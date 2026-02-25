  • An Giang
Thời trang 24/7

Chuyến du lịch đầu năm thêm sành điệu với quần tất mỏng

25/02/2026 20:00 GMT+7

Quần tất với chất liệu mỏng nhẹ này không nhằm che phủ hoàn toàn mà tạo ra khoảng chuyển tinh tế giữa làn da, phom dáng và sắc độ. Khi được đặt đúng vị trí, quần tất giúp bản phối cá tính giữ được độ mềm mại cần thiết, tránh rơi vào cảm giác phô trương hay đối kháng thẩm mỹ.

Ở một bản phối mang tinh thần cá tính rõ nét, quần tất mỏng màu đen trong suốt với lớp tất phủ đều đôi chân, tạo hiệu ứng thon dài tinh tế, đồng thời làm dịu độ ngắn của thiết kế quần ngắn giả váy tông be sáng. Phần thân trên được xử lý khéo léo với áo thun trắng trễ vai in chữ xám nhạt, mang lại cảm giác trẻ trung. Bên ngoài, áo khoác lông tông nâu be đầy cá tính, mang đến hình ảnh quý cô vừa cổ điển vừa hiện đại.

Chuyến du lịch đầu năm thêm sành điệu với quần tất mỏng - Ảnh 1.

Tất đen kéo dài tỷ lệ đôi chân, kết hợp trang phục trung tính tạo bản phối đầy cổ điển cho những chuyến du lịch trời Tây

ẢNH: @2PPI

Chuyến du lịch đầu năm thêm sành điệu với quần tất mỏng - Ảnh 2.

Trang phục mang phong thái cổ điển với những tông màu trung tính, điểm nhấn thị giác nằm ở đôi bốt cao cổ màu trắng ngà với phom dáng cứng cáp. Phần tất mỏng vừa giúp giữ ấm vừa kéo dài đôi chân thon gọn. Áo khoác lông cừu tông nâu camel viền trắng, tạo khối rõ ràng và ấm áp cho những chuyến du lịch đầu năm se lạnh

ẢNH: @CLOSETBYYOU_

Chuyến du lịch đầu năm thêm sành điệu với quần tất mỏng - Ảnh 3.

Đôi tất đen trong suốt ôm sát đôi chân, làm mềm ranh giới giữa làn da và chân váy ngắn chất liệu da bóng. Lựa chọn áo trễ vai ôm gọn phần thân trên khéo léo khoe bờ vai và xương quai xanh quyến rũ. Phối cùng là chân váy mini da bóng tone sur tone với áo, sắc đen đem lại sự bí ẩn pha lẫn quyến rũ cho người mặc

ẢNH: @BUNNI.YUCI

Chuyến du lịch đầu năm thêm sành điệu với quần tất mỏng - Ảnh 4.

Mang theo sự sang trọng, quần tất mỏng trở thành yếu tố nền hoàn hảo khi đi cùng giày đỏ. Phần tất đen trong suốt tạo sự liền mạch khi đi cùng chân váy ngắn tông trắng, tạo sự tương phản màu sắc. Chiếc váy với thiết kế lệch vai mặc một tay áo độc đáo, họa tiết chấm bi trên nền vải trắng thu hút, lúc này chiếc tất đen xuất hiện như sự tuyên ngôn đầy phá cách

ẢNH: @LINGGKA109

Chuyến du lịch đầu năm thêm sành điệu với quần tất mỏng - Ảnh 5.

Không chỉ giới hạn trong bảng màu trầm, quần tất mỏng còn mở ra những cách tiếp cận ở những gam màu tươi sáng hơn. Quần tất trắng điểm chấm li ti tạo hiệu ứng thị giác, làm nền cho chân váy bí cùng tông, phối theo phong cách giấu quần với chiếc áo len trễ vai cũng là một lựa chọn đáng thử

ẢNH: @ORANGE_28.07

Chuyến du lịch đầu năm thêm sành điệu với quần tất mỏng - Ảnh 6.

Ở những bản phối thiên về sắc độ trầm, quần tất mỏng tiếp tục giữ vai trò kết nối. Lớp tất đen trong suốt giúp quần shorts da đen giữ được sự liền mạch, làm mềm bề mặt da bóng và kéo dài tỷ lệ đôi chân. Áo len cổ cao màu đen kết hợp cùng áo khoác da màu nâu lót lông sáng màu tạo tương phản ấm - lạnh rõ ràng

ẢNH: @PLEAPPLE13

Chuyến du lịch đầu năm thêm sành điệu với quần tất mỏng - Ảnh 7.

Tất mỏng kết hợp với quần shorts cá tính, dễ dàng hoàn thiện diện mạo cá tính khi xuống phố

ẢNH: @TRHNHUW_

Trong dòng chảy thời trang đương đại, quần tất mỏng cho thấy sức mạnh của những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé, trở thành lớp nền bền vững cho những bản phối thời trang đầy cá tính.

