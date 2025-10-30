Chân váy xếp ly dẫn đầu xu hướng thời trang phái nữ

Chân váy xếp ly được mọi cô gái yêu thích và luôn được ưu tiên chọn mặc vào mọi thời điểm trong năm. Các bản phối đời thường chọn phối chân váy dáng dài xếp nếp và áo sơ mi, áo cách điệu hoặc các thiết kế dệt kim cho mùa lạnh. Với phong cách sang trọng quý phái, các thiết kế xếp ly được chăm chút cầu kỳ hơn để làm nổi bật nét thanh lịch, kiêu kỳ của nàng.

Trong tiết thu dịu mát, nàng xuống phố cùng những bản phối xếp ly giàu nữ tính, mềm mại và ngọt ngào như chính tính cách và tâm hồn mình ẢNH: OYSTER

Chân váy xếp ly đơn sắc, họa tiết ấn tượng

Bước vào mùa thu đông, quý cô tỏa sáng rạng ngời với các bản phối đa dạng giàu sức hút từ chân váy xếp ly. Các thiết kế đơn sắc chọn gam màu trung tính làm màu sắc chủ đạo, các sóng ly được cải tiến liên tục mang lại những diện mạo mới lạ nhưng vẫn thời thượng và sự uyển chuyển cho từng bước chuyển động.

Chân váy điểm họa tiết thêu, họa tiết in lụa mở ra một góc nhìn hiện đại hơn về tủ đồ thời trang phái nữ - khi điểm nhấn cho cả bản phối được hướng về các nếp gấp xếp chuyển động cùng họa tiết hoa lá, chấm bi hay những vệt màu loang... nhiều sắc màu.

Váy xếp ly có thể kết hợp với mọi chiếc áo nàng có trong tủ. Tuy nhiên khi bước vào mùa lạnh cuối năm thì các thiết kế dệt kim, áo len mỏng nhẹ được ưu tiên hơn vì chúng phù hợp với thời tiết, tôn đường cong tốt và còn tạo nên sự kết hợp hoàn hảo khi diện với chân váy xếp ly dáng xòe ẢNH: PANTIO

Nếu chân váy mang đến sự linh hoạt và năng động tuyệt đối vì luôn được làm mới trong từng lần mặc thì các thiết kế đầm liền xếp ly lại được ưa thích vì tính tiện dụng, hiện đại và giàu nét nữ tính ẢNH: PANTIO

Váy xếp ly - điểm nhấn tinh tế của nàng công sở

Bên cạnh chân váy xếp ly, đừng quên trải nghiệm thời trang mặc đẹp với váy xếp ly. Đó là các thiết kế liền thân dáng chữ A, váy sơ mi, váy midi có phần tùng váy xếp nếp điệu nghệ và tinh tế. Chi tiết độc đáo này mở ra một khả năng mới cho trang phục, tăng thêm tính ứng dụng và đưa vào trang phục cổ điển nét hiện đại, năng động mà nhiều quý cô luôn tìm kiếm.

Áo tweed đỏ hay các thiết kế jacket dáng lửng phối chân váy dài tạo nên hiệu ứng thị giác đẹp cho vóc dáng của mọi quý cô. Các bản phối áo dệt kim và chân váy xếp nếp mang lại sự thoải mái tuyệt đối, dễ phối thêm áo khoác, áo choàng... nên vừa có thể diện đi làm, đi chơi ẢNH: OYSTER

Bản phối đồng bộ từ chân váy xếp ly và áo vest/gile cách điệu dáng crop tông màu nâu bò mang lại diện mạo thời trang sang chảnh, quý phái và năng động cho quý cô ẢNH: HOIVU

Chân váy xếp ly nữ sinh là một điểm nhấn "must have" trong mùa lạnh. Món đồ này được ứng dụng trong vô số bản phối cùng giày bốt cổ cao, áo len và áo khoác dáng dài trench coat ẢNH: LOUISE SAGAN