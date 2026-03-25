Thời trang 24/7

Chọn chân váy chuẩn gu: Mặc thanh lịch, tôn dáng mùa hè

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
25/03/2026 15:00 GMT+7

Từ sàn diễn quốc tế đến phong cách đường phố, các kiểu chân váy đang được 'làm mới' bằng những cách phối linh hoạt, giúp người mặc vừa thanh lịch, vừa thể hiện rõ cá tính riêng.

Theo các chuyên gia thời trang - "có gu" không nằm ở việc chạy theo xu hướng hay phối nhiều lớp cầu kỳ, mà bắt đầu từ sự thấu hiểu bản thân và lựa chọn trang phục phù hợp. Một chiếc chân váy, khi được phối đúng cách, hoàn toàn có thể trở thành tuyên ngôn phong cách thanh lịch mà vẫn đầy cuốn hút.

Chọn chân váy chuẩn gu: Mặc thanh lịch, trendy, tôn dáng mùa hè - Ảnh 1.

Sự giao thoa giữa cấu trúc và mềm mại cùng điểm nhấn là chất liệu và trang trí bề mặt giúp tổng thể của trang phục với chân váy vừa thanh lịch, vừa thể hiện rõ cá tính đương đại, làm nổi bật phong cách thời trang cá nhân

ẢNH: MENCHEN TOMAS

Các công thức phối với chân váy thanh lịch mà vẫn thời thượng

Công thức đầu tiên không thể bỏ qua là chân váy kết hợp cùng áo kiểu. Một chiếc váy midi dáng suông đi cùng áo blouse tay phồng, cổ nơ hay bất đối xứng sẽ tạo nên tổng thể mềm mại nhưng không kém phần thời thượng. Điểm mấu chốt nằm ở sự tiết chế màu sắc: ưu tiên bảng màu trung tính như trắng, đen, be hoặc pastel để giữ được tinh thần thanh lịch, đồng thời dễ dàng nâng tầm tổng thể.

Chọn chân váy chuẩn gu: Mặc thanh lịch, trendy, tôn dáng mùa hè - Ảnh 2.
Chọn chân váy chuẩn gu: Mặc thanh lịch, trendy, tôn dáng mùa hè - Ảnh 3.

Dù là thiết kế ôm dáng với đường cắt hình học sắc sảo, bảng màu pastel tinh tế, hay dáng dài tối giản - khi được kết hợp với các kiểu áo cách điệu sẽ tạo điểm nhấn nữ tính khiến các nàng dễ dàng sở hữu dáng vẻ thanh lịch 

ẢNH: UNGARO, ODETTE ALVAREZ

Nếu muốn tăng thêm tính thời trang, blazer chính là lựa chọn lý tưởng. Một chiếc chân váy mini hoặc váy xếp ly khi phối cùng blazer oversized sẽ tạo nên sự cân bằng thú vị giữa cấu trúc và sự mềm mại. Đây cũng là kiểu phối được nhiều tín đồ thời trang quốc tế ưa chuộng, bởi vừa phù hợp môi trường công sở, vừa đủ linh hoạt để xuống phố. Để hoàn thiện bản phối, hãy chọn thêm bốt cao cổ hoặc giày mũi nhọn - chi tiết nhỏ nhưng giúp tổng thể sắc sảo hơn hẳn.

Với những cô nàng yêu thích sự tối giản, combo chân váy và các kiểu áo thun, tank top, crop top hoặc sơ mi basic lại chính là "vũ khí bí mật". Một chiếc váy dáng chữ A hoặc váy suông kết hợp áo trơn màu, nhấn nhẹ bằng thắt lưng hoặc túi xách statement, sẽ tạo nên vẻ ngoài tinh gọn mà vẫn có điểm nhấn. Đây là minh chứng rõ ràng cho tinh thần "less is more" đang lên ngôi trong năm 2026.

Chọn chân váy chuẩn gu: Mặc thanh lịch, trendy, tôn dáng mùa hè - Ảnh 4.
Chọn chân váy chuẩn gu: Mặc thanh lịch, trendy, tôn dáng mùa hè - Ảnh 5.

Những bản phối đối lập: chân váy midi dáng xòe, kết hợp áo kiểu không tay tạo vẻ cá tính, hiện đại nhưng vẫn rất mềm mại mang tinh thần thanh lịch, tinh giản mà đầy tính thời trang

ẢNH: CHANEL

Chân váy phá cách: Gợi cảm có chừng mực, cá tính mà vẫn tinh tế

Bên cạnh đó, các thiết kế chân váy cut out, xẻ tà hay bất đối xứng cũng đang dần chiếm lĩnh tủ đồ của giới trẻ. Khi phối cùng áo ôm hoặc blazer gọn gàng, những chi tiết này không hề phản cảm mà ngược lại, giúp bộ trang phục trở nên hiện đại, cá tính hơn. Điều quan trọng là giữ sự cân bằng: nếu chân váy đã nổi bật, phần trên nên tiết chế để tránh rối mắt.

Chọn chân váy chuẩn gu: Mặc thanh lịch, trendy, tôn dáng mùa hè - Ảnh 6.
Chọn chân váy chuẩn gu: Mặc thanh lịch, trendy, tôn dáng mùa hè - Ảnh 7.

Chân váy tiếp tục khẳng định sức hút qua những biến tấu đa dạng: từ thiết kế dáng dài tối giản với bảng màu nổi bật mang tinh thần hiện đại, đến chất liệu giàu tính tạo hình gợi cảm hứng thị giác mạnh mẽ. Dù theo hướng thanh lịch hay phá cách, chân váy vẫn giữ vai trò trung tâm, định hình phong cách và cá tính người mặc

ẢNH: BONJOUR

Chân váy chân váy mini mùa hè công thức phối đồ chân váy thanh lịch

Chọn chiếc váy nào cho buổi hẹn hò thêm ngọt ngào?

Chọn chiếc váy nào cho buổi hẹn hò thêm ngọt ngào?

Áo blouse ren cách điệu mang chút điệu đà cho ngày hè

Áo blouse ren cách điệu mang chút điệu đà cho ngày hè

Họa tiết hoa điểm xuyết phong cách hè rực rỡ

Họa tiết hoa điểm xuyết phong cách hè rực rỡ

Váy hoa nhí dịu dàng, lãng mạn không thể thiếu mùa này

Váy hoa nhí dịu dàng, lãng mạn không thể thiếu mùa này

Mặc đẹp cả tuần với chân váy trắng 'huyền thoại'

Mặc đẹp cả tuần với chân váy trắng 'huyền thoại'

Trang phục đính đá chiếm trọn sự thu hút trong đêm tiệc

Trang phục đính đá chiếm trọn sự thu hút trong đêm tiệc

Phong cách athleisure đem lại sự thoải mái, đầy năng động

Phong cách athleisure đem lại sự thoải mái, đầy năng động

Thêm chất riêng cho phong cách xuống phố với áo khoác da

Thêm chất riêng cho phong cách xuống phố với áo khoác da

