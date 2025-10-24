Cuộc 'hồi sinh' của những bộ suit cổ điển

Mùa này, suit cổ điển trở lại mạnh mẽ, được tái hiện qua những thiết kế tinh gọn, chú trọng chất liệu và cấu trúc mang đến hình ảnh cho người mặc hiện đại nhưng vẫn tôn trọng giá trị truyền thống.
Chia sẻ bài viết
Giữa dòng chảy thời trang biến động không ngừng, phong cách cổ điển vẫn giữ vững vị thế của mình như một biểu tượng của sự chuẩn mực, lịch thiệp và bền vững với thời gian.
Tinh thần cổ điển trong nhịp sống hiện đại: khi suit business classic trở lại
BST được thực hiện trong khuôn khổ lookbook chụp tại Huế, nơi di sản và hiện đại hòa quyện trong từng khung hình. Dưới ánh sáng cổ kính của Đại Nội và sắc vàng của hoàng hôn cố đô, Nhựt Tailor tái hiện BST bằng một tinh thần mới: không chỉ lưu giữ quá khứ, mà còn khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tạo cho thế hệ kế tiếp.
Đây không chỉ là trang phục, mà là một tác phẩm may đo thủ công cao cấp được "đo ni" riêng, được sinh ra để tôn vinh hình thể, thần thái và phong cách riêng của người mặc. Dù diện trong môi trường công sở, sự kiện hay những buổi gặp gỡ quan trọng, người mặc vẫn giữ được vẻ lịch lãm mà không rơi vào khuôn mẫu cứng nhắc.