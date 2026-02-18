  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Chọn phong cách tối giản, nàng mặc đẹp cả năm 2026

Kim Ngọc
Kim Ngọc
18/02/2026 10:00 GMT+7

Thời trang tối giản mang đến cho người mặc hình ảnh sang trọng, đẹp bền vững nhờ vào phong cách vượt thời gian. Phong cách tối giản có thể giúp nàng 'chạm đỉnh' mục tiêu đẹp cả năm 2026 chỉ với những món đồ cổ điển nhưng giàu tính ứng dụng.

Không phải tự nhiên mà phong cách tối giản ngày càng có thêm nhiều tín đồ ưa chuộng. Khi nhịp sống đô thị đề cao tinh thần tự do, sự tiên phong và cảm nhận cơ thể thì tủ đồ tối giản chính là một yếu tố quan trọng định hình nên phong cách sống.

Chọn phong cách tối giản, nàng mặc đẹp cả năm 2026- Ảnh 1.

Đơn giản, nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất với bản phối tông nâu - trắng. Thiết kế áo và quần đều có cấu trúc ovesized lạ mắt; chi tiết trên bề mặt chất liệu chính là điểm nhấn của sáng tạo, mang đến cho tín đồ thời trang những trải nghiệm thú vị cả về thị giác lẫn khi chạm vào làn da

ẢNH: ONETONE

Phong cách tối giản- tỏa sáng khí chất cao sang bên thềm năm mới

Ngày càng có thêm nhiều nhà mốt chọn theo đuổi con đường thời trang tối giản. Mỗi thiết kế được đặt yêu cầu cao và sự đồng bộ - chất liệu vải cao cấp làm toát lên tinh thần sang trọng nhưng kín đáo, kỹ thuật cắt may tinh tuyển, đường cắt và các chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng. Từng sản phẩm không chạy theo xu hướng mà chú trọng vào tính bền vững, khả năng ứng dụng vượt thời gian.

Các tông màu cơ bản như đen, trắng, be, nâu và đỏ đặc biệt được ưa chuộng trong tủ đồ tối giản. Đúng như tên gọi của mình, trang phục mang các tông màu nền tảng này có thể vận dụng trong hầu hết các không gian khác nhau, phù hợp với cả bốn mùa trong năm.

Năm mới 2026 là dịp để nàng mở ra cơ hội trải nghiệm phong cách tối giản. Biết đâu nàng sẽ tìm thấy những cảm nhận thú vị và bị chính các bản phối minimalist chinh phục.

Chọn phong cách tối giản, nàng mặc đẹp cả năm 2026- Ảnh 2.

Sự kết hợp thông minh của các chất liệu, phom dáng và màu sắc giúp bản phối trở nên hoàn hảo, vừa vặn với nàng mọi lúc. Thiết kế dệt kim khéo tôn đường cong mà vẫn tinh tế, vẻ đẹp nữ tính mềm mại được tôn vinh nhưng cũng đồng thời làm nổi bật nét cá tính, bản lĩnh

ẢNH: MAISON HUADIN

Chọn phong cách tối giản, nàng mặc đẹp cả năm 2026- Ảnh 3.

Tông đỏ và đen được kết hợp cùng phụ kiện vòng cổ hoa 3D ánh kim, legging và giày cao gót. Đường nét sắc cạnh, dứt khoát trên hai tông màu tương phản làm nổi bật cá tính riêng của nàng

ẢNH: ONETONE

Chọn phong cách tối giản, nàng mặc đẹp cả năm 2026- Ảnh 4.
Chọn phong cách tối giản, nàng mặc đẹp cả năm 2026- Ảnh 5.
Chọn phong cách tối giản, nàng mặc đẹp cả năm 2026- Ảnh 6.

Từng bản phối tinh giản thể hiện những lát cắt khác nhau của thời trang minimalist. Nàng có thể chọn váy liền, chân váy dài phối áo dệt kim, quần ống rộng cạp cao cho những ngày liên tiếp nhiều hoạt động, trải dài từ hình ảnh nữ tính, điệu đà đến phóng khoáng, tự do

ẢNH: ONETONE

Chọn phong cách tối giản, nàng mặc đẹp cả năm 2026- Ảnh 7.

Hãy dành sự chú tâm cho phom dáng độc đáo của từng món đồ tạo nên bản phối. Phong cách tối giản là nét đẹp "sang thầm", tưởng giản đơn nhưng cực kỳ tinh tế, tưởng dễ sao chép nhưng khó có thể nắm bắt và chuyển tải trọn vẹn tinh thần

ẢNH: MAISON HUADIN

Chọn phong cách tối giản, nàng mặc đẹp cả năm 2026- Ảnh 8.

Sắc đỏ rượu của thiết kế váy dài thêm phần ấn tượng với điểm nhấn vặn xoắn tựa như tạo ra một điểm xoáy ốc, đồng thời khéo léo tạo điểm nghỉ cho mắt và đường cong tự nhiên cho vòng eo

ẢNH: MAISON HUADIN

Chọn phong cách tối giản, nàng mặc đẹp cả năm 2026- Ảnh 9.
Chọn phong cách tối giản, nàng mặc đẹp cả năm 2026- Ảnh 10.

Mỗi bản phối tối giản mang đến cho nàng một ý tưởng mới để có thêm lựa chọn trang phục, thêm cách kết hợp tủ đồ thời trang

ẢNH: MAISON HUADIN

Chọn phong cách tối giản, nàng mặc đẹp cả năm 2026- Ảnh 11.

Thỏa thích sáng tạo phong cách riêng khi nàng chọn trang phục đơn sắc. Những cấu trúc, phom dáng thoạt nhìn có vẻ "lạ lùng" đều trở nên có ý nghĩa khi được sắp xếp, đặt để một cách tinh tế cùng nhau

ẢNH: MAISON HUADIN

Phong cách tối giản thời trang tối giản Tối giản MINIMALIST tủ đồ tối giản

Bài viết khác

5 gam màu áo dài không thể thiếu trong ba ngày tết

5 gam màu áo dài không thể thiếu trong ba ngày tết

Áo cổ yếm tôn nét đẹp truyền thống, lựa chọn nổi bật mỗi dịp xuân về

Áo cổ yếm tôn nét đẹp truyền thống, lựa chọn nổi bật mỗi dịp xuân về

Áo gấm xuống phố, tô điểm ngày đầu năm rạng rỡ

Áo gấm xuống phố, tô điểm ngày đầu năm rạng rỡ

Mùa xuân, nàng xinh đẹp và quý phái trong những chiếc váy cổ điển

Mùa xuân, nàng xinh đẹp và quý phái trong những chiếc váy cổ điển

Trang phục cổ yếm duyên dáng cho xuân Bính Ngọ 2026

Trang phục cổ yếm duyên dáng cho xuân Bính Ngọ 2026

Ngày tết không diện trang phục màu đỏ - vẫn may mắn

Ngày tết không diện trang phục màu đỏ - vẫn may mắn

Trang phục từ chất liệu truyền thống lụa, gấm, voan lên ngôi ngày đầu năm

Trang phục từ chất liệu truyền thống lụa, gấm, voan lên ngôi ngày đầu năm

Áo dài thêu tay duyên dáng cùng áo dài lụa cho mùa tết cổ truyền

Áo dài thêu tay duyên dáng cùng áo dài lụa cho mùa tết cổ truyền

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top