  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Chân váy xếp ly dẫn đầu xu hướng thời trang phái nữ

Kim Ngọc
Kim Ngọc
30/10/2025 10:00 GMT+7

Chân váy xếp ly, váy xếp ly là những thiết kế không bao giờ vắng mặt trong tủ đồ thời trang phái nữ. Xu hướng thời trang có thể thay đổi theo mùa nhưng các thiết kế xếp ly vẫn luôn giàu sức cuốn hút, trendy và thanh lịch vượt thời gian.

Chân váy xếp ly được mọi cô gái yêu thích và luôn được ưu tiên chọn mặc vào mọi thời điểm trong năm. Các bản phối đời thường chọn phối chân váy dáng dài xếp nếp và áo sơ mi, áo cách điệu hoặc các thiết kế dệt kim cho mùa lạnh. Với phong cách sang trọng quý phái, các thiết kế xếp ly được chăm chút cầu kỳ hơn để làm nổi bật nét thanh lịch, kiêu kỳ của nàng.

Chân váy xếp ly () - Ảnh 1.

Trong tiết thu dịu mát, nàng xuống phố cùng những bản phối xếp ly giàu nữ tính, mềm mại và ngọt ngào như chính tính cách và tâm hồn mình

ẢNH: OYSTER

Chân váy xếp ly đơn sắc, họa tiết ấn tượng

Bước vào mùa thu đông, quý cô tỏa sáng rạng ngời với các bản phối đa dạng giàu sức hút từ chân váy xếp ly. Các thiết kế đơn sắc chọn gam màu trung tính làm màu sắc chủ đạo, các sóng ly được cải tiến liên tục mang lại những diện mạo mới lạ nhưng vẫn thời thượng và sự uyển chuyển cho từng bước chuyển động.

Chân váy điểm họa tiết thêu, họa tiết in lụa mở ra một góc nhìn hiện đại hơn về tủ đồ thời trang phái nữ - khi điểm nhấn cho cả bản phối được hướng về các nếp gấp xếp chuyển động cùng  họa tiết hoa lá, chấm bi hay những vệt màu loang... nhiều sắc màu.

Chân váy xếp ly () - Ảnh 2.

Váy xếp ly có thể kết hợp với mọi chiếc áo nàng có trong tủ. Tuy nhiên khi bước vào mùa lạnh cuối năm thì các thiết kế dệt kim, áo len mỏng nhẹ được ưu tiên hơn vì chúng phù hợp với thời tiết, tôn đường cong tốt và còn tạo nên sự kết hợp hoàn hảo khi diện với chân váy xếp ly dáng xòe

ẢNH: PANTIO

Chân váy xếp ly () - Ảnh 3.
Chân váy xếp ly () - Ảnh 4.

Nếu chân váy mang đến sự linh hoạt và năng động tuyệt đối vì luôn được làm mới trong từng lần mặc thì các thiết kế đầm liền xếp ly lại được ưa thích vì tính tiện dụng, hiện đại và giàu nét nữ tính

ẢNH: PANTIO

Váy xếp ly - điểm nhấn tinh tế của nàng công sở

Bên cạnh chân váy xếp ly, đừng quên trải nghiệm thời trang mặc đẹp với váy xếp ly. Đó là các thiết kế liền thân dáng chữ A, váy sơ mi, váy midi có phần tùng váy xếp nếp điệu nghệ và tinh tế. Chi tiết độc đáo này mở ra một khả năng mới cho trang phục, tăng thêm tính ứng dụng và đưa vào trang phục cổ điển nét hiện đại, năng động mà nhiều quý cô luôn tìm kiếm.

Chân váy xếp ly () - Ảnh 5.
Chân váy xếp ly () - Ảnh 6.

Áo tweed đỏ hay các thiết kế jacket dáng lửng phối chân váy dài tạo nên hiệu ứng thị giác đẹp cho vóc dáng của mọi quý cô. Các bản phối áo dệt kim và chân váy xếp nếp mang lại sự thoải mái tuyệt đối, dễ phối thêm áo khoác, áo choàng... nên vừa có thể diện đi làm, đi chơi

ẢNH: OYSTER

Chân váy xếp ly () - Ảnh 7.

Bản phối đồng bộ từ chân váy xếp ly và áo vest/gile cách điệu dáng crop tông màu nâu bò mang lại diện mạo thời trang sang chảnh, quý phái và năng động cho quý cô

ẢNH: HOIVU

Chân váy xếp ly () - Ảnh 8.

Chân váy xếp ly nữ sinh là một điểm nhấn "must have" trong mùa lạnh. Món đồ này được ứng dụng trong vô số bản phối cùng giày bốt cổ cao, áo len và áo khoác dáng dài trench coat

ẢNH: LOUISE SAGAN

Chân váy xếp ly () - Ảnh 9.

Chân váy xếp ly họa tiết hoa lá, chân váy họa tiết kẻ ô vuông mang dấu ấn của thời trang cổ điển hòa quyện trong các bản phối đương đại, được ứng dụng từ văn phòng, giảng đường đến đường phố, các lễ hội...

ẢNH: DAMZI HOUSE

chân váy xếp ly váy xếp ly Chân váy Xếp ly chân váy xếp nếp Váy dài

Bài viết khác

Tôn dáng hoàn hảo và che khuyết điểm với những chiếc quần suông

Tôn dáng hoàn hảo và che khuyết điểm với những chiếc quần suông

Rũ bỏ vẻ ngoài khô cứng với gam màu xám, chì, bạc thiếc

Rũ bỏ vẻ ngoài khô cứng với gam màu xám, chì, bạc thiếc

Sức hút của trang phục vải nỉ trong những ngày thu sang

Sức hút của trang phục vải nỉ trong những ngày thu sang

Đừng bước vào mùa lạnh nếu chưa thử áo choàng cape

Đừng bước vào mùa lạnh nếu chưa thử áo choàng cape

Quỳnh Kool gợi cảm, quyến rũ trong thiết kế khoe vai trần

Quỳnh Kool gợi cảm, quyến rũ trong thiết kế khoe vai trần

Thời trang thể thao: Linh hoạt trong mọi khoảnh khắc thường ngày

Thời trang thể thao: Linh hoạt trong mọi khoảnh khắc thường ngày

Thanh lịch như quý cô Paris với trang phục dạ tweed mùa này

Thanh lịch như quý cô Paris với trang phục dạ tweed mùa này

Lụa và tơ bóng - chất liệu thời trang của sự xa xỉ

Lụa và tơ bóng - chất liệu thời trang của sự xa xỉ

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top