Chân váy trắng, món đồ tưởng đơn giản nhưng nâng tầm phong cách đầy tinh tế

Chân váy maxi thướt tha làm bằng chất liệu voan xếp ly kết hợp cùng phần cạp váy nhún bèo. Chất vải voan nhẹ đem lại sự thoáng mát cho những ngày hè, nhất là khi được phối cùng áo lệch vai màu nâu nhạt đính hình nơ điệu đà