  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Chọn trang phục chơi tết - phong cách Parisian chic là 'chuẩn bài'

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
16/02/2026 21:00 GMT+7

Không phô trương, phong cách retro - neo classic pha Parisian chic chinh phục bằng chi tiết tinh tế và thần thái thanh lịch đậm chất Pháp, rất phù hợp trong các cuộc giao tiếp vui vẻ ngày tết.

Trong không khí tết và mùa xuân đang cận kề, lựa chọn trang phục cho những cuộc gặp gỡ đầu năm không chỉ là câu chuyện thẩm mỹ mà còn là tuyên ngôn phong cách. Những giá trị cổ điển được tái định nghĩa bằng tinh thần đương đại, nơi retro - neo classic (tân cổ điển) hòa quyện cùng Parisian chic (phong cách sang trọng kiểu Paris), tạo nên diện mạo trí thức, sang trọng, kiêu kỳ nhưng luôn chuẩn mực và tinh tế.

Chọn trang phục chơi tết - phong cách Parisian chic là 'chuẩn bài'- Ảnh 1.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều xu hướng rực rỡ, cầu kỳ, sự trở lại của phong cách Pháp và tinh thần cổ điển tiết chế phù hợp với bối cảnh giao tiếp thanh lịch năm mới

ẢNH: ALEJANDRA ALONSO ROJAS

Parisian chic đầu xuân và cảm hứng retro cho tết 2026 đầy phong cách 

Retro của xu hướng mùa thời trang 2026 không phải sự hoài cổ nguyên bản, mà là cách gợi nhắc thập niên cũ qua đường cắt may và cấu trúc trang phục. Những chiếc blazer vai đứng nhẹ, chân váy midi xếp ly, áo len cổ lọ ôm gọn hay sơ mi lụa mềm là các biểu tượng quen thuộc. 

Tuy nhiên, khi đặt trong bối cảnh Neo classic, chúng được xử lý gọn gàng hơn: đường may sắc nét, bảng màu trung tính và chất liệu cao cấp như tweed, len mỏng, lụa satin, cashmere. Tất cả tạo nên một tổng thể vừa có chiều sâu văn hóa, vừa phù hợp nhịp sống hiện đại.

Chọn trang phục chơi tết - phong cách Parisian chic là 'chuẩn bài'- Ảnh 2.
Chọn trang phục chơi tết - phong cách Parisian chic là 'chuẩn bài'- Ảnh 3.

Thanh lịch không được định nghĩa bởi sự xa hoa phô trương, mà bởi khả năng tiết chế và kiểm soát từng đường nét, tỷ lệ và chi tiết - tạo nên diện mạo tinh tế, chuẩn mực nhưng vẫn bắt nhịp xu hướng

ẢNH: ALEJANDRA ALONSO ROJAS, LELA ROSE

Điểm đặc trưng của Parisian chic nằm ở sự "effortless" - vẻ đẹp không cần cố gắng. Đó là mái tóc buông tự nhiên, lớp trang điểm trong veo, đôi môi đỏ trầm vừa đủ và thần thái tự tin. Trang phục không quá nhiều chi tiết trang trí; thay vào đó, phom dáng được đặt lên hàng đầu. Một chiếc blazer thắt eo nhẹ, quần âu ống suông dài chạm gót hay váy suông tối giản có thể trở thành tuyên ngôn phong cách nếu người mặc biết kiểm soát tỷ lệ và phụ kiện.

Chọn trang phục chơi tết - phong cách Parisian chic là 'chuẩn bài'- Ảnh 4.

Blazer tweed trắng dựng vai, nhấn eo, gợi tinh thần Pháp 60s - 70s. Suit skirt cổ điển, phụ kiện tối giản, tổng thể Neo classic hiện đại, polished (được đánh bóng) nhưng vẫn effortless (không cần cố gắng)

ẢNH: KEIRA TONG

Khi thanh lịch trong từng sắc độ

Bảng màu của Retro - Neo classic pha Parisian chic thường xoay quanh đen, trắng, be, nâu sô cô la, xanh navy hay đỏ rượu vang. Đây là những gam màu mang tính trí thức và dễ phối lớp. Sự tiết chế thể hiện rõ ở cách dùng phụ kiện: túi da cấu trúc cứng, giày mũi nhọn hoặc loafer cổ điển, hoa tai kim loại mảnh. 

Mỗi món đồ đều có vai trò rõ ràng, không thừa, không thiếu. Chính sự hài hòa và chừng mực ấy giúp tổng thể trang phục trở nên đặc biệt phù hợp cho những cuộc gặp gỡ đầu xuân - thanh lịch, trang nhã mà không tạo cảm giác nặng nề lễ hội.

Chọn trang phục chơi tết - phong cách Parisian chic là 'chuẩn bài'- Ảnh 5.

Khi giá trị cổ điển được tái định nghĩa bằng tinh thần đương đại vẻ đẹp trí thức, sang trọng, kiêu kỳ sẽ nổi bật lên đầy thanh lịch, nữ tính

ẢNH: LÊ HOUSE

Chọn trang phục chơi tết - phong cách Parisian chic là 'chuẩn bài'- Ảnh 6.

Váy bút chì eo nhấn, hoa cam đất nền kem; tóc uốn ngôi sâu gợi cảm hứng Retro trong khi đó cấu trúc Neo classic tinh giản, phụ kiện nhỏ, sang mà không phô trương rất hợp gặp đầu xuân

ẢNH: LÊ HOUSE

 

Tết Phong cách thời trang phong cách parisian chic phong các retro

Bài viết khác

Lời chào đầu năm qua những gam màu xuân nàng không thể thiếu

Lời chào đầu năm qua những gam màu xuân nàng không thể thiếu

Áo dài xanh dương và khả năng tôn da ấn tượng

Áo dài xanh dương và khả năng tôn da ấn tượng

Vải gấm và hành trình 'trẻ hóa' trong những thiết kế đa ứng dụng

Vải gấm và hành trình 'trẻ hóa' trong những thiết kế đa ứng dụng

Nâng tầm khí chất cổ điển ngày tết với băng đô đỏ

Nâng tầm khí chất cổ điển ngày tết với băng đô đỏ

Hóa nàng xuân tinh khôi với sự kết hợp giữa sắc đỏ và trắng

Hóa nàng xuân tinh khôi với sự kết hợp giữa sắc đỏ và trắng

Áo dài hồng, sắc xuân ngọt ngào trong thời trang ngày tết

Áo dài hồng, sắc xuân ngọt ngào trong thời trang ngày tết

Chút điệu đà với xu hướng cài hoa ngày tết

Chút điệu đà với xu hướng cài hoa ngày tết

Kiểu mũ cổ điển làm nên khí chất quý cô hiện đại

Kiểu mũ cổ điển làm nên khí chất quý cô hiện đại

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top