Thời trang 24/7

Cứ diện váy ngắn cùng bốt là tổng thể sẽ sang và chất

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
31/10/2025 22:00 GMT+7

Váy ngắn và bốt: sự kết hợp vĩnh cửu, phóng khoáng mà vẫn sang trọng, mang đến phong cách và cảm giác tươi mới cho mùa thu 2025.

Váy ngắn mang phong cách học sinh, tối giản, sang trọng hay gợi cảm được kết hợp với bốt thời thượng của mùa này, tạo nên những bộ trang phục có sức hút khó cưỡng.

Váy ngắn da lộn và bốt nâu

Cứ váy ngắn cùng bốt là auto sang, auto chất - Ảnh 1.

Bella Hadid tại London với combo biểu tượng nhất của thời trang, được cập nhật cho mùa thu 2025

ẢNH: @BELLAISAPHRODID

Da lộn là chất liệu thịnh hành của năm 2025, xuất hiện trên áo khoác ngoài, giày dép, phụ kiện và thậm chí cả váy ngắn. Bella Hadid đã chọn một chiếc váy cạp trễ, thắt lưng màu cát nhẹ nhàng, kết hợp với bốt da nâu sô cô la, màu sắc chủ đạo của mùa này.

Váy ngắn đen và bốt da lộn

Cứ váy ngắn cùng bốt là auto sang, auto chất - Ảnh 2.

Alex Consani tại sự kiện Rhode x Sephora tại khách sạn Twenty Two, New York

ẢNH: ISSUE-MAG

Chiếc váy ngắn đen cổ điển kết hợp với bốt da lộn đã lấy lại phong cách thời trang, đồng thời làm dịu đi sự táo bạo của đôi giày. Alex Consani, chụp ảnh tại New York, đã khoe đôi bốt hở mũi màu nâu kết hợp với váy ngắn đen ôm sát và áo khoác da sờn.

Váy ngắn xếp ly và bốt hai tông màu

Cứ váy ngắn cùng bốt là auto sang, auto chất - Ảnh 3.

Natalia Vodianova tại Tuần lễ thời trang Paris, tháng 10.2025

ẢNH: @THEFOURTHCREATIVE

Váy ngắn xếp ly, một món đồ chủ đạo của phong cách preppy, đã trở lại vào mùa thu năm nay. Để có vẻ ngoài nữ tính, hãy kết hợp nó với áo len họa tiết hoạt hình và bốt hai tông màu đen nâu, giống như Natalia Vodianova đã diện tại Tuần lễ thời trang Paris.

Váy ngắn mini xếp ly và bốt 

Cứ váy ngắn cùng bốt là auto sang, auto chất - Ảnh 4.

Váy ngắn chữ A, một phiên bản giản dị và cổ điển hơn của váy ngắn, vừa sang trọng vừa giản dị

ẢNH: ZARA

Cứ váy ngắn cùng bốt là auto sang, auto chất - Ảnh 5.

Váy ngắn phối bốt đến đầu gối, công thức đơn giản nhưng đầy sức hút, mang lại vẻ sang trọng và hiện đại cho những ngày se lạnh

ẢNH: @GOELIA_OFFICIAL

Kãy kết hợp nó với bốt đế thấp, hiện đang rất thịnh hành với sự trở lại của thời trang thập niên 90. Người mẫu này đã chọn một chiếc váy len màu xám, một món đồ không thể thiếu trong mùa thu đông, biểu tượng của phong cách sang trọng và giản dị, kết hợp với áo len tông màu nhạt.

Váy ngắn kết hợp áo blazer và bốt da

Cứ váy ngắn cùng bốt là auto sang, auto chất - Ảnh 6.

Sự kết hợp giữa váy ngắn, áo blazer và bốt da mang đến vẻ đẹp hiện đại và đầy tự tin cho mùa lạnh

ẢNH: @EVELINA_LAUREN

Blazer tạo dáng thanh lịch, tôn lên sự sắc sảo; váy ngắn thêm nét gợi cảm tinh tế; còn đôi bốt cao cổ chính là điểm nhấn thể hiện phong thái “cool girl” phóng khoáng. Đây là công thức thời trang hoàn hảo cho những ai yêu phong cách thành thị: vừa sang trọng, vừa cá tính, thể hiện rõ tuyên ngôn thời trang không cần quá nhiều lời.

Cứ váy ngắn cùng bốt là auto sang, auto chất - Ảnh 7.

Trong xu hướng thời trang đường phố mùa thu 2025, combo này càng trở nên nổi bật hơn khi kết hợp với những đôi bốt thời thượng nhất mùa: chẳng hạn như kiểu giày bệt, giày ôm hoặc giày mũi vuông của những năm 1990

ẢNH: @EVELINA_LAUREN


Váy ngắn đôi bốt thời trang sang trọng mùa thu áo blazer

