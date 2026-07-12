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Thời trang 24/7

Chân váy midi, maxi: điểm nhấn thanh lịch cho tủ đồ mùa mới

Kim Ngọc
Kim Ngọc
12/07/2026 08:00 GMT+7

Khi thời tiết đang dịch chuyển sang mùa mới cũng là lúc phái đẹp háo hức làm mới tủ đồ. Chân váy midi và chân váy maxi là hai món đồ thời trang kinh điển, xứng đáng có mặt để giúp nàng thăng hạng phong cách thời trang cá nhân.

Chân váy midi - biểu tượng của sự thanh lịch vượt thời gian

Chân váy midi, maxi: điểm nhấn thanh lịch cho tủ đồ mùa mới- Ảnh 1.

Chân váy dáng dài như chân váy midi, chân váy maxi chính là những món đồ thời trang mang tính biểu tượng của vẻ đẹp nữ tính và sự thướt tha. Từ chuyến đi biển đến bữa tiệc cuối mùa hạ, nàng đều có thể diện chân váy dài màu trắng phối áo trễ vai bèo nhún xếp tầng để ghi dấu lãng mạn, kiêu kỳ

ẢNH: HOIVU

Chân váy midi là thiết kế chân váy có độ dài qua đầu gối hoặc ngang bắp chân. Cấu trúc hoàn hảo này vừa giúp che khuyết điểm chân cong, bắp chân to hoặc gầy guộc vừa giúp tôn dáng thanh thoát, cao ráo. Hãy chọn chân váy midi dáng xòe nếu nàng thích sự rộng rãi phóng khoáng, chọn chân váy midi xếp ly cho vẻ ngoài thanh lịch và chân váy midi dáng bút chì cho hình ảnh chỉn chu, cổ điển.

Chân váy midi, maxi: điểm nhấn thanh lịch cho tủ đồ mùa mới- Ảnh 2.

Chân váy lụa in họa tiết chấm bi phối sơ mi trắng cổ điển và giày cao gót mũi nhọn là bản phối thanh lịch, vừa đủ chỉn chu và sang trọng để diện đi làm, đi tiệc

ẢNH: LEE CHIC

Chân váy midi mặc với áo gì? Hãy diện item này cùng áo sơ mi và blazer để đi làm, dự sự kiện, hội nghị...; phối cùng áo dệt kim, áo lệch vai, áo cách điệu... khi nàng xuống phố dạo chơi, hẹn hò.

Chân váy midi, maxi: điểm nhấn thanh lịch cho tủ đồ mùa mới- Ảnh 3.

Chân váy dài phối áo lệch vai cách điệu hòa quyện trong sự đồng điệu của tông màu và phong cách, mang đến hình ảnh quý cô dịu dàng, quyến rũ trong thời điểm giao mùa

ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Chân váy midi, maxi: điểm nhấn thanh lịch cho tủ đồ mùa mới- Ảnh 4.

Bản phối all black đẹp rạng ngời nhờ nàng khéo chọn các thiết kế tương phản về phom dáng và độ dài. Áo dáng ôm phối chân váy xòe, vạt áo sơ vin tạo nên tỷ lệ cân đối cho cơ thể và nàng còn được tôn dáng tốt hơn khi phối thêm giày cao gót

ẢNH: MAISON LEENAA

Chân váy maxi - nét thướt tha, phóng khoáng đầy cuốn hút

Sức hút từ những chiếc chân váy dáng dài chính là độ bay bổng thướt tha. Đa số chân váy maxi đều làm từ các chất vải mỏng nhẹ như voan, lụa hay thô đũi... nên mềm mại và có độ hòa quyện tạo cảm giác hack chiều dài đôi chân. Để diện item này đẹp mà không bị "nuốt dáng", hãy chọn áo ôm dáng ngắn như crop top, áo hai dây, áo sát nách và sơ vin để tạo tỷ lệ 1 - 3 hoàn hảo.

Chân váy midi, maxi: điểm nhấn thanh lịch cho tủ đồ mùa mới- Ảnh 5.

Chân váy midi xếp ly, chân váy midi nối tầng... mang đến hình ảnh mới mẻ và thú vị cho các bản phối văn phòng. Gam màu nâu be, cream, xanh đen luôn là lựa chọn an toàn và bền vững theo năm tháng

ẢNH: AB CLASSIC

Chân váy midi, maxi: điểm nhấn thanh lịch cho tủ đồ mùa mới- Ảnh 6.
Chân váy midi, maxi: điểm nhấn thanh lịch cho tủ đồ mùa mới- Ảnh 7.

Cùng là một cặp đôi trắng đen và chân váy bút chì nhưng ở mỗi bản phối, độ dài midi và maxi lại có thể tạo ra hai hiệu ứng thị giác khác biệt. Nếu ở bản phối đầu tiên, sự nữ tính, thanh lịch và thướt tha là cảm nhận chủ đạo thì tinh thần năng động và sự trẻ trung chính là điểm nhấn cho bản phối thứ hai

ẢNH: LEIKA, OYSTER

Chân váy midi, maxi: điểm nhấn thanh lịch cho tủ đồ mùa mới- Ảnh 8.
Chân váy midi, maxi: điểm nhấn thanh lịch cho tủ đồ mùa mới- Ảnh 9.

Từ một mẫu chân váy dáng dài, nàng có thể tìm ra vô số các bản phối mới chỉ qua cách thay đổi mẫu áo, thay đổi màu sắc, họa tiết và cả chất liệu. Sự bền bỉ của xu hương, vẻ đẹp vượt thời gian của các item cơ bản là không thể nào phủ nhận

ẢNH: LEE CHIC

Bản phối từ chân váy midi và chân váy maxi chính là cách đơn giản nhất để nàng luôn giữ được diện mạo rạng rỡ, xinh đẹp và tự tin. Hãy mang đến cho tủ đồ mùa mới làn gió sáng tạo mới mẻ nhưng vẫn hài hòa và giàu tính ứng dụng.

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