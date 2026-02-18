Chọn phong cách tối giản, nàng mặc đẹp cả năm 2026

Không phải tự nhiên mà phong cách tối giản ngày càng có thêm nhiều tín đồ ưa chuộng. Khi nhịp sống đô thị đề cao tinh thần tự do, sự tiên phong và cảm nhận cơ thể thì tủ đồ tối giản chính là một yếu tố quan trọng định hình nên phong cách sống.

Đơn giản, nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất với bản phối tông nâu - trắng. Thiết kế áo và quần đều có cấu trúc ovesized lạ mắt; chi tiết trên bề mặt chất liệu chính là điểm nhấn của sáng tạo, mang đến cho tín đồ thời trang những trải nghiệm thú vị cả về thị giác lẫn khi chạm vào làn da ẢNH: ONETONE

Phong cách tối giản- tỏa sáng khí chất cao sang bên thềm năm mới

Ngày càng có thêm nhiều nhà mốt chọn theo đuổi con đường thời trang tối giản. Mỗi thiết kế được đặt yêu cầu cao và sự đồng bộ - chất liệu vải cao cấp làm toát lên tinh thần sang trọng nhưng kín đáo, kỹ thuật cắt may tinh tuyển, đường cắt và các chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng. Từng sản phẩm không chạy theo xu hướng mà chú trọng vào tính bền vững, khả năng ứng dụng vượt thời gian.

Các tông màu cơ bản như đen, trắng, be, nâu và đỏ đặc biệt được ưa chuộng trong tủ đồ tối giản. Đúng như tên gọi của mình, trang phục mang các tông màu nền tảng này có thể vận dụng trong hầu hết các không gian khác nhau, phù hợp với cả bốn mùa trong năm.

Năm mới 2026 là dịp để nàng mở ra cơ hội trải nghiệm phong cách tối giản. Biết đâu nàng sẽ tìm thấy những cảm nhận thú vị và bị chính các bản phối minimalist chinh phục.

Sự kết hợp thông minh của các chất liệu, phom dáng và màu sắc giúp bản phối trở nên hoàn hảo, vừa vặn với nàng mọi lúc. Thiết kế dệt kim khéo tôn đường cong mà vẫn tinh tế, vẻ đẹp nữ tính mềm mại được tôn vinh nhưng cũng đồng thời làm nổi bật nét cá tính, bản lĩnh ẢNH: MAISON HUADIN

Tông đỏ và đen được kết hợp cùng phụ kiện vòng cổ hoa 3D ánh kim, legging và giày cao gót. Đường nét sắc cạnh, dứt khoát trên hai tông màu tương phản làm nổi bật cá tính riêng của nàng ẢNH: ONETONE

Từng bản phối tinh giản thể hiện những lát cắt khác nhau của thời trang minimalist. Nàng có thể chọn váy liền, chân váy dài phối áo dệt kim, quần ống rộng cạp cao cho những ngày liên tiếp nhiều hoạt động, trải dài từ hình ảnh nữ tính, điệu đà đến phóng khoáng, tự do ẢNH: ONETONE

Hãy dành sự chú tâm cho phom dáng độc đáo của từng món đồ tạo nên bản phối. Phong cách tối giản là nét đẹp "sang thầm", tưởng giản đơn nhưng cực kỳ tinh tế, tưởng dễ sao chép nhưng khó có thể nắm bắt và chuyển tải trọn vẹn tinh thần ẢNH: MAISON HUADIN

Sắc đỏ rượu của thiết kế váy dài thêm phần ấn tượng với điểm nhấn vặn xoắn tựa như tạo ra một điểm xoáy ốc, đồng thời khéo léo tạo điểm nghỉ cho mắt và đường cong tự nhiên cho vòng eo ẢNH: MAISON HUADIN

Mỗi bản phối tối giản mang đến cho nàng một ý tưởng mới để có thêm lựa chọn trang phục, thêm cách kết hợp tủ đồ thời trang ẢNH: MAISON HUADIN