Thời trang 24/7

Chất liệu denim, kaki là cặp bài trùng 'bất bại' của thời trang đường phố

Tiffany Trần
28/03/2026 14:00 GMT+7

Không cần những thiết kế cầu kỳ hay bảng màu phức tạp, chỉ riêng những chất liệu như denim hay kaki cũng đủ tạo nên một tuyên ngôn thời trang đường phố đầy cá tính.

Denim và kaki vẫn giữ vững vị trí những chất liệu khó thay thế trong thời trang. Một bên là vẻ bụi bặm, bên còn lại là sự chỉn chu, khi lựa chọn kết hợp các chất liệu vải này trong những bản phối đời thường vừa linh hoạt trong ứng dụng hằng ngày, vừa đủ chiều sâu thẩm mỹ để thể hiện phong cách riêng của người mặc.

Quần denim dáng dài

Chất liệu denim, kaki là cặp bài trùng 'bất bại' của thời trang đường phố- Ảnh 1.

Quần denim dáng dài được đa số phái đẹp ưa chuộng bởi sự thoải mái và tính tôn dáng mà kiểu quần này mang lại. Áo thun đen ôm body được sơ vin khéo léo cùng quần denim cạp cao, phom quần ôm sát cùng những đường viền chỉ tỉ mỉ. Thêm một chiếc thắt lưng da dáng mảnh tông đen tôn lên vòng 2 thon gọn

ẢNH: @AAA_JEANS

Chất liệu denim, kaki là cặp bài trùng 'bất bại' của thời trang đường phố- Ảnh 2.

Chiếc áo thun đen cổ tròn được phối cùng quần denim cạp cao, dáng quần suông dài với tông xanh cổ điển giúp nàng khoe trọn đôi chân dài thanh mảnh. Kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn và túi xách cầm tay là các cô gái đã sở hữu diện mạo chỉn chu, phù hợp chốn công sở hay cà phê cuối tuần

ẢNH: SAVANI

Quần shorts denim cạp cao

Chất liệu denim, kaki là cặp bài trùng 'bất bại' của thời trang đường phố- Ảnh 3.

Mang tới sự thoải mái chiếc quần shorts denim cạp cao được các cô gái vô cùng ưa chuộng vào ngày hè. Áo tank top sắc be với dáng cổ chữ V làm nổi bật xương quai xanh quyến rũ. Quần shorts denim cạp cao tông xanh tạo hiệu ứng tôn dáng tự nhiên

ẢNH: @AAA_JEANS

Chất liệu denim, kaki là cặp bài trùng 'bất bại' của thời trang đường phố- Ảnh 4.

Không kém phần trẻ trung khi các cô gái lựa chọn chiếc áo thun lệch vai ôm body tạo sự gợi cảm. Sơ vin khéo léo cùng quần shorts cạp cao chất liệu denim với tông xanh đen trầm, phối cùng chiếc túi xách da đeo vai màu nâu để hoàn thiện bản phối cá tính xuống phố

ẢNH: @AAA_JEANS

Chân váy kaki

Chất liệu denim, kaki là cặp bài trùng 'bất bại' của thời trang đường phố- Ảnh 5.

Chân váy với chất liệu kaki cổ điển, sắc đỏ trầm phối cùng áo sơ mi hồng pastel được thiết kế cổ sen cùng phần tay lửng được bo chun nhã nhặn. Dáng váy xòe nhẹ được kết nối bằng thắt lưng da dáng mảnh màu be tạo điểm nhấn thanh lịch cho trang phục

ẢNH: BAZZI FASHION

Chất liệu denim, kaki là cặp bài trùng 'bất bại' của thời trang đường phố- Ảnh 6.

Áo thun sát nách ôm nhẹ body với tông xám ghi nhã nhặn, chân váy kaki đen dáng dài xẻ tà tạo sự thoải mái. Để tăng sự nổi bật cho tổng thể, phối cùng giày đế bệt tông đỏ và đồng hồ đeo tay mặt vuông dáng mảnh

ẢNH: GUMAC

Áo khoác kaki

Chất liệu denim, kaki là cặp bài trùng 'bất bại' của thời trang đường phố- Ảnh 7.

Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần chiếc áo khoác kaki là nàng đã tự tin sở hữu diện mạo chỉn chu. Áo thun trắng mặc bên trong, khoác nhẹ chiếc áo khoác kaki xanh rêu bên ngoài tạo hiệu ứng layer đa tầng tinh tế. Chân váy ngắn xếp ly dáng chữ A sẽ là điểm nhấn để tôn lên đôi chân dài thanh mảnh của người mặc

ẢNH: K&K FASHION

Chất liệu denim, kaki là cặp bài trùng 'bất bại' của thời trang đường phố- Ảnh 8.

Chiếc áo khoác kaki tông đỏ đô được thiết kế cổ polo với phom dáng ngắn, đóng cúc lại để tạo nên bản phối kín đáo. Kết hợp cùng chân váy lệch tà họa tiết kẻ ca rô hiện đại mang đến diện mạo cá tính. Thêm chiếc túi xách da tông đen bản lớn để nàng tự tin gặp gỡ bạn bè hay các buổi workshop thời trang ngoài trời

ẢNH: @CHICATIQUE.VN

 

denim Áo thun cạp cao Kaki áo khoác

