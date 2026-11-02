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Công sở mùa thu gọi tên sơ mi, chân váy dài và quần ống rộng

Kim Ngọc
Kim Ngọc
02/11/2026 08:00 GMT+7

Tủ đồ cuối thu dịu dàng qua những bản phối sơ mi, chân váy dài và quần ống rộng thời thượng. Hãy dành sự chú ý của nàng cho những gam màu nhã nhặn như hồng đào, be, vàng nhạt... và tận hường phong thái thanh lịch vượt thời gian.

Làm chủ phong cách công sở cùng bộ ba áo sơ mi, chân váy dài và quần ống rộng

Công sở mùa thu gọi tên sơ mi, chân váy dài và quần ống rộng- Ảnh 1.

Cặp đôi thời trang tối giản gọi tên sơ mi và chân váy dài đồng bộ. Hình ảnh thanh thoát, quyến rũ đầy sang trọng được cảm nhận qua gam màu hồng dịu mát, qua chất vải đặc biệt và form dáng trang phục chỉn chu tôn trọn khí chất quý cô

ẢNH: WHITE ANT

Chỉ với bộ ba áo sơ mi, chân váy dàiquần ống rộng, quý cô có thể tạo ra các outfit đẹp mặc cả tuần không nhàm chán. Áp dụng công thức phối đồ đồng bộ kết hợp các cặp đôi tương đồng về phong cách, màu sắc hoặc chất liệu; hoặc sử dụng công thức tương phản với cách dùng màu sắc hay phom dáng khác biệt tạo điểm nhấn thị giác cho bản phối.

Ngoài ra, hãy làm mới các outfit cũ bằng cách đổi mới một item - thay màu áo, màu chân váy hoặc đổi cặp đôi giày, túi hoặc phụ kiện. Và hãy luôn tự tin, là chính mình dù bạn đang mặc bộ trang phục nào.

Công sở mùa thu gọi tên sơ mi, chân váy dài và quần ống rộng- Ảnh 2.

Thay áo sơ mi bằng những mẫu áo cách điệu với phần vai lệch, áo có thêm bèo nhún hoặc thắt nơ... giúp bản phối cùng chân váy chữ A màu trắng mới mẻ hơn. Đừng quên phụ kiện thắt lưng ngoài áo hoặc một đôi giày cao gót thật êm chân vừa nâng chiều cao, vừa tạo bước đi uyển chuyển

ẢNH: IVY MODA

Công sở mùa thu gọi tên sơ mi, chân váy dài và quần ống rộng- Ảnh 3.

Vừa quen vừa lạ với hình ảnh tinh tế, quý phái đặc sắc từ bản phối công sở thường ngày. Chất liệu vải dệt họa tiết có độ xuyên thấu nhẹ, bề mặt vải nhám với kết cấu thú vị đem lại sức hút. Bộ đôi áo sơ mi phối chân váy xòe thắt nơ điểm thêm nhành hoa 3D trên cổ áo thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: WHITE ANT

Công sở mùa thu gọi tên sơ mi, chân váy dài và quần ống rộng- Ảnh 4.

Sơ mi lụa mềm, sơ mi cotton, sơ mi kẻ ca rô, sơ mi kẻ sọc... đều có thể mix cùng chân váy bút chì dáng dài. Đường xẻ phía trước vừa tạo hiệu ứng thị giác thanh thoát, vừa thuận tiện cho việc di chuyển kết hợp bảng màu trung tính hoàn hảo cho tiết trời thu đông cuối năm

ẢNH: IVY MODA

Công sở mùa thu gọi tên sơ mi, chân váy dài và quần ống rộng- Ảnh 5.

Hãy rời bỏ những gam màu cổ điển quen thuộc của quần ống rộng công sở và làm mới cùng những sắc màu mới - xanh ô liu, tím nhạt, trắng kem, màu nâu caramel, xám kẻ... Quần có phom dáng cạp cao kết hợp giày cao gót giúp tăng tỉ lệ cơ thể, mix cùng sơ mi, áo dệt kim, cardigan... đẹp và sành điệu

ẢNH: IVY MODA

Công sở mùa thu gọi tên sơ mi, chân váy dài và quần ống rộng- Ảnh 6.

Một mẫu chân váy đặc sắc có thể trở thành tâm điểm cho mọi bản phối đi làm hay đi tiệc. Chân váy ren bất đối xứng phối áo khoác cổ dựng taffeta và giày bốt mũi nhọn tạo nên sự tương phản về màu sắc. Cảm giác thời thượng đi cùng sự thoải mái, phóng khoáng mà vẫn thanh lịch, chỉn chu

ẢNH: DEMIQ

Công sở mùa thu gọi tên sơ mi, chân váy dài và quần ống rộng- Ảnh 7.
Công sở mùa thu gọi tên sơ mi, chân váy dài và quần ống rộng- Ảnh 8.

Không nhàm chán, không lặp lại hình ảnh dù nàng vẫn gắn bó trung thành với những bộ trang phục tối giản nhưng đầy tinh tế. Sơ mi ren thắt nơ cổ, sơ mi xếp ly... phối quần ống đứng và thắt lưng hoặc chân váy maxi và giày cao gót làm mới diện mạo hàng ngày, diện đi làm hay đi tiệc cũng đều phù hợp

ẢNH: WHITE ANT


Công sở Sơ mi chân váy dài quần ống rộng bộ ba thời trang

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