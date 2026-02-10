Chút điệu đà ngày xuân với áo tay phồng

Áo tay phồng màu hồng ngọt ngào

Sắc hồng luôn gắn liền với vẻ trong trẻo của mùa xuân, và khi được đặt lên phom áo tay phồng, gam màu ấy càng trở nên cuốn hút hơn. Chiếc áo crop top tay phồng màu hồng được thiết kế cổ xẻ sâu tạo dáng chữ V tinh tế, vừa khoe được phần cổ và xương quai xanh thanh mảnh. Phần tay áo được xử lý phồng vừa phải, kết hợp cùng chân váy ngắn lệch vạt màu trắng, tạo sự tươi tắn.

Sự hòa quyện giữa sắc hồng và trắng của áo tay phồng và chân váy ngắn mang đến cảm giác dịu dàng, thích hợp cho những ngày du xuân ẢNH: @HOODESIGNVN

Mang tinh thần nữ tính kiêu kỳ hơn khi kết hợp crop top tay phồng trễ vai cùng quần jeans ống loe. Thiết kế trễ vai khoe trọn phần vai mảnh mai, trong khi tay phồng và bèo nhún tạo nên hiệu ứng bồng bềnh đầy duyên dáng. Khi phối cùng quần jeans ống loe tối màu, đôi chân như được kéo dài hơn, mang lại dáng vẻ thanh thoát. Điểm nhấn nằm ở dây xích vàng ánh kim và chiếc túi đen nhỏ gọn, tạo chiều sâu thị giác và tăng thêm nét hiện đại cho tổng thể.



Áo tay phồng trễ vai mang sắc hồng nhẹ nhàng, kết hợp quần ống loe giúp tạo chiều dài cho cơ thể ẢNH: @CHIPUPU

Áo tay phồng trắng dễ ứng dụng

Nếu sắc hồng gợi lên sự ngọt ngào, thì áo tay phồng trắng lại mang đến vẻ thanh khiết, nhẹ nhàng rất phù hợp với không khí mùa xuân. Chiếc áo tay phồng màu trắng với phần bèo chạy dọc viền cổ gợi nét lãng mạn. Khi phối cùng quần shorts đen trơn hướng đến nét năng động mà vẫn giữ được vẻ nữ tính. Sự kết hợp tương phản trắng - đen rõ nét, làm nổi bật đường nét thiết kế và tạo cảm giác gọn gàng cho người mặc.

Chiếc áo tay phồng trắng kết hợp cùng quần shorts đen tạo nên sự thanh lịch tối giản ẢNH: @CRISPUSCLOSET

Áo crop top voan trắng xuyên thấu với cổ vuông và tay phồng tạo dấu ấn lãng mạn. Phần thân áo bo chun ôm sát cơ thể làm nổi bật vòng eo, kết hợp với quần xanh ngọc dáng thoải mái, mang hơi thở mùa xuân. Túi xách dáng tròn màu nâu monogram trở thành điểm nhấn đặc trưng - vừa sang trọng, vừa cổ điển.



Áo crop top tay phồng bằng voan trắng nhẹ tênh hòa cùng sắc xanh ngọc tươi mát tạo nên bảng màu dịu mắt ẢNH: @KHANHUCAT

Lấy cảm hứng từ phong cách học đường kết hợp cùng nét tiểu thư nhờ chiếc áo tay phồng trắng thiết kế cổ peter pan sọc đen độc đáo. Chi tiết cổ chữ V mở nhẹ không quá phô trương, đi cùng chân váy xếp ly màu xám xanh gợi nên tinh thần trẻ trung nhưng không kém phần ngọt ngào. Những đường bèo ở cạp váy tạo sự liên kết mềm mại với phần áo, tăng nét hài hòa.



Áo tay phồng trắng cùng cổ thủy thủ độc đáo kết hợp cùng chân váy xếp ly điệu đà ẢNH: @HOANGYENCHIBI812

Áo tay phồng đen hiện đại

Bên cạnh những gam màu sáng, áo tay phồng đen lại mang đến một sắc thái hoàn toàn khác. Áo khoác crop top da màu đen với phần tay phồng ngắn tạo nên vẻ ngoài hiện đại, chân váy da ngắn với đường bèo trắng ở viền giúp làm mềm cảm giác nặng của chất liệu da, tạo sự cân bằng tinh tế. Nhấn nhá bằng đôi bốt da cao cổ giúp tôn đôi chân thon gọn của người mặc.

Bản phối đen - trắng mang sắc thái cá tính nhưng không kém phần mềm mại nhờ chi tiết tay phồng ẢNH: @HOANGYENCHIBI812

Áo tay phồng luôn là biểu tượng của vẻ đẹp nữ tính hiện đại, lại phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Dù kết hợp cùng chân váy bồng bềnh hay quần shorts gọn gàng, thiết kế tay phồng vẫn giữ vai trò “mềm hóa” tạo sự hài hòa và thu hút.

