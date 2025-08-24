Chân váy hoa cổ điển, chân váy ca rô là điểm nhấn thú vị nhất mùa thu

Nếu tiết trời nắng nóng mùa hè là dịp để quý cô ưu tiên các mẫu váy họa tiết trên chất vải dày dặn, đứng phom thì khi bước sang thu, các thiết kế nhẹ, mát in họa tiết bay bổng trở thành món đồ chủ đạo cho tủ đồ. Chân váy họa tiết cổ điển không chỉ lưu giữ nét duyên của quý cô mà còn tạo nên hình ảnh thời thượng, nổi bật vừa vặn trong tiết trời thu dịu mát.

Gam màu xanh bơ dịu mát, nhẹ nhàng và giàu nữ tính được kết hợp một cách khéo léo qua bản phối. Thiết kế chân váy in họa tiết xếp ly hòa hợp với áo sơ mi organza dài tay và xăng đan cao gót ẢNH: MYAN

Chân váy họa tiết gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên

Có nhiều phom dáng đặc trưng của chân váy họa tiết nhưng đặc điểm chung để mặc đẹp kiểu trang phục này là kết hợp cùng các món đồ đơn sắc. Chân váy maxi xếp ly in họa tiết phối áo sơ mi có gam màu chủ đạo là xanh bơ, chân váy hoa đỏ nền đen phối áo kiểu màu đen tạo nên hình ảnh tương phản, nổi bật nhưng cực kỳ đồng điệu.

Ngoài họa tiết hoa lá, các mẫu chân váy còn có thể mang đến những góc nhìn retro khác qua họa tiết kẻ ca rô, họa tiết kẻ sọc, họa tiết trừu tượng... cho nàng thỏa sức làm mới bản phối mỗi ngày.

Quý cô có thể chọn chân váy midi, chân váy maxi hay các thiết kế mini skirt tùy theo không gian và phong cách chủ đạo hướng tới.

Rực rỡ, nổi bật nhưng vẫn đủ đầy sự lịch thiệp dịu dàng mà nàng hướng đến. Bản phối dạo phố có thể trở nên chuyên nghiệp và chỉn chu trong nháy mắt chỉ bằng cách kết hợp thêm blazer hoặc áo khoác nhẹ phù hợp với tiết trời mùa thu ẢNH: MANGO VN

Chân váy in và thêu hoa nổi tỉ mỉ, phối tầng bất đối xứng tạo độ bay bổng lạ mắt. Thiết kế dáng A xòe nhẹ giúp che khuyết điểm mà vẫn giữ được sự thanh thoát, phù hợp cho nhiều dịp đi cùng hai bản phối gợi ý xếp lớp trang phục cho mùa thu đông ẢNH: DAMZY HOUSE

Vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch hoàn hảo đến từ sự đồng điệu của bản phối theo set, kết hợp mượt mà các món đồ cơ bản là sơ mi và chân váy dáng dài ẢNH: MYAN

Chân váy kẻ sọc mang theo cả tinh thần mùa hè vào trong từng sọc kẻ màu làm nên thiết kế chân váy midi dáng rộng. Xanh dương nhạt và xanh đen, đen tạo nên bộ ba màu sắc ăn ý kết hợp cùng túi màu beige đẹp miễn chê ẢNH: LANA

Nếu chân váy midi/maxi và sơ mi làm bật lên tinh thần lịch sự chỉn chu thì khi phối cùng chân váy ngắn lại tạo ra sự tương phản thú vị. Phong thái tự tin, khỏe khoắn và cuốn hút từ bản phối là điều mà các tín đồ trẻ tuổi đang hướng tới ẢNH: LANA

Chân váy in họa tiết chấm bi đang "làm mưa làm gió" mọi bản đồ thời trang. Phong cách dịu dàng nữ tính gợi ý phối thiết kế chấm bi cùng áo trắng có đường viền đen nổi bật ẢNH: YUNUEN SOTO

Tô đậm phong cách retro bằng những mẫu chân váy họa tiết kẻ ca rô ấn tượng. Sắc đỏ đô làm nền tảng nơi các sọc kẻ giao nhau tạo nên các ô màu sắc đậm nhạt thú vị khác nhau ẢNH: CHLOE BUTLER

Chất liệu vải voan tơ, chiffon hay thun lưới thêu/in hoa đều có những nét đặc sắc riêng cuốn hút người mặc và người nhìn ngắm ẢNH: MELODIE BANFIELD

Họa tiết trừu tượng có hiệu quả trong việc gây hiệu ứng thị giác cho các bộ trang phục hằng ngày. Chân váy midi và áo crop top chính là bản phối trẻ trung và hiện đại để nàng xuống phố trong mùa thu ẢNH: JEANNE MENARD



