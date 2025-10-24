  • An Giang
Thời trang 24/7

Cuộc 'hồi sinh' của những bộ suit cổ điển

Tiffany Trần
Tiffany Trần
24/10/2025 16:00 GMT+7

Mùa này, suit cổ điển trở lại mạnh mẽ, được tái hiện qua những thiết kế tinh gọn, chú trọng chất liệu và cấu trúc mang đến hình ảnh cho người mặc hiện đại nhưng vẫn tôn trọng giá trị truyền thống.

Giữa dòng chảy thời trang biến động không ngừng, phong cách cổ điển vẫn giữ vững vị thế của mình như một biểu tượng của sự chuẩn mực, lịch thiệp và bền vững với thời gian. 

Tinh thần cổ điển trong nhịp sống hiện đại: khi suit business classic trở lại

Cuộc 'hồi sinh' của những bộ suit cổ điển- Ảnh 1.

Điểm nhấn của dòng trang phục này nằm ở chất liệu 100% len Australian, loại len nổi tiếng thế giới bởi độ nhẹ, thoáng và khả năng giữ phom tuyệt vời

ẢNH: FB NHỰT TAILOR

Cuộc 'hồi sinh' của những bộ suit cổ điển- Ảnh 2.

Bảng màu trung tính gồm xám, navy, be, nâu đất và đỏ đô tiếp tục khẳng định sức hút của sự cân bằng giữa quyền lực và thanh lịch

ẢNH: FB NHỰT TAILOR

Cuộc 'hồi sinh' của những bộ suit cổ điển- Ảnh 3.

Vải len Úc giúp bộ suit không chỉ đứng dáng, sang trọng mà còn phù hợp với khí hậu nhiệt đới - mát mẻ khi di chuyển và vẫn giữ được độ mềm mại khi mặc lâu

ẢNH: FB NHỰT TAILOR

BST được thực hiện trong khuôn khổ lookbook chụp tại Huế, nơi di sản và hiện đại hòa quyện trong từng khung hình. Dưới ánh sáng cổ kính của Đại Nội và sắc vàng của hoàng hôn cố đô, Nhựt Tailor tái hiện BST bằng một tinh thần mới: không chỉ lưu giữ quá khứ, mà còn khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tạo cho thế hệ kế tiếp.

Cuộc 'hồi sinh' của những bộ suit cổ điển- Ảnh 4.

Điều thú vị nhất ở dòng suit business classic nằm ở cách phối layer hiện đại giữa gile và áo vest

ẢNH: FB NHỰT TAILOR

Cuộc 'hồi sinh' của những bộ suit cổ điển- Ảnh 5.

Những lớp trang phục được xử lý tinh tế, tạo nên chiều sâu cho tổng thể, khiến phong cách cổ điển trở nên sống động và mới mẻ hơn bao giờ hết

ẢNH: FB NHỰT TAILOR

Cuộc 'hồi sinh' của những bộ suit cổ điển- Ảnh 6.

Dù diện trong môi trường công sở, sự kiện hay những buổi gặp gỡ quan trọng, người đàn ông vẫn giữ được vẻ lịch lãm mà không rơi vào khuôn mẫu cứng nhắc

ẢNH: PHAN THÀNH CÂN

Cuộc 'hồi sinh' của những bộ suit cổ điển- Ảnh 7.

Mỗi bộ suit đều được thực hiện theo quy trình bespoke may thủ công, từ đo dáng, dựng phom đến hoàn thiện từng đường chỉ tay

ẢNH: PHAN THÀNH CÂN

Đây không chỉ là trang phục, mà là một tác phẩm may đo thủ công cao cấp được "đo ni" riêng, được sinh ra để tôn vinh hình thể, thần thái và phong cách riêng của người mặc. Dù diện trong môi trường công sở, sự kiện hay những buổi gặp gỡ quan trọng, người mặc vẫn giữ được vẻ lịch lãm mà không rơi vào khuôn mẫu cứng nhắc.



