'Con dâu hào môn' Đỗ Mỹ Linh khoe sắc rạng rỡ

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, mỹ nhân vốn kín tiếng gây bất ngờ khi xuất hiện trên thảm đỏ một sự kiện làm đẹp. Thời gian qua, người đẹp 9X tập trung vào công việc kinh doanh riêng, đồng thời hỗ trợ các công việc truyền thông, đối ngoại trong doanh nghiệp của gia đình chồng.

Bí quyết giữ gìn nhan sắc của Đỗ Mỹ Linh ở tuổi 29

Đỗ Mỹ Linh diện trang phục trắng nhã nhặn, thanh lịch với thần thái chuẩn cô dâu nhà hào môn. Nàng hậu cho biết dù bận rộn, song cô luôn duy trì đều đặn các bước chăm sóc da để giữ cho mình vẻ ngoài rạng rỡ.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe nhan sắc rạng rỡ xuất hiện trước truyền thông sau nhiều năm kết hôn ẢNH: BTC

Cũng theo Hoa hậu Việt Nam 2016, việc duy trì lối sống lành mạnh, tập trung vào chế độ ăn uống cân bằng, tập luyện thể thao đều đặn, giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng cũng giúp ích trong việc giữ nhan sắc tươi trẻ. Việc dành thời gian cho sở thích cá nhân, thư giãn và chăm sóc bản thân là điều không thể thiếu để cô luôn cảm thấy hạnh phúc và tươi mới. Nhờ những bí quyết đơn giản nhưng hiệu quả này, cô đã thành công trong việc giữ gìn vẻ đẹp và sự tự tin, ngay cả khi vai trò trong cuộc sống đã thay đổi.

Sau khi kết hôn và bước vào cuộc sống hào môn, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh luôn được công chúng ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng và nhuận sắc ở tuổi 29. Song song đó, nàng hậu 9X cũng được sự yêu thích từ đồng nghiệp và người hâm mộ dù hiện tại ít hoạt động trong môi trường giải trí ẢNH: BTC

Tại sự kiện, bên cạnh sự xuất hiện của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh còn có sự góp mặt của những tín đồ yêu làm đẹp như Thanh Hằng, Thiên Ân, Kim Duyên, Tường San, Diễm My 9X...

Vừa trở về từ chuyến công tác Thái Lan, Hoa hậu Thiên Ân vẫn gây ấn tượng với nhan sắc thăng hạng. Với lịch trình bận rộn cùng thời gian sinh hoạt đảo lộn, trang điểm liên tục, hoa hậu 25 tuổi vẫn giữ thói quen uống nước đủ và skincare thông minh để duy trì nét rạng rỡ sánh đôi cùng "người tình màn ảnh" trong phim Công tử Bạc Liêu - diễn viên Song Luân.

Cặp đôi "người tình màn ảnh" của phim Công tử Bạc Liêu hội ngộ tại sự kiện gây chú ý với vẻ ngoài rạng rỡ ẢNH: BTC

Đến với sự kiện làm đẹp, Hoa hậu Hương Giang cũng bày tỏ rất quan tâm đến việc chăm sóc nhan sắc, đặc biệt là với những người bận rộn như cô ẢNH: BTC

Á Hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (bìa trái) cũng góp mặt tại sự kiện với chiếc váy cổ yếm họa tiết màu xanh dương, nổi bật giữa nhiều người đẹp ẢNH: BTC

Khác với đa số mỹ nhân, diễn viên Diễm My 9X chọn chiếc váy đen mang nét đẹp bí ẩn, cổ điển ẢNH: BTC

Xuất hiện ở cuối phần thảm đỏ song “chị đại” Thanh Hằng vẫn thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông khi thể hiện khả năng “bắn ảnh” cực chuyên nghiệp ẢNH: BTC





