa tiết kẻ ô kinh điển mang đến vẻ ngoài tinh tế, dễ dàng hòa quyện với áo sơ mi trắng tối giản hoặc áo sơ mi màu pastel. Điều làm nên sự đặc biệt sẽ là phần viền tay họa tiết ca rô đồng bộ với chân váy.



Chân váy hoa dáng dài mang lại sự nữ tính

Mang đến sự tươi mới nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, áo sơ mi trắng phối cùng chân váy hoa dài là bộ đôi hoàn hảo cho môi trường công sở.

Chiếc áo sơ mi trắng chỉn chu kết hợp với chân váy hoa dài có họa tiết nhẹ nhàng, gam màu đen hoặc trung tính, bản phối này không chỉ tôn lên nét nữ tính mà còn mang lại sự thoải mái suốt ngày dài ẢNH: PANTIO

Chân váy hoa xếp tầng nhẹ nhàng là điểm nhấn hoàn hảo cho phong cách mùa thu. Phối cùng áo thun trơn, đặc biệt là áo thun tay ngắn, bạn sẽ tạo nên một bản phối cân bằng giữa sự tối giản và tinh tế ẢNH: CARDINA

Tone sur tone với chân váy dáng dài trắng sang trọng

Bỏ qua những bản phối kết hợp các gam màu khác nhau, tone sur tone mới là tâm điểm của mùa thu 2025. Chọn phối giữa áo trắng và chân váy trắng dài mang đến vẻ ngoài tinh khôi nhưng không kém phần hiện đại.

Song Hye Kyo lựa chọn một chiếc áo vest dáng ngắn kết hợp với chân váy lụa trắng, tạo nên bản phối hoàn hảo cho cả công sở lẫn những sự kiện quan trọng ẢNH: @KYO1122

Thiên Ân cũng không thể bỏ qua sự tối giản nhưng vẫn hiện đại của set trang phục tone sur tone màu trắng. Nàng hậu lựa chọn phối áo trễ vai bèo nhún với chân váy dáng dài, mang đến cảm giác trẻ trung và thoải mái ẢNH: @ANTHIENDOAN

Chân váy denim dáng dài tạo phong cách cá tính

Chân váy denim dài, với chất liệu jeans wash nhẹ và độ bền vượt trội, là mảnh ghép hoàn hảo để kết hợp với sơ mi tay dài.

Khi phối cùng sơ mi tay dài, đặc biệt là những chiếc áo lụa mượt mà hoặc voan, tạo nên phong cách lý tưởng cho những ngày công sở hay buổi hẹn chiều thu ẢNH: LAMIA