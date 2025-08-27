  • An Giang
Thời trang 24/7

Chân váy màu be, món đồ được 'săn đón' ngày thu của dân công sở

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
27/08/2025 18:00 GMT+7

Với mọi kiểu dáng, chân váy màu be luôn sẵn sàng làm mới phong cách thời trang ngày thu của bạn và sẽ là 'nữ hoàng' của thời trang tháng 9.

Trong mọi phiên bản, chân váy màu be được săn đón nhất hiện nay hứa hẹn sẽ "cách mạng hóa" những bộ trang phục cuối hè với sự thanh lịch và duyên dáng. 

Phong cách công sở mùa thu

Chân váy màu be, món đồ được 'săn đón' ngày thu của dân công sở - Ảnh 1.

Phong cách công sở mùa thu với chân váy màu be gợi nên vẻ thanh lịch và hiện đại

ẢNH: @EMMALEGER

Chân váy màu be, món đồ được 'săn đón' ngày thu của dân công sở - Ảnh 2.

Thiết yếu và chắc chắn, chiếc váy màu be là ứng cử viên sáng giá cho phong cách công sở lẫn dự tiệc trong mùa thu này

ẢNH: @EMMALEGER

Gam be trung tính dễ dàng kết hợp cùng áo sơ mi trắng, áo len mỏng hoặc blazer đồng điệu, mang lại sự chỉn chu nhưng vẫn mềm mại, nữ tính. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày thu se lạnh, vừa giữ được sự chuyên nghiệp nơi công sở, vừa tạo nên điểm nhấn tinh tế trong phong cách hằng ngày.

Chân váy màu be, món đồ được 'săn đón' ngày thu của dân công sở - Ảnh 3.

Vẻ đẹp lôi cuốn cùng chân váy satin màu be chất liệu da lộn cùng áo sợi

ẢNH: MASSIMO DUTTI

Dài, midi hoặc mini cùng những kiểu dáng cargo, có chi tiết ren, hoặc đơn giản như nhà mốt Massimo Dutti giới thiệu mẫu váy da ngắn với phom dáng hình chuông. Kiểu dáng xếp ly, với nhiều kích cỡ khác nhau của Weekend Max Mara, Reserved và NA-KD được tung ra trong mùa này cũng là những lựa chọn được yêu thích.

Chân váy màu be: ý tưởng cho phong cách cuối hè

Chân váy màu be, món đồ được 'săn đón' ngày thu của dân công sở - Ảnh 4.

Chiếc váy màu be được ưa chuộng nhất vào cuối hè với thiết kế xếp ly, nhẹ nhàng và nữ tính

ẢNH: @SADIESADES_

Kết hợp hoàn hảo với những trang phục may đo như áo vest và áo khoác blazer. Chiếc váy màu be sẽ là "nữ hoàng" của thời trang tháng 9.

Chân váy màu be, món đồ được 'săn đón' ngày thu của dân công sở - Ảnh 5.

Vẻ tinh tế và nữ tính tự nhiên, váy màu be đang ngày càng được ưa chuộng

ẢNH: HUDEBNIVYLETY

Trước khi quay lại với quần jeans hay quần tây may đo cổ điển, những chiếc chân váy màu be có thể giúp bạn lấy lại tinh thần và nâng tầm tủ đồ khi trở lại làm việc. Ví dụ, dù là trang phục thường ngày hay đi làm, một chiếc chân váy màu be có thể được kết hợp với áo cánh cổ chữ V rộng rãi màu nâu. Thêm thắt lưng da nâu và giày cao gót quai mảnh sẽ tạo nên một vẻ ngoài vừa sang trọng vừa tiện dụng. 

Quyến rũ với chân váy màu be satin và ren

Chân váy màu be, món đồ được 'săn đón' ngày thu của dân công sở - Ảnh 6.

Vào những buổi tối cuối hè, chiếc váy màu be này khoe trọn nét gợi cảm và nữ tính nhất nhờ đường xẻ tà và chi tiết ren đen

ẢNH: @GALAGONZALEZ

Chiếc váy màu be lại che giấu đi vẻ gợi cảm và quyến rũ khó cưỡng. Chất liệu satin, với viền ren đen và xẻ tà bên hông, hứa hẹn sẽ trở thành trang phục không thể thiếu cho những buổi tối cuối hè, tiệc tối, tiệc tùng và hẹn hò. Chỉ cần kết hợp với áo thun jersey hoặc áo len mỏng, và đừng quên xăng đan cao gót hoặc giày mules da bóng.

Chân váy màu be, món đồ được 'săn đón' ngày thu của dân công sở - Ảnh 7.

Chân váy màu be chi tiết ren mang đến vẻ đẹp vừa mềm mại vừa quyến rũ

ẢNH: @THESARTORIALIST

Vẻ nhẹ nhàng hòa quyện cùng nét tinh xảo của ren tạo nên phong cách sang trọng, giúp người mặc tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc, từ buổi hẹn hò đến những sự kiện đặc biệt.

