Chọn gam màu chữa lành - 'chiêu' mới để giảm căng thẳng

Cuộc sống hiện đại ngày càng nhiều áp lực, màu sắc thời trang không chỉ còn đóng vai trò thẩm mỹ mà đã trở thành "ngôn ngữ tinh thần" giúp con người chữa lành, tìm lại sự cân bằng.



Trên các sàn diễn xuân hè 2026, từ Paris đến Tokyo, những bảng màu pastel dịu nhẹ và earth tone (màu đất) trầm ấm xuất hiện với tần suất dày đặc. Cùng với đó, nhiều nhà thiết kế (NTK) VN cũng đón đầu xu hướng, đưa vào bộ sưu tập (BST) của mình những mẫu váy áo hay gam màu rực rỡ có khả năng chữa lành như một sự giao thoa giữa tính ứng dụng, tinh thần tối giản và tâm lý trị liệu.

Màu hồng san hô nhẹ được xếp vào gam màu chữa lành. Nó mang lại cảm giác ấm áp, an toàn, dịu dàng và đầy tình yêu thương. Đây là một màu sắc không chỉ dễ chịu cho mắt mà còn có khả năng gợi lên những cảm xúc tích cực, giúp xoa dịu tâm hồn ẢNH: OSCAR DE LA RENTA

Các gam màu chữa lành mang đến cảm giác nhẹ nhõm và lạc quan

Những gam màu pastel như hồng phấn, xanh phớt, vàng nhạt hay tím lilac… được ưu ái trên sàn diễn mùa 2026 bởi khả năng tạo cảm giác thư giãn tức thì. Theo tâm lý học màu sắc, pastel có độ bão hòa thấp, giúp nhịp cảm xúc giảm độ căng, đồng thời gợi nên sự lạc quan và dịu dàng. Nhiều nhà mốt quốc tế đã sử dụng pastel cho các thiết kế váy voan, cardigan len mỏng và suit phom rộng nhằm tạo vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng vẫn hiện đại.

Các tông sắc của trắng thường đại diện cho sự tĩnh lặng, an ủi và vẻ đẹp tự nhiên, không phô trương - tinh khiết, sạch sẽ và thanh lọc tâm trí. Chọn gam màu này các nàng sẽ luôn có cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng ẢNH: CHANEL

Trên sàn runway 2026, các thiết kế từ vải sheer, chất liệu tái dệt hay đầm midi, maxi lụa mờ mang gam màu “chữa lành” như xanh dịu, màu đất, kết hợp đường cắt tối giản, trở thành điểm nhấn của những BST theo tinh thần “sống chậm” ẢNH: OSCAR DE LA RENTA

Pastel trong thời trang Việt được lăng xê mạnh mẽ qua các BST của NTK trẻ, nơi gam hồng bụi, xanh bạc hà hay be sữa được xử lý trên lụa, cotton hữu cơ và chất liệu tái sinh - vừa êm ái trên da, vừa êm ái cho tâm hồn.

Bên cạnh đó, những gam màu rực rỡ hay ấm áp như các tông nâu, màu đất lại mang đến cảm giác an trú. Từ các tông nâu cà phê, beige, ô liu, đất nung đến các gam như caramel hay nâu mật ong - gợi nhớ đến thiên nhiên, khiến các nam, nữ tín đồ cảm thấy an toàn và được "neo" lại với những điều quen thuộc.

Những bộ trang phục đời thường, công sở trong các gam màu chữa lành trở nên thanh lịch, nhẹ nhàng

ẢNH: OSCAR DE LA RENTA

Hiệu ứng tinh thần - khi màu sắc thời trang trở thành công cụ chữa lành

Theo các chuyên gia thời trang, những gam trung tính từ trắng kem, ghi sáng đến be champagne không chỉ giúp tạo khoảng thở thị giác, khiến tâm trí người mặc được thư giãn mà còn giúp dễ dàng tập trung hơn.

Sự lan tỏa của xu hướng "màu sắc chữa lành" này đến từ khía cạnh thẩm mỹ và cũng đến từ nhu cầu xã hội: con người mong muốn tủ đồ phản ánh lối sống lành mạnh, tinh gọn và tích cực.

Các NTK Việt đặt màu sắc làm trọng tâm, dùng nude, xanh nhẹ và tím lilac để tạo phong cách “calm luxury” đồng thời mang lại cảm giác nhẹ nhõm, tích cực cho người mặc ẢNH: LÊ HOUSE

Xu hướng màu sắc chữa lành khiến thời trang không chỉ để mặc, mà còn là phương tiện giúp con người sống chậm hơn, hiểu mình hơn và tìm thấy sự tích cực trong từng khoảnh khắc ẢNH: LÊ HOUSE