Chân váy kẻ ca rô cổ điển, lãng mạn và hơn thế nữa

Luôn là một món đồ dễ sử dụng nhưng chân váy kẻ ca rô vẫn thường được mặc nhiều nhất vào mùa lạnh. Còn gì sành điệu và cá tính hơn khi kết hợp váy ca rô và giày bốt da cao cổ, chân váy dài và áo khoác hoặc dễ dàng như bản phối áo cardigan và chân váy kẻ ô vuông?
Mang nét hoài niệm vào bản phối với chân váy kẻ ca rô
Không hẹn mà gặp khi chân váy ca rô đang xuất hiện ở khắp nơi, từ những bộ sưu tập thời trang dành cho mùa thu đông, các sàn diễn và thời trang đường phố. Là họa tiết kết hợp của các đường kẻ nhiều màu sắc và có độ đậm nhạt khác nhau, kiểu chân váy này được yêu thích bởi chính sự đa dạng, thời thượng phảng phất nét retro lãng mạn.
Trẻ trung và cuốn hút với chân váy ca rô ngắn
Các thiết kế mini skirt họa tiết kẻ ô vuông thường được phối cùng tất dài/ bốt cổ cao hoặc áo khoác dáng dài trench coat. Trong những ngày nắng nhẹ, nàng có thể diện chân váy ca rô ngắn và áo len/ áo dệt kim hay hoodie để dạo phố, hẹn hò cà phê cùng bạn bè. Những món đồ thời thượng như áo khoác hay bốt chính là "áo giáp" bảo vệ cơ thể trong những ngày nhiệt độ giảm và có nhiều gió lạnh.
Chân váy dài họa tiết ca rô cổ điển
Trong khi đó các thiết kế chân váy dài dáng A hoặc dáng bút chì lại có thể diện hằng ngày cho mọi mục đích, từ đi làm đến đi chơi, dự sự kiện... Các ô vuông có kích thước nhỏ mang đến cảm giác thanh thoát nhẹ nhàng trong khi các đường kẻ ô kích thước lớn tạo ấn tượng về sự cá tính và sành điệu.
Có nhiều bản phối họa tiết ca rô khác nhau để nàng thỏa sức khám phá và chưng diện. Váy nữ sinh xếp ly tông vàng đen phối áo màu nâu đất hay chân váy bút chì tông cam đất phối áo trắng và trench coat màu cream đều tạo hình ảnh sành điệu thời trang
ẢNH: LOUISE SAGAN
Áo khoác da lộn, áo len cổ tròn, cardigan, sơ mi, áo dệt kim tay dài... là những ứng cử viên hàng đầu để mặc cùng chân váy ca rô dáng dài
ẢNH: BELEN HOSTALET