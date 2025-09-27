Đa dạng phong cách với áo khoác denim

Denim on denim luôn là công thức được giới trẻ yêu thích mỗi khi muốn tạo ra phong cách ấn tượng và đậm chất đường phố. Khi phối áo khoác denim cùng quần jeans, bạn không chỉ có một bộ cánh “chuẩn xu hướng” mà còn thể hiện cá tính mạnh mẽ, không ngại nổi bật.

Bộ trang phục màu xám bạc tạo nên vẻ ngoài thống nhất và đậm chất đường phố. Áo khoác denim oversized với những vết bạc màu rõ rệt mang lại cảm giác vintage, bên trong là áo ống trắng cơ bản để làm bật lên điểm nhấn, đi kèm quần jeans ống rộng phom dáng thoải mái ẢNH: @HADES.STUDIO

Nếu muốn thoát khỏi khuôn khổ thường ngày thì bộ đôi áo khoác denim với quần shorts chính là lựa chọn không thể bỏ qua ẢNH: @LYPHAM.2001

Áo khoác denim dáng lửng xanh nhạt được khoác hờ để lộ bra đen ôm sát, tạo độ tương phản mạnh mẽ và khoe khéo vòng eo săn chắc. Quần shorts denim cạp lệch khiến tổng thể nổi bật trong những ngày xuống phố.

Áo khoác denim lửng màu đen không chỉ là món đồ hợp thời trang mà còn là lớp nền hoàn hảo cho chiếc bra trắng với họa tiết nơ nữ tính. Quần shorts denim đen cạp trễ giúp tạo hiệu ứng đôi chân thon gọn ẢNH: @CALEM.CLUB

Với những cô nàng yêu sự thanh lịch nhưng không muốn bỏ lỡ tinh thần cá tính, áo khoác denim và chân váy chữ A chính là lời giải đáp hoàn hảo ẢNH: @COCCACHSTUDIO

Bộ trang phục đen trắng đơn giản với áo khoác denim dáng rộng được khoác lên một cách hững hờ thể hiện sự thoải mái. Chân váy chữ A màu trắng tạo cảm giác tươi mới thu hút mọi ánh nhìn và giúp tôn lên đôi chân thon dài.

Chiếc áo khoác denim màu đen với phom dáng rộng với đường chỉ trắng nổi bật tạo nên sự khác biệt và thu hút ánh nhìn. Chiếc áo được kết hợp với chân váy chữ A ngắn tạo sự cân đối cơ thể ẢNH: @CULLOTOFFICIAL

Cá tính mà vẫn mang nét nữ tính với áo khoác denim dáng lửng phom ôm vừa phải, nổi bật là chiếc áo quây đỏ bên trong giúp bộ trang phục thêm nổi bật. Phối cùng là chân váy xếp ly màu đen trơn tạo nên sự cân bằng cho bộ trang phục ẢNH: @LYPHAM.20021

Bộ trang phục là sự kết hợp tinh tế giữa áo khoác denim màu xanh navy thiết kế lửng với chân váy xếp ly cùng chất liệu. Sự đồng bộ này tạo nên một set đồ liền mạch và thể hiện được cá tính riêng biệt ẢNH: @THECIUSAIGON

Ai nói denim chỉ hợp với phong cách bụi bặm? Khi kết hợp cùng váy body gợi cảm, chiếc áo khoác quen thuộc này sẽ biến hóa bất ngờ ẢNH: @CHIPUPU

Áo khoác denim dáng oversized mang lại cảm giác cổ điển, phối cùng váy body ren màu hồng phấn ôm sát cơ thể. Phần chân váy được thiết kế xếp tầng tạo độ bồng bềnh, tổng thể là sự pha trộn tinh tế giữa phong cách đường phố và ngọt ngào cuốn hút.

Chỉ với một chiếc áo khoác denim, bạn đã có trong tay “chìa khóa vạn năng” để làm mới và nâng cấp mọi phong cách.