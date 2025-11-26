  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Chọn gam màu chữa lành - 'chiêu' mới để giảm căng thẳng

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
26/11/2025 07:00 GMT+7

Những gam màu tôn da, tôn dáng, hoặc tươi mát, hoặc rực rỡ như liều 'dopamine' tự nhiên giúp chữa lành, bổ sung năng lượng tích cực cho người mặc đang là xu hướng được yêu thích.

Cuộc sống hiện đại ngày càng nhiều áp lực, màu sắc thời trang không chỉ còn đóng vai trò thẩm mỹ mà đã trở thành "ngôn ngữ tinh thần" giúp con người chữa lành, tìm lại sự cân bằng.

Trên các sàn diễn xuân hè 2026, từ Paris đến Tokyo, những bảng màu pastel dịu nhẹ và earth tone (màu đất) trầm ấm xuất hiện với tần suất dày đặc. Cùng với đó, nhiều nhà thiết kế (NTK) VN cũng đón đầu xu hướng, đưa vào bộ sưu tập (BST) của mình những mẫu váy áo hay gam màu rực rỡ có khả năng chữa lành như một sự giao thoa giữa tính ứng dụng, tinh thần tối giản và tâm lý trị liệu.

Chọn gam màu chữa lành - 'chiêu' mới để giảm căng thẳng- Ảnh 1.

Màu hồng san hô nhẹ được xếp vào gam màu chữa lành. Nó mang lại cảm giác ấm áp, an toàn, dịu dàng và đầy tình yêu thương. Đây là một màu sắc không chỉ dễ chịu cho mắt mà còn có khả năng gợi lên những cảm xúc tích cực, giúp xoa dịu tâm hồn

ẢNH: OSCAR DE LA RENTA

Các gam màu chữa lành mang đến cảm giác nhẹ nhõm và lạc quan

Những gam màu pastel như hồng phấn, xanh phớt, vàng nhạt hay tím lilac… được ưu ái trên sàn diễn mùa 2026 bởi khả năng tạo cảm giác thư giãn tức thì. Theo tâm lý học màu sắc, pastel có độ bão hòa thấp, giúp nhịp cảm xúc giảm độ căng, đồng thời gợi nên sự lạc quan và dịu dàng. Nhiều nhà mốt quốc tế đã sử dụng pastel cho các thiết kế váy voan, cardigan len mỏng và suit phom rộng nhằm tạo vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng vẫn hiện đại.

Chọn gam màu chữa lành - 'chiêu' mới để giảm căng thẳng- Ảnh 2.

Các tông sắc của trắng thường đại diện cho sự tĩnh lặng, an ủi và vẻ đẹp tự nhiên, không phô trương - tinh khiết, sạch sẽ và thanh lọc tâm trí. Chọn gam màu này các nàng sẽ luôn có cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng

ẢNH: CHANEL

Chọn gam màu chữa lành - 'chiêu' mới để giảm căng thẳng- Ảnh 3.
Chọn gam màu chữa lành - 'chiêu' mới để giảm căng thẳng- Ảnh 4.

Trên sàn runway 2026, các thiết kế từ vải sheer, chất liệu tái dệt hay đầm midi, maxi lụa mờ mang gam màu “chữa lành” như xanh dịu, màu đất, kết hợp đường cắt tối giản, trở thành điểm nhấn của những BST theo tinh thần “sống chậm”

ẢNH: OSCAR DE LA RENTA

Pastel trong thời trang Việt được lăng xê mạnh mẽ qua các BST của NTK trẻ, nơi gam hồng bụi, xanh bạc hà hay be sữa được xử lý trên lụa, cotton hữu cơ và chất liệu tái sinh - vừa êm ái trên da, vừa êm ái cho tâm hồn.

Bên cạnh đó, những gam màu rực rỡ hay ấm áp như các tông nâu, màu đất lại mang đến cảm giác an trú. Từ các tông nâu cà phê, beige, ô liu, đất nung đến các gam như caramel hay nâu mật ong - gợi nhớ đến thiên nhiên, khiến các nam, nữ tín đồ cảm thấy an toàn và được "neo" lại với những điều quen thuộc.

Chọn gam màu chữa lành - 'chiêu' mới để giảm căng thẳng- Ảnh 5.
Chọn gam màu chữa lành - 'chiêu' mới để giảm căng thẳng- Ảnh 6.

Những bộ trang phục đời thường, công sở trong các gam màu chữa lành trở nên thanh lịch, nhẹ nhàng  

ẢNH: OSCAR DE LA RENTA

Hiệu ứng tinh thần - khi màu sắc thời trang trở thành công cụ chữa lành

Theo các chuyên gia thời trang, những gam trung tính từ trắng kem, ghi sáng đến be champagne không chỉ giúp tạo khoảng thở thị giác, khiến tâm trí người mặc được thư giãn mà còn giúp dễ dàng tập trung hơn.

Sự lan tỏa của xu hướng "màu sắc chữa lành" này đến từ khía cạnh thẩm mỹ và cũng đến từ nhu cầu xã hội: con người mong muốn tủ đồ phản ánh lối sống lành mạnh, tinh gọn và tích cực.

Chọn gam màu chữa lành - 'chiêu' mới để giảm căng thẳng- Ảnh 7.

Các NTK Việt đặt màu sắc làm trọng tâm, dùng nude, xanh nhẹ và tím lilac để tạo phong cách “calm luxury” đồng thời mang lại cảm giác nhẹ nhõm, tích cực cho người mặc

ẢNH: LÊ HOUSE

Chọn gam màu chữa lành - 'chiêu' mới để giảm căng thẳng- Ảnh 8.

Xu hướng màu sắc chữa lành khiến thời trang không chỉ để mặc, mà còn là phương tiện giúp con người sống chậm hơn, hiểu mình hơn và tìm thấy sự tích cực trong từng khoảnh khắc

ẢNH: LÊ HOUSE

Chọn gam màu chữa lành - 'chiêu' mới để giảm căng thẳng- Ảnh 9.
Chọn gam màu chữa lành - 'chiêu' mới để giảm căng thẳng- Ảnh 10.

Các thiết kế mang gam màu như xanh lá nhạt hay hồng ấm kết hợp cùng chất liệu voan mềm và phom dáng thanh thoát, tạo nên vẻ dịu dàng, tươi mát và mang lại cảm giác thư thái cho người mặc

ẢNH; 21SIX

 

chữa lành Gam màu màu pastel gam màu trung tính sắc màu

Bài viết khác

Mùa mới gọi tên gam màu trung tính, đơn giản mà vẫn sang hết nấc

Mùa mới gọi tên gam màu trung tính, đơn giản mà vẫn sang hết nấc

Denim và tông màu đất đại diện cho phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp

Denim và tông màu đất đại diện cho phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp

Cardigan len lông cừu ấm áp, bản phối nhẹ nhàng nhưng cuốn hút ngày đông

Cardigan len lông cừu ấm áp, bản phối nhẹ nhàng nhưng cuốn hút ngày đông

Quần denim ống loe khuấy đảo đường phố, khẳng định đẳng cấp cá tính

Quần denim ống loe khuấy đảo đường phố, khẳng định đẳng cấp cá tính

Dịu dàng chuẩn khí chất quý cô xứ Hàn với những bản phối sau

Dịu dàng chuẩn khí chất quý cô xứ Hàn với những bản phối sau

Diện trang phục bèo nhún biến nàng thành quý cô sành điệu tức thì

Diện trang phục bèo nhún biến nàng thành quý cô sành điệu tức thì

Cả tuần mặc đẹp với muôn kiểu áo khoác đa năng

Cả tuần mặc đẹp với muôn kiểu áo khoác đa năng

Những kiểu dáng áo len, áo dệt kim giúp bạn mặc đẹp trong mọi hoàn cảnh

Những kiểu dáng áo len, áo dệt kim giúp bạn mặc đẹp trong mọi hoàn cảnh

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top