Công sở mùa thu gọi tên sơ mi, chân váy dài và quần ống rộng

Tủ đồ cuối thu dịu dàng qua những bản phối sơ mi, chân váy dài và quần ống rộng thời thượng. Hãy dành sự chú ý của nàng cho những gam màu nhã nhặn như hồng đào, be, vàng nhạt... và tận hường phong thái thanh lịch vượt thời gian.
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Làm chủ phong cách công sở cùng bộ ba áo sơ mi, chân váy dài và quần ống rộng
Chỉ với bộ ba áo sơ mi, chân váy dài và quần ống rộng, quý cô có thể tạo ra các outfit đẹp mặc cả tuần không nhàm chán. Áp dụng công thức phối đồ đồng bộ kết hợp các cặp đôi tương đồng về phong cách, màu sắc hoặc chất liệu; hoặc sử dụng công thức tương phản với cách dùng màu sắc hay phom dáng khác biệt tạo điểm nhấn thị giác cho bản phối.
Ngoài ra, hãy làm mới các outfit cũ bằng cách đổi mới một item - thay màu áo, màu chân váy hoặc đổi cặp đôi giày, túi hoặc phụ kiện. Và hãy luôn tự tin, là chính mình dù bạn đang mặc bộ trang phục nào.
Không nhàm chán, không lặp lại hình ảnh dù nàng vẫn gắn bó trung thành với những bộ trang phục tối giản nhưng đầy tinh tế. Sơ mi ren thắt nơ cổ, sơ mi xếp ly... phối quần ống đứng và thắt lưng hoặc chân váy maxi và giày cao gót làm mới diện mạo hàng ngày, diện đi làm hay đi tiệc cũng đều phù hợp