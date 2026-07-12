Chân váy midi, maxi: điểm nhấn thanh lịch cho tủ đồ mùa mới

Chân váy midi - biểu tượng của sự thanh lịch vượt thời gian
Chân váy midi là thiết kế chân váy có độ dài qua đầu gối hoặc ngang bắp chân. Cấu trúc hoàn hảo này vừa giúp che khuyết điểm chân cong, bắp chân to hoặc gầy guộc vừa giúp tôn dáng thanh thoát, cao ráo. Hãy chọn chân váy midi dáng xòe nếu nàng thích sự rộng rãi phóng khoáng, chọn chân váy midi xếp ly cho vẻ ngoài thanh lịch và chân váy midi dáng bút chì cho hình ảnh chỉn chu, cổ điển.
Chân váy midi mặc với áo gì? Hãy diện item này cùng áo sơ mi và blazer để đi làm, dự sự kiện, hội nghị...; phối cùng áo dệt kim, áo lệch vai, áo cách điệu... khi nàng xuống phố dạo chơi, hẹn hò.
Chân váy maxi - nét thướt tha, phóng khoáng đầy cuốn hút
Sức hút từ những chiếc chân váy dáng dài chính là độ bay bổng thướt tha. Đa số chân váy maxi đều làm từ các chất vải mỏng nhẹ như voan, lụa hay thô đũi... nên mềm mại và có độ hòa quyện tạo cảm giác hack chiều dài đôi chân. Để diện item này đẹp mà không bị "nuốt dáng", hãy chọn áo ôm dáng ngắn như crop top, áo hai dây, áo sát nách và sơ vin để tạo tỷ lệ 1 - 3 hoàn hảo.
Cùng là một cặp đôi trắng đen và chân váy bút chì nhưng ở mỗi bản phối, độ dài midi và maxi lại có thể tạo ra hai hiệu ứng thị giác khác biệt. Nếu ở bản phối đầu tiên, sự nữ tính, thanh lịch và thướt tha là cảm nhận chủ đạo thì tinh thần năng động và sự trẻ trung chính là điểm nhấn cho bản phối thứ hai
ẢNH: LEIKA, OYSTER
Từ một mẫu chân váy dáng dài, nàng có thể tìm ra vô số các bản phối mới chỉ qua cách thay đổi mẫu áo, thay đổi màu sắc, họa tiết và cả chất liệu. Sự bền bỉ của xu hương, vẻ đẹp vượt thời gian của các item cơ bản là không thể nào phủ nhận
ẢNH: LEE CHIC
Bản phối từ chân váy midi và chân váy maxi chính là cách đơn giản nhất để nàng luôn giữ được diện mạo rạng rỡ, xinh đẹp và tự tin. Hãy mang đến cho tủ đồ mùa mới làn gió sáng tạo mới mẻ nhưng vẫn hài hòa và giàu tính ứng dụng.