Chân váy xếp ly dẫn đầu xu hướng thời trang phái nữ

Chân váy xếp ly được mọi cô gái yêu thích và luôn được ưu tiên chọn mặc vào mọi thời điểm trong năm. Các bản phối đời thường chọn phối chân váy dáng dài xếp nếp và áo sơ mi, áo cách điệu hoặc các thiết kế dệt kim cho mùa lạnh. Với phong cách sang trọng quý phái, các thiết kế xếp ly được chăm chút cầu kỳ hơn để làm nổi bật nét thanh lịch, kiêu kỳ của nàng.
Chân váy xếp ly đơn sắc, họa tiết ấn tượng
Bước vào mùa thu đông, quý cô tỏa sáng rạng ngời với các bản phối đa dạng giàu sức hút từ chân váy xếp ly. Các thiết kế đơn sắc chọn gam màu trung tính làm màu sắc chủ đạo, các sóng ly được cải tiến liên tục mang lại những diện mạo mới lạ nhưng vẫn thời thượng và sự uyển chuyển cho từng bước chuyển động.
Chân váy điểm họa tiết thêu, họa tiết in lụa mở ra một góc nhìn hiện đại hơn về tủ đồ thời trang phái nữ - khi điểm nhấn cho cả bản phối được hướng về các nếp gấp xếp chuyển động cùng họa tiết hoa lá, chấm bi hay những vệt màu loang... nhiều sắc màu.
Nếu chân váy mang đến sự linh hoạt và năng động tuyệt đối vì luôn được làm mới trong từng lần mặc thì các thiết kế đầm liền xếp ly lại được ưa thích vì tính tiện dụng, hiện đại và giàu nét nữ tính
ẢNH: PANTIO
Váy xếp ly - điểm nhấn tinh tế của nàng công sở
Bên cạnh chân váy xếp ly, đừng quên trải nghiệm thời trang mặc đẹp với váy xếp ly. Đó là các thiết kế liền thân dáng chữ A, váy sơ mi, váy midi có phần tùng váy xếp nếp điệu nghệ và tinh tế. Chi tiết độc đáo này mở ra một khả năng mới cho trang phục, tăng thêm tính ứng dụng và đưa vào trang phục cổ điển nét hiện đại, năng động mà nhiều quý cô luôn tìm kiếm.
Áo tweed đỏ hay các thiết kế jacket dáng lửng phối chân váy dài tạo nên hiệu ứng thị giác đẹp cho vóc dáng của mọi quý cô. Các bản phối áo dệt kim và chân váy xếp nếp mang lại sự thoải mái tuyệt đối, dễ phối thêm áo khoác, áo choàng... nên vừa có thể diện đi làm, đi chơi
ẢNH: OYSTER