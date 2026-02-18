Chọn phong cách tối giản, nàng mặc đẹp cả năm 2026

Không phải tự nhiên mà phong cách tối giản ngày càng có thêm nhiều tín đồ ưa chuộng. Khi nhịp sống đô thị đề cao tinh thần tự do, sự tiên phong và cảm nhận cơ thể thì tủ đồ tối giản chính là một yếu tố quan trọng định hình nên phong cách sống.
Phong cách tối giản- tỏa sáng khí chất cao sang bên thềm năm mới
Ngày càng có thêm nhiều nhà mốt chọn theo đuổi con đường thời trang tối giản. Mỗi thiết kế được đặt yêu cầu cao và sự đồng bộ - chất liệu vải cao cấp làm toát lên tinh thần sang trọng nhưng kín đáo, kỹ thuật cắt may tinh tuyển, đường cắt và các chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng. Từng sản phẩm không chạy theo xu hướng mà chú trọng vào tính bền vững, khả năng ứng dụng vượt thời gian.
Các tông màu cơ bản như đen, trắng, be, nâu và đỏ đặc biệt được ưa chuộng trong tủ đồ tối giản. Đúng như tên gọi của mình, trang phục mang các tông màu nền tảng này có thể vận dụng trong hầu hết các không gian khác nhau, phù hợp với cả bốn mùa trong năm.
Năm mới 2026 là dịp để nàng mở ra cơ hội trải nghiệm phong cách tối giản. Biết đâu nàng sẽ tìm thấy những cảm nhận thú vị và bị chính các bản phối minimalist chinh phục.
Từng bản phối tinh giản thể hiện những lát cắt khác nhau của thời trang minimalist. Nàng có thể chọn váy liền, chân váy dài phối áo dệt kim, quần ống rộng cạp cao cho những ngày liên tiếp nhiều hoạt động, trải dài từ hình ảnh nữ tính, điệu đà đến phóng khoáng, tự do
ẢNH: ONETONE
Mỗi bản phối tối giản mang đến cho nàng một ý tưởng mới để có thêm lựa chọn trang phục, thêm cách kết hợp tủ đồ thời trang
ẢNH: MAISON HUADIN