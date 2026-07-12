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Chất liệu dạ tweed thời thượng giúp nàng tỏa sáng trong mọi buổi dạ tiệc

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
12/07/2026 10:00 GMT+7

Không còn gắn liền với hình ảnh cổ điển hay chỉ xuất hiện trong những bộ trang phục mùa lạnh, dạ tweed đang trở thành chất liệu được giới mộ điệu đặc biệt yêu thích trong các thiết kế dự tiệc sang trọng.

Xu hướng sử dụng chất liệu dạ tweed tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới khi người tiêu dùng ngày càng hướng đến những món đồ có giá trị sử dụng lâu dài và ít chịu ảnh hưởng bởi vòng xoay xu hướng.

Chất liệu dạ tweed thời thượng giúp nàng tỏa sáng trong mọi buổi dạ tiệc- Ảnh 1.

Sang trọng với set trang phục gồm áo khoác cổ ve phối cùng chân váy dài mang đến hình ảnh của một quý cô thanh lịch, đậm chất cổ điển nhưng vẫn hợp xu hướng. Họa tiết tweed tông hồng phấn không hề già dặn

ẢNH: LAMER FASHION

Chất liệu dạ tweed thời thượng giúp nàng tỏa sáng trong mọi buổi dạ tiệc- Ảnh 2.

Sự kết hợp giữa áo sơ mi trắng và bộ suit tweed ánh tím mang đến vẻ ngoài vừa hiện đại vừa sang trọng. Áo khoác dáng lửng giúp cân đối tỷ lệ cơ thể, trong khi chân váy ngắn tạo cảm giác trẻ trung và năng động hơn so với những bộ suit truyền thống

ẢNH: D.CHIC

Chất liệu dạ tweed thời thượng giúp nàng tỏa sáng trong mọi buổi dạ tiệc- Ảnh 3.

Nếu yêu thích phong cách cá tính nhưng vẫn muốn giữ nét sang trọng, hãy thử phối áo xuyên thấu màu đen cùng quần shorts cạp cao và áo khoác tweed đen trắng. Sự tương phản giữa chất liệu voan mềm mại và bề mặt tweed dày dặn tạo nên chiều sâu thú vị cho tổng thể

ẢNH: CARDINA

Chất liệu dạ tweed thời thượng giúp nàng tỏa sáng trong mọi buổi dạ tiệc- Ảnh 4.

Set tweed sắc xanh lá mang đến nguồn năng lượng tươi mới, thiết kế viền ren tại phần tay áo cùng chân váy đồng bộ tăng sự nữ tính, lớp áo trắng có mũ lót bên trong tạo nên nét phá cách đầy thú vị

ẢNH: @STXPH.H

Chất liệu dạ tweed thời thượng giúp nàng tỏa sáng trong mọi buổi dạ tiệc- Ảnh 5.

Những gam màu pastel không kém phần sang trọng khi xuất hiện trên nền chất liệu tweed. Bộ suit xanh bạc hà với thiết kế cổ tròn, hàng cúc nổi và các túi hộp nhỏ tạo nên vẻ ngoài gọn gàng, phù hợp với các buổi tiệc hoặc làm việc

ẢNH: SIXDO

Bên cạnh những bộ trang phục mang đậm dấu ấn thanh lịch, phụ kiện làm từ chất liệu dạ tweed cũng đang trở thành xu hướng được giới mộ điệu đặc biệt yêu thích. 

Chất liệu dạ tweed thời thượng giúp nàng tỏa sáng trong mọi buổi dạ tiệc- Ảnh 6.

Không cần diện nguyên một bộ tweed, chỉ một chiếc túi xách với chất liệu dạ đặc trưng cũng đủ giúp diện mạo trở nên nổi bật hơn. Túi màu đỏ kết hợp khóa kim loại và dây đeo xích thời thượng, đồng thời tạo điểm nhấn nổi bật trên nền trang phục tối giản

ẢNH: HAPAS.VN

 

Dạ tweed chất liệu dạ tweed trang phục dạ tweed xu hướng thời trang trang phục dự tiệc

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