Chào thu với túi xách oversized đầy ấn tượng

Tiết trời sang thu mang đến sự chuyển mình nhẹ nhàng và lãng mạn, cũng là lúc phong cách của nàng cần thêm điểm nhấn mới để vừa tiện dụng vừa thời thượng. Những chiếc túi xách oversized không chỉ giúp nàng thoải mái mang theo cả thế giới bên mình mà còn là món phụ kiện khẳng định cá tính rõ nét.
Túi xách da oversized
Các cô nàng luôn tìm kiếm nét chấm phá cho bộ trang phục ngày sang thu không thể bỏ qua chiếc túi xách da oversized này. Chi Pu lựa chọn chiếc túi xách da bản lớn sang trọng để tô điểm thần thái.
Nữ ca sĩ lựa chọn set đồ trắng tinh khôi phom suông để làm nổi bật lên chiếc túi da oversized đắt giá. Cô nàng điểm xuyết bằng chiếc kính giả cận thời trang tone sur tone với bộ đồ khiến tổng thể trở nên thanh lịch nhưng vô cùng nổi bật.
Túi xách oversized màu đen
Vẻ đẹp kiều diễm của nàng sẽ được lan tỏa khi kết hợp với chiếc túi xách oversized màu đen huyền bí. Các nàng có thể lựa chọn phom cứng cáp, điểm nhấn là hàng lỗ nhỏ thưa tinh tế trên túi.
Các nàng có thể phối cùng áo thun oversized và quần kaki cá tính để hoàn thiện tổng thể năng động, trẻ trung. Kết hợp cùng chiếc kính thời trang và lắc tay bản lớn là nàng đã sẵn sàng khởi hành chuyến du lịch ngắn ngày.
Túi xách oversized quai cứng
Sự tự tin và thoải mái của nàng sẽ được toát lên khi diện lên mình chiếc túi xách oversized với điểm nhấn là phần quai chắc chắn. Hồ Ngọc Hà lựa chọn chiếc túi da màu xanh rêu với phần quai cứng cáp.
Nữ ca sĩ lựa chọn chiếc túi đắt tiền với phần da tinh tế cùng phom dáng độc lạ, khéo léo phối cùng áo gile và quần shorts cạp cao để hoàn thiện bản phối chuẩn thần thái siêu mẫu.
Túi xách oversized dây rút
Các nàng yêu sự tiện lợi thì không thể bỏ qua túi xách oversized dây rút vì sức chứa đồ cực lớn. Châu Bùi cũng không ngoại lệ, cô nàng lựa chọn chiếc túi xách dây rút để tôn lên thần thái trẻ trung, cá tính.
Túi xách oversized chính là vũ khí thời thượng, giúp nàng tự tin tỏa sáng. Mỗi khoảnh khắc đều trở thành màn trình diễn cá tính, khẳng định dấu ấn riêng khó hòa lẫn.