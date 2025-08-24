  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Chân váy hoa cổ điển, chân váy ca rô là điểm nhấn thú vị nhất mùa thu

Kim Ngọc
Kim Ngọc
24/08/2025 08:00 GMT+7

Khi lướt qua hình ảnh của những mẫu chân váy họa tiết cổ điển như chân váy hoa, chân váy kẻ ca rô, chân váy họa tiết trừu tượng... nàng sẽ khó lòng rời mắt. Món đồ thời thượng này tạo nên điểm nhấn thú vị cho các bản phối mùa thu lãng mạn và giàu chất thơ.

Nếu tiết trời nắng nóng mùa hè là dịp để quý cô ưu tiên các mẫu váy họa tiết trên chất vải dày dặn, đứng phom thì khi bước sang thu, các thiết kế nhẹ, mát in họa tiết bay bổng trở thành món đồ chủ đạo cho tủ đồ. Chân váy họa tiết cổ điển không chỉ lưu giữ nét duyên của quý cô mà còn tạo nên hình ảnh thời thượng, nổi bật vừa vặn trong tiết trời thu dịu mát.

Chân váy hoa cổ điển, chân váy ca rô là điểm nhấn thú vị nhất mùa thu- Ảnh 1.

Gam màu xanh bơ dịu mát, nhẹ nhàng và giàu nữ tính được kết hợp một cách khéo léo qua bản phối. Thiết kế chân váy in họa tiết xếp ly hòa hợp với áo sơ mi organza dài tay và xăng đan cao gót

ẢNH: MYAN

Chân váy họa tiết gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên

Có nhiều phom dáng đặc trưng của chân váy họa tiết nhưng đặc điểm chung để mặc đẹp kiểu trang phục này là kết hợp cùng các món đồ đơn sắc. Chân váy maxi xếp ly in họa tiết phối áo sơ mi có gam màu chủ đạo là xanh bơ, chân váy hoa đỏ nền đen phối áo kiểu màu đen tạo nên hình ảnh tương phản, nổi bật nhưng cực kỳ đồng điệu.

Ngoài họa tiết hoa lá, các mẫu chân váy còn có thể mang đến những góc nhìn retro khác qua họa tiết kẻ ca rô, họa tiết kẻ sọc, họa tiết trừu tượng... cho nàng thỏa sức làm mới bản phối mỗi ngày.

Quý cô có thể chọn chân váy midi, chân váy maxi hay các thiết kế mini skirt tùy theo không gian và phong cách chủ đạo hướng tới.

Chân váy hoa cổ điển, chân váy ca rô là điểm nhấn thú vị nhất mùa thu- Ảnh 2.

Rực rỡ, nổi bật nhưng vẫn đủ đầy sự lịch thiệp dịu dàng mà nàng hướng đến. Bản phối dạo phố có thể trở nên chuyên nghiệp và chỉn chu trong nháy mắt chỉ bằng cách kết hợp thêm blazer hoặc áo khoác nhẹ phù hợp với tiết trời mùa thu

ẢNH: MANGO VN

Chân váy hoa cổ điển, chân váy ca rô là điểm nhấn thú vị nhất mùa thu- Ảnh 3.
Chân váy hoa cổ điển, chân váy ca rô là điểm nhấn thú vị nhất mùa thu- Ảnh 4.

Chân váy in và thêu hoa nổi tỉ mỉ, phối tầng bất đối xứng tạo độ bay bổng lạ mắt. Thiết kế dáng A xòe nhẹ giúp che khuyết điểm mà vẫn giữ được sự thanh thoát, phù hợp cho nhiều dịp đi cùng hai bản phối gợi ý xếp lớp trang phục cho mùa thu đông

ẢNH: DAMZY HOUSE

Chân váy hoa cổ điển, chân váy ca rô là điểm nhấn thú vị nhất mùa thu- Ảnh 5.

Vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch hoàn hảo đến từ sự đồng điệu của bản phối theo set, kết hợp mượt mà các món đồ cơ bản là sơ mi và chân váy dáng dài

ẢNH: MYAN

Chân váy hoa cổ điển, chân váy ca rô là điểm nhấn thú vị nhất mùa thu- Ảnh 6.

Chân váy kẻ sọc mang theo cả tinh thần mùa hè vào trong từng sọc kẻ màu làm nên thiết kế chân váy midi dáng rộng. Xanh dương nhạt và xanh đen, đen tạo nên bộ ba màu sắc ăn ý kết hợp cùng túi màu beige đẹp miễn chê

ẢNH: LANA

Chân váy hoa cổ điển, chân váy ca rô là điểm nhấn thú vị nhất mùa thu- Ảnh 7.

Nếu chân váy midi/maxi và sơ mi làm bật lên tinh thần lịch sự chỉn chu thì khi phối cùng chân váy ngắn lại tạo ra sự tương phản thú vị. Phong thái tự tin, khỏe khoắn và cuốn hút từ bản phối là điều mà các tín đồ trẻ tuổi đang hướng tới

ẢNH: LANA

Chân váy hoa cổ điển, chân váy ca rô là điểm nhấn thú vị nhất mùa thu- Ảnh 8.

Chân váy in họa tiết chấm bi đang "làm mưa làm gió" mọi bản đồ thời trang. Phong cách dịu dàng nữ tính gợi ý phối thiết kế chấm bi cùng áo trắng có đường viền đen nổi bật

ẢNH: YUNUEN SOTO

Chân váy hoa cổ điển, chân váy ca rô là điểm nhấn thú vị nhất mùa thu- Ảnh 9.

Tô đậm phong cách retro bằng những mẫu chân váy họa tiết kẻ ca rô ấn tượng. Sắc đỏ đô làm nền tảng nơi các sọc kẻ giao nhau tạo nên các ô màu sắc đậm nhạt thú vị khác nhau

ẢNH: CHLOE BUTLER

Chân váy hoa cổ điển, chân váy ca rô là điểm nhấn thú vị nhất mùa thu- Ảnh 10.

Chất liệu vải voan tơ, chiffon hay thun lưới thêu/in hoa đều có những nét đặc sắc riêng cuốn hút người mặc và người nhìn ngắm

ẢNH: MELODIE BANFIELD

Chân váy hoa cổ điển, chân váy ca rô là điểm nhấn thú vị nhất mùa thu- Ảnh 11.

Họa tiết trừu tượng có hiệu quả trong việc gây hiệu ứng thị giác cho các bộ trang phục hằng ngày. Chân váy midi và áo crop top chính là bản phối trẻ trung và hiện đại để nàng xuống phố trong mùa thu

ẢNH: JEANNE MENARD


Chân váy chân váy hoa chân váy họa tiết họa tiết kẻ ca rô chân váy ca rô

Bài viết khác

Xăng đan và quần dài, lựa chọn tinh tế sành điệu cho ngày đến đêm

Xăng đan và quần dài, lựa chọn tinh tế sành điệu cho ngày đến đêm

Xu hướng quần jeans đẹp nhất mùa này

Xu hướng quần jeans đẹp nhất mùa này

Bí quyết chọn 'full set' và thoải mái 'đu trend' A80

Bí quyết chọn 'full set' và thoải mái 'đu trend' A80

Màu be tối giản cho phong cách thanh lịch hằng ngày

Màu be tối giản cho phong cách thanh lịch hằng ngày

4 cách biến hóa với áo len tăm cho nàng thêm rạng ngời

4 cách biến hóa với áo len tăm cho nàng thêm rạng ngời

'Giải phóng' tủ đồ mùa thu với xu hướng thời trang tối giản hiện đại

'Giải phóng' tủ đồ mùa thu với xu hướng thời trang tối giản hiện đại

Trẻ trung với vẻ đẹp tối giản của họa tiết kẻ sọc

Trẻ trung với vẻ đẹp tối giản của họa tiết kẻ sọc

Trang điểm dự A80: bí quyết giữ nền bền đẹp, không lo 'chảy mặt'

Trang điểm dự A80: bí quyết giữ nền bền đẹp, không lo 'chảy mặt'

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top