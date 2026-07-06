Chân váy trắng, món đồ tưởng đơn giản nhưng nâng tầm phong cách đầy tinh tế

Trong thế giới thời trang đa sắc màu, chân váy trắng luôn được xem là món đồ "kinh điển" không thể thiếu trong tủ đồ của mọi cô nàng sành điệu nhờ khả năng phối hợp linh hoạt.
Chân váy maxi thướt tha làm bằng chất liệu voan xếp ly kết hợp cùng phần cạp váy nhún bèo. Chất vải voan nhẹ đem lại sự thoáng mát cho những ngày hè, nhất là khi được phối cùng áo lệch vai màu nâu nhạt đính hình nơ điệu đà
ẢNH: @GOUTDEJUN
Gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ chân váy bí hai tầng độc đáo hai lớp dày dặn bồng bềnh. Kiểu váy phồng nhẹ này là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những cô nàng có vóc dáng quả lê nhờ khả năng che khuyết điểm vòng 3 hiệu quả
Chân váy trắng dáng ngắn phồng nhẹ được hoàn thiện trên nền vải mềm có viền ren kết hợp họa tiết hoa thêu tay tỉ mỉ. Từng chi tiết nhỏ nhắn tinh xảo phù hợp mọi phong cách, vừa trẻ trung tinh nghịch vừa phảng phất nét cổ điển
Váy ngắn trẻ trung với đường xếp ly đều đặn trên chất vải đứng phom cao cấp, kết hợp phần eo nhún co giãn ôm vừa vặn. Khả năng kéo dài đôi chân của phom dáng này chứng minh chân váy trắng biến hóa mọi phong cách từ thời trang học đường đến năng động dạo phố
ẢNH: @KIMEEHOUSE
Chân váy midi ghi điểm tuyệt đối bằng thiết kế nhún rút dọc hai bên sườn đầy sáng tạo kết hợp chất liệu vải trơn phồng nhẹ độc đáo. Điểm nhấn dây rút tùy chỉnh thông minh giúp chân váy trắng biến hóa mọi phong cách
ẢNH: FOUR MOD
Chân váy lửng bất đối xứng độc lạ đi kèm phần cạp váy nhún xếp tầng ôm sát vòng hông. Kết hợp ăn ý cùng áo hai dây màu trắng tối giản, làm nổi bật lên nét phóng khoáng đầy cuốn hút
Chân váy tennis xếp ly bản lớn trên nền chất liệu vải nỉ dày dặn giúp giữ phom dáng chuẩn chỉnh khi di chuyển. Kết hợp cùng áo crop top cổ ren tạo nên tổng thể vừa trẻ trung vừa hiện đại, phù hợp cho những buổi dạo phố hay cà phê cùng bạn bè
ẢNH: PANTIO
Chân váy dài ôm sát quyến rũ được may từ chất liệu vải thun gân co giãn nhẹ, tôn trọn đường cong cơ thể. Khả năng co giãn linh hoạt giúp người mặc tự tin di chuyển, đồng thời chứng minh chân váy trắng biến hóa mọi phong cách từ gợi cảm đến năng động
ẢNH:@_HATA.LUV
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