Thời trang 24/7

Đầm cúp ngực 'lên ngôi', thách thức mọi giới hạn gợi cảm

Tiffany Trần
Tiffany Trần
07/12/2025 10:00 GMT+7

Đầm cúp ngực luôn tôn lên nét gợi cảm hiện đại, giúp nàng tự tin thể hiện phong thái độc lập. Khi bước vào bất kỳ không gian nào, vẻ đẹp ấy lập tức khiến nàng trở thành tâm điểm ánh nhìn.

Đầm cúp ngực không chỉ tôn lên vẻ đẹp gợi cảm mà còn thể hiện phong thái tự tin, tinh tế của mỗi cô gái.

Đầm cúp ngực 'lên ngôi', thách thức mọi giới hạn gợi cảm- Ảnh 1.

Chi Pu diện mẫu đầm cúp ngực tông vàng đồng ôm body nóng bỏng

ẢNH: @CHIPUPU

Phom dáng ngắn cùng điểm nhấn xếp tà dài tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại, giúp nữ ca sĩ tôn được vòng eo thon nhưng vẫn giữ sự thanh lịch. Để tổng thể thêm phần sang trọng, Chi Pu phối cùng xăng đan cao gót ánh kim và bộ trang sức đính đá hàng hiệu. Sự kết hợp này mở ra một tổng thể hài hòa, phù hợp cho các buổi dạ tiệc cần sự nổi bật nhưng không phô trương.

Đầm cúp ngực 'lên ngôi', thách thức mọi giới hạn gợi cảm- Ảnh 2.

Mang nét đẹp bí ẩn và sắc sảo, Thanh Thanh Huyền lựa chọn chiếc đầm cúp ngực ôm body tông đen với chất liệu da sang trọng

ẢNH: @MCTHANHTHANHHUYEN

Thiết kế tạo điểm nhấn bằng các đường vân độc đáo, giúp đường cong của nữ MC trở nên sắc nét hơn. Cô tinh tế phối cùng đồng hồ mặt tròn và phụ kiện ánh kim để hoàn thiện một tổng thể hiện đại, thích hợp cho những sự kiện thời trang quy mô lớn, nơi nàng cần tạo ấn tượng mạnh ngay lần xuất hiện đầu tiên.

Đầm cúp ngực dáng dài

Đầm cúp ngực 'lên ngôi', thách thức mọi giới hạn gợi cảm- Ảnh 3.

Lương Thùy Linh lựa chọn chiếc đầm cúp ngực ôm body dáng dài, sắc vàng pastel nhẹ nhàng nhưng đầy sang trọng

ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Gam màu này giúp tôn nước da trắng và tạo cảm giác cân đối cho vóc dáng cao ráo của nàng hậu. Phối cùng giày cao gót đính nơ và bộ trang sức đá quý, tổng thể trở nên quý phái và phù hợp cho các buổi tiệc tối đòi hỏi sự chuẩn mực và tinh tế.

Đầm cúp ngực 'lên ngôi', thách thức mọi giới hạn gợi cảm- Ảnh 4.

Ở một sắc thái trẻ trung hơn, Hương Giang xuất hiện trong chiếc đầm cúp ngực xanh pastel làm từ chất liệu voan bay bổng, tạo vẻ đẹp kiêu sa nhưng vẫn đủ mềm mại

ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Chi tiết tà váy được cách điệu giúp từng bước di chuyển của người đẹp trở nên đầy cuốn hút. Không sử dụng quá nhiều phụ kiện, Hương Giang chỉ chọn đôi khuyên tai ngọc trai để giữ sự thanh lịch. Đây là công thức phối đồ lý tưởng cho những cô gái yêu nét nhẹ nhàng nhưng vẫn muốn thật nổi bật khi xuất hiện.

Đầm cúp ngực dáng ngắn

Đầm cúp ngực 'lên ngôi', thách thức mọi giới hạn gợi cảm- Ảnh 5.

Mai Ngô khoe trọn xương quai xanh quyến rũ khi diện chiếc đầm cúp ngực xanh ngọc kẻ sọc ngang dáng ngắn, đính đá thủ công tinh xảo

ẢNH: @MAINGO.OFFICIAL

Những chi tiết ánh kim giúp bản phối bắt sáng mạnh mẽ hơn, tạo cảm giác sang trọng và nổi bật khi bước vào không gian sự kiện. Cô nàng tinh tế kết hợp dây chuyền và khuyên tai ánh kim để đồng bộ hóa tổng thể theo hướng kiêu sa, ấn tượng.

Đầm cúp ngực 'lên ngôi', thách thức mọi giới hạn gợi cảm- Ảnh 6.

Ngọc Trinh diện đầm cúp ngực hồng pastel với các nếp xếp ly lớn cùng chân váy xòe mềm mại tựa cánh hoa

ẢNH: @NGOCTRINH89

Thiết kế này không chỉ tôn bờ vai và vòng ngực đầy đặn mà còn mang lại vẻ đẹp nữ tính, yêu kiều. Cô nàng phối cùng đồng hồ mặt vuông và phụ kiện đính đá để hoàn thiện vẻ ngoài đẳng cấp. Đây là mẫu đầm hoàn hảo cho các sự kiện sắc đẹp hoặc tiệc tối cần sự nổi bật nhưng vẫn giữ nét thanh nhã.

Đầm cúp ngực tông trầm

Đầm cúp ngực 'lên ngôi', thách thức mọi giới hạn gợi cảm- Ảnh 7.

Nét đẹp mặn mà của Hương Giang được thể hiện qua chiếc đầm cúp ngực tông nâu trầm xẻ tà

ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Thiết kế cúp ngực xẻ sâu cùng tà váy dài chạm đất tạo chuyển động mềm mại nhưng vô cùng cuốn hút. Cô chọn giày cao gót tone sur tone để giữ sự đồng nhất và tôn thêm đôi chân thon dài. Bản phối phù hợp cho những buổi dạ tiệc đêm đầy sang trọng.

 

đầm cúp ngực gợi cảm đầm tiệc đầm dài

