Chân váy kẻ ca rô cổ điển, lãng mạn và hơn thế nữa

Luôn là một món đồ dễ sử dụng nhưng chân váy kẻ ca rô vẫn thường được mặc nhiều nhất vào mùa lạnh. Còn gì sành điệu và cá tính hơn khi kết hợp váy ca rô và giày bốt da cao cổ, chân váy dài và áo khoác hoặc dễ dàng như bản phối áo cardigan và chân váy kẻ ô vuông?

Một bản phối màu sắc rực rỡ, tươi tắn nhưng không quá lòe loẹt nhờ vào cách tiết chế màu sắc và họa tiết. Gam màu xanh đen được chọn làm màu chủ đạo hiện diện cân bằng trên thiết kế blazer và điểm nhấn chân váy midi dáng chữ A. Giày bốt, túi và áo dệt kim mang sắc đỏ đô ấm áp kết hợp cùng chi tiết khăn lụa họa tiết ẢNH: ADORE DRESS

Mang nét hoài niệm vào bản phối với chân váy kẻ ca rô

Không hẹn mà gặp khi chân váy ca rô đang xuất hiện ở khắp nơi, từ những bộ sưu tập thời trang dành cho mùa thu đông, các sàn diễn và thời trang đường phố. Là họa tiết kết hợp của các đường kẻ nhiều màu sắc và có độ đậm nhạt khác nhau, kiểu chân váy này được yêu thích bởi chính sự đa dạng, thời thượng phảng phất nét retro lãng mạn.

Tạo nên bản phối layer với áo sơ mi trắng kết hợp cùng áo len dệt kim thêu hoa, chân váy ngắn có dây lưng kèm theo và một đôi tất dài điểm họa tiết cổ điển ẢNH: ADORE DRESS

Trẻ trung và cuốn hút với chân váy ca rô ngắn

Các thiết kế mini skirt họa tiết kẻ ô vuông thường được phối cùng tất dài/ bốt cổ cao hoặc áo khoác dáng dài trench coat. Trong những ngày nắng nhẹ, nàng có thể diện chân váy ca rô ngắn và áo len/ áo dệt kim hay hoodie để dạo phố, hẹn hò cà phê cùng bạn bè. Những món đồ thời thượng như áo khoác hay bốt chính là "áo giáp" bảo vệ cơ thể trong những ngày nhiệt độ giảm và có nhiều gió lạnh.

Các gam màu xu hướng được kết hợp khéo léo tạo nên tổng thể hoàn hảo - cardigan xanh ô liu, chân váy chữ A dáng midi và giày bốt màu nâu hạt dẻ ẢNH: PRIM CHANIKARN

Chân váy dài họa tiết ca rô cổ điển

Trong khi đó các thiết kế chân váy dài dáng A hoặc dáng bút chì lại có thể diện hằng ngày cho mọi mục đích, từ đi làm đến đi chơi, dự sự kiện... Các ô vuông có kích thước nhỏ mang đến cảm giác thanh thoát nhẹ nhàng trong khi các đường kẻ ô kích thước lớn tạo ấn tượng về sự cá tính và sành điệu.

Trẻ hóa hình ảnh với sắc đỏ đô, xanh đen và tím hòa quyện trong các bản phối váy dài, áo khoác và các món đồ phụ kiện thời trang ẢNH: OLGA

Hình ảnh sành điệu thời thượng của quý cô diện cả set đồng bộ mang họa tiết kẻ sọc đan xen. Thiết kế có điểm nhấn là các chi tiết đính kết và cặp đôi giày, túi màu cam đất ẢNH: LEONIE HANNE

Họa tiết kẻ ô gingham tông hồng tạo nên nét trẻ trung cho bản phối dạo phố hay trang phục casual thường ngày ẢNH: SOPHIA ROSEMARY

Có nhiều bản phối họa tiết ca rô khác nhau để nàng thỏa sức khám phá và chưng diện. Váy nữ sinh xếp ly tông vàng đen phối áo màu nâu đất hay chân váy bút chì tông cam đất phối áo trắng và trench coat màu cream đều tạo hình ảnh sành điệu thời trang ẢNH: LOUISE SAGAN

Áo khoác da lộn, áo len cổ tròn, cardigan, sơ mi, áo dệt kim tay dài... là những ứng cử viên hàng đầu để mặc cùng chân váy ca rô dáng dài ẢNH: BELEN HOSTALET



