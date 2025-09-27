Đa dạng phong cách với áo khoác denim

Áo khoác denim là món đồ bất bại có khả năng cân mọi phong cách từ bụi bặm đến thanh lịch.
Denim on denim luôn là công thức được giới trẻ yêu thích mỗi khi muốn tạo ra phong cách ấn tượng và đậm chất đường phố. Khi phối áo khoác denim cùng quần jeans, bạn không chỉ có một bộ cánh “chuẩn xu hướng” mà còn thể hiện cá tính mạnh mẽ, không ngại nổi bật.
Áo khoác denim dáng lửng xanh nhạt được khoác hờ để lộ bra đen ôm sát, tạo độ tương phản mạnh mẽ và khoe khéo vòng eo săn chắc. Quần shorts denim cạp lệch khiến tổng thể nổi bật trong những ngày xuống phố.
Bộ trang phục đen trắng đơn giản với áo khoác denim dáng rộng được khoác lên một cách hững hờ thể hiện sự thoải mái. Chân váy chữ A màu trắng tạo cảm giác tươi mới thu hút mọi ánh nhìn và giúp tôn lên đôi chân thon dài.
Áo khoác denim dáng oversized mang lại cảm giác cổ điển, phối cùng váy body ren màu hồng phấn ôm sát cơ thể. Phần chân váy được thiết kế xếp tầng tạo độ bồng bềnh, tổng thể là sự pha trộn tinh tế giữa phong cách đường phố và ngọt ngào cuốn hút.
Chỉ với một chiếc áo khoác denim, bạn đã có trong tay “chìa khóa vạn năng” để làm mới và nâng cấp mọi phong cách.