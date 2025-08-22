Chào thu với túi xách oversized đầy ấn tượng

Tiết trời sang thu mang đến sự chuyển mình nhẹ nhàng và lãng mạn, cũng là lúc phong cách của nàng cần thêm điểm nhấn mới để vừa tiện dụng vừa thời thượng. Những chiếc túi xách oversized không chỉ giúp nàng thoải mái mang theo cả thế giới bên mình mà còn là món phụ kiện khẳng định cá tính rõ nét.

Túi xách da oversized

Các cô nàng luôn tìm kiếm nét chấm phá cho bộ trang phục ngày sang thu không thể bỏ qua chiếc túi xách da oversized này. Chi Pu lựa chọn chiếc túi xách da bản lớn sang trọng để tô điểm thần thái.

Nữ ca sĩ khéo léo phối cùng áo dệt kim xanh pastel và quần shorts cạp cao để tôn lên sắc vóc thanh mảnh. Điểm xuyết bằng chiếc thắt lưng da màu nâu, cô nàng đã hoàn thiện diện mạo đầy cuốn hút ẢNH: @CHIPUPU

Vẫn là chiếc túi da bản lớn đó, Hồ Ngọc Hà mang tới phong cách đơn sắc đầy tinh tế ẢNH: @HONGOCHA

Nữ ca sĩ lựa chọn set đồ trắng tinh khôi phom suông để làm nổi bật lên chiếc túi da oversized đắt giá. Cô nàng điểm xuyết bằng chiếc kính giả cận thời trang tone sur tone với bộ đồ khiến tổng thể trở nên thanh lịch nhưng vô cùng nổi bật.

Túi xách oversized màu đen

Vẻ đẹp kiều diễm của nàng sẽ được lan tỏa khi kết hợp với chiếc túi xách oversized màu đen huyền bí. Các nàng có thể lựa chọn phom cứng cáp, điểm nhấn là hàng lỗ nhỏ thưa tinh tế trên túi.

Nàng nên phối cùng chiếc đầm họa tiết hoa và đôi bốt cao cổ để giữ ấm những ngày thu se lạnh. Điểm tô vào bản phối bằng đôi khuyên tai ánh kim là nàng đã sở hữu diện mạo đầy cuốn hút ẢNH: @THAOO.DANGG

Nàng có thể biến tấu sang phong cách năng động với chiếc túi đen oversized tinh tế ẢNH: @THAOO.DANGG

Các nàng có thể phối cùng áo thun oversized và quần kaki cá tính để hoàn thiện tổng thể năng động, trẻ trung. Kết hợp cùng chiếc kính thời trang và lắc tay bản lớn là nàng đã sẵn sàng khởi hành chuyến du lịch ngắn ngày.

Túi xách oversized quai cứng

Sự tự tin và thoải mái của nàng sẽ được toát lên khi diện lên mình chiếc túi xách oversized với điểm nhấn là phần quai chắc chắn. Hồ Ngọc Hà lựa chọn chiếc túi da màu xanh rêu với phần quai cứng cáp.

Nữ ca sĩ phối cùng bộ bodysuit màu trung tính, rất thích hợp với những ngày đầu thu ẢNH: @HONGOCHA

Không dừng ở nét thời thượng, Hồ Ngọc Hà sở hữu thần thái sang trọng với chiếc túi xách bản lớn cực chất ẢNH: @HONGOCHA

Nữ ca sĩ lựa chọn chiếc túi đắt tiền với phần da tinh tế cùng phom dáng độc lạ, khéo léo phối cùng áo gile và quần shorts cạp cao để hoàn thiện bản phối chuẩn thần thái siêu mẫu.

Túi xách oversized dây rút

Các nàng yêu sự tiện lợi thì không thể bỏ qua túi xách oversized dây rút vì sức chứa đồ cực lớn. Châu Bùi cũng không ngoại lệ, cô nàng lựa chọn chiếc túi xách dây rút để tôn lên thần thái trẻ trung, cá tính.

Cô nàng lựa chọn túi xách màu đen đối lập với chiếc áo tweed trắng để tạo hiệu ứng chiều sâu cho tổng thể ẢNH: @CHAU_BUI

Nối tiếp vẻ đẹp cá tính đó, Châu Bùi lựa chọn chiếc túi xách dây rút bản lớn màu nâu cực sang trọng. Nữ fashionista khéo léo phối cùng áo hai dây ôm body và quần denim để tôn lên diện mạo năng động ẢNH: @CHAU_BUI

Túi xách oversized chính là vũ khí thời thượng, giúp nàng tự tin tỏa sáng. Mỗi khoảnh khắc đều trở thành màn trình diễn cá tính, khẳng định dấu ấn riêng khó hòa lẫn.