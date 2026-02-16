Chọn trang phục chơi tết - phong cách Parisian chic là 'chuẩn bài'

Trong không khí tết và mùa xuân đang cận kề, lựa chọn trang phục cho những cuộc gặp gỡ đầu năm không chỉ là câu chuyện thẩm mỹ mà còn là tuyên ngôn phong cách. Những giá trị cổ điển được tái định nghĩa bằng tinh thần đương đại, nơi retro - neo classic (tân cổ điển) hòa quyện cùng Parisian chic (phong cách sang trọng kiểu Paris), tạo nên diện mạo trí thức, sang trọng, kiêu kỳ nhưng luôn chuẩn mực và tinh tế.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều xu hướng rực rỡ, cầu kỳ, sự trở lại của phong cách Pháp và tinh thần cổ điển tiết chế phù hợp với bối cảnh giao tiếp thanh lịch năm mới ẢNH: ALEJANDRA ALONSO ROJAS

Parisian chic đầu xuân và cảm hứng retro cho tết 2026 đầy phong cách

Retro của xu hướng mùa thời trang 2026 không phải sự hoài cổ nguyên bản, mà là cách gợi nhắc thập niên cũ qua đường cắt may và cấu trúc trang phục. Những chiếc blazer vai đứng nhẹ, chân váy midi xếp ly, áo len cổ lọ ôm gọn hay sơ mi lụa mềm là các biểu tượng quen thuộc.

Tuy nhiên, khi đặt trong bối cảnh Neo classic, chúng được xử lý gọn gàng hơn: đường may sắc nét, bảng màu trung tính và chất liệu cao cấp như tweed, len mỏng, lụa satin, cashmere. Tất cả tạo nên một tổng thể vừa có chiều sâu văn hóa, vừa phù hợp nhịp sống hiện đại.

Thanh lịch không được định nghĩa bởi sự xa hoa phô trương, mà bởi khả năng tiết chế và kiểm soát từng đường nét, tỷ lệ và chi tiết - tạo nên diện mạo tinh tế, chuẩn mực nhưng vẫn bắt nhịp xu hướng ẢNH: ALEJANDRA ALONSO ROJAS, LELA ROSE

Điểm đặc trưng của Parisian chic nằm ở sự "effortless" - vẻ đẹp không cần cố gắng. Đó là mái tóc buông tự nhiên, lớp trang điểm trong veo, đôi môi đỏ trầm vừa đủ và thần thái tự tin. Trang phục không quá nhiều chi tiết trang trí; thay vào đó, phom dáng được đặt lên hàng đầu. Một chiếc blazer thắt eo nhẹ, quần âu ống suông dài chạm gót hay váy suông tối giản có thể trở thành tuyên ngôn phong cách nếu người mặc biết kiểm soát tỷ lệ và phụ kiện.

Blazer tweed trắng dựng vai, nhấn eo, gợi tinh thần Pháp 60s - 70s. Suit skirt cổ điển, phụ kiện tối giản, tổng thể Neo classic hiện đại, polished (được đánh bóng) nhưng vẫn effortless (không cần cố gắng)

ẢNH: KEIRA TONG

Khi thanh lịch trong từng sắc độ

Bảng màu của Retro - Neo classic pha Parisian chic thường xoay quanh đen, trắng, be, nâu sô cô la, xanh navy hay đỏ rượu vang. Đây là những gam màu mang tính trí thức và dễ phối lớp. Sự tiết chế thể hiện rõ ở cách dùng phụ kiện: túi da cấu trúc cứng, giày mũi nhọn hoặc loafer cổ điển, hoa tai kim loại mảnh.

Mỗi món đồ đều có vai trò rõ ràng, không thừa, không thiếu. Chính sự hài hòa và chừng mực ấy giúp tổng thể trang phục trở nên đặc biệt phù hợp cho những cuộc gặp gỡ đầu xuân - thanh lịch, trang nhã mà không tạo cảm giác nặng nề lễ hội.

Khi giá trị cổ điển được tái định nghĩa bằng tinh thần đương đại vẻ đẹp trí thức, sang trọng, kiêu kỳ sẽ nổi bật lên đầy thanh lịch, nữ tính ẢNH: LÊ HOUSE