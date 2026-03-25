Chọn chân váy chuẩn gu: Mặc thanh lịch, tôn dáng mùa hè

Theo các chuyên gia thời trang - "có gu" không nằm ở việc chạy theo xu hướng hay phối nhiều lớp cầu kỳ, mà bắt đầu từ sự thấu hiểu bản thân và lựa chọn trang phục phù hợp. Một chiếc chân váy, khi được phối đúng cách, hoàn toàn có thể trở thành tuyên ngôn phong cách thanh lịch mà vẫn đầy cuốn hút.



Sự giao thoa giữa cấu trúc và mềm mại cùng điểm nhấn là chất liệu và trang trí bề mặt giúp tổng thể của trang phục với chân váy vừa thanh lịch, vừa thể hiện rõ cá tính đương đại, làm nổi bật phong cách thời trang cá nhân ẢNH: MENCHEN TOMAS

Các công thức phối với chân váy thanh lịch mà vẫn thời thượng

Công thức đầu tiên không thể bỏ qua là chân váy kết hợp cùng áo kiểu. Một chiếc váy midi dáng suông đi cùng áo blouse tay phồng, cổ nơ hay bất đối xứng sẽ tạo nên tổng thể mềm mại nhưng không kém phần thời thượng. Điểm mấu chốt nằm ở sự tiết chế màu sắc: ưu tiên bảng màu trung tính như trắng, đen, be hoặc pastel để giữ được tinh thần thanh lịch, đồng thời dễ dàng nâng tầm tổng thể.

Dù là thiết kế ôm dáng với đường cắt hình học sắc sảo, bảng màu pastel tinh tế, hay dáng dài tối giản - khi được kết hợp với các kiểu áo cách điệu sẽ tạo điểm nhấn nữ tính khiến các nàng dễ dàng sở hữu dáng vẻ thanh lịch ẢNH: UNGARO, ODETTE ALVAREZ

Nếu muốn tăng thêm tính thời trang, blazer chính là lựa chọn lý tưởng. Một chiếc chân váy mini hoặc váy xếp ly khi phối cùng blazer oversized sẽ tạo nên sự cân bằng thú vị giữa cấu trúc và sự mềm mại. Đây cũng là kiểu phối được nhiều tín đồ thời trang quốc tế ưa chuộng, bởi vừa phù hợp môi trường công sở, vừa đủ linh hoạt để xuống phố. Để hoàn thiện bản phối, hãy chọn thêm bốt cao cổ hoặc giày mũi nhọn - chi tiết nhỏ nhưng giúp tổng thể sắc sảo hơn hẳn.

Với những cô nàng yêu thích sự tối giản, combo chân váy và các kiểu áo thun, tank top, crop top hoặc sơ mi basic lại chính là "vũ khí bí mật". Một chiếc váy dáng chữ A hoặc váy suông kết hợp áo trơn màu, nhấn nhẹ bằng thắt lưng hoặc túi xách statement, sẽ tạo nên vẻ ngoài tinh gọn mà vẫn có điểm nhấn. Đây là minh chứng rõ ràng cho tinh thần "less is more" đang lên ngôi trong năm 2026.

Những bản phối đối lập: chân váy midi dáng xòe, kết hợp áo kiểu không tay tạo vẻ cá tính, hiện đại nhưng vẫn rất mềm mại mang tinh thần thanh lịch, tinh giản mà đầy tính thời trang ẢNH: CHANEL

Chân váy phá cách: Gợi cảm có chừng mực, cá tính mà vẫn tinh tế

Bên cạnh đó, các thiết kế chân váy cut out, xẻ tà hay bất đối xứng cũng đang dần chiếm lĩnh tủ đồ của giới trẻ. Khi phối cùng áo ôm hoặc blazer gọn gàng, những chi tiết này không hề phản cảm mà ngược lại, giúp bộ trang phục trở nên hiện đại, cá tính hơn. Điều quan trọng là giữ sự cân bằng: nếu chân váy đã nổi bật, phần trên nên tiết chế để tránh rối mắt.