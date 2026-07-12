Chất liệu dạ tweed thời thượng giúp nàng tỏa sáng trong mọi buổi dạ tiệc

Xu hướng sử dụng chất liệu dạ tweed tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới khi người tiêu dùng ngày càng hướng đến những món đồ có giá trị sử dụng lâu dài và ít chịu ảnh hưởng bởi vòng xoay xu hướng.

Sang trọng với set trang phục gồm áo khoác cổ ve phối cùng chân váy dài mang đến hình ảnh của một quý cô thanh lịch, đậm chất cổ điển nhưng vẫn hợp xu hướng. Họa tiết tweed tông hồng phấn không hề già dặn ẢNH: LAMER FASHION

Sự kết hợp giữa áo sơ mi trắng và bộ suit tweed ánh tím mang đến vẻ ngoài vừa hiện đại vừa sang trọng. Áo khoác dáng lửng giúp cân đối tỷ lệ cơ thể, trong khi chân váy ngắn tạo cảm giác trẻ trung và năng động hơn so với những bộ suit truyền thống ẢNH: D.CHIC

Nếu yêu thích phong cách cá tính nhưng vẫn muốn giữ nét sang trọng, hãy thử phối áo xuyên thấu màu đen cùng quần shorts cạp cao và áo khoác tweed đen trắng. Sự tương phản giữa chất liệu voan mềm mại và bề mặt tweed dày dặn tạo nên chiều sâu thú vị cho tổng thể ẢNH: CARDINA

Set tweed sắc xanh lá mang đến nguồn năng lượng tươi mới, thiết kế viền ren tại phần tay áo cùng chân váy đồng bộ tăng sự nữ tính, lớp áo trắng có mũ lót bên trong tạo nên nét phá cách đầy thú vị ẢNH: @STXPH.H

Những gam màu pastel không kém phần sang trọng khi xuất hiện trên nền chất liệu tweed. Bộ suit xanh bạc hà với thiết kế cổ tròn, hàng cúc nổi và các túi hộp nhỏ tạo nên vẻ ngoài gọn gàng, phù hợp với các buổi tiệc hoặc làm việc ẢNH: SIXDO

Bên cạnh những bộ trang phục mang đậm dấu ấn thanh lịch, phụ kiện làm từ chất liệu dạ tweed cũng đang trở thành xu hướng được giới mộ điệu đặc biệt yêu thích.