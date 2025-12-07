Đầm cúp ngực 'lên ngôi', thách thức mọi giới hạn gợi cảm

Đầm cúp ngực không chỉ tôn lên vẻ đẹp gợi cảm mà còn thể hiện phong thái tự tin, tinh tế của mỗi cô gái.
Phom dáng ngắn cùng điểm nhấn xếp tà dài tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại, giúp nữ ca sĩ tôn được vòng eo thon nhưng vẫn giữ sự thanh lịch. Để tổng thể thêm phần sang trọng, Chi Pu phối cùng xăng đan cao gót ánh kim và bộ trang sức đính đá hàng hiệu. Sự kết hợp này mở ra một tổng thể hài hòa, phù hợp cho các buổi dạ tiệc cần sự nổi bật nhưng không phô trương.
Thiết kế tạo điểm nhấn bằng các đường vân độc đáo, giúp đường cong của nữ MC trở nên sắc nét hơn. Cô tinh tế phối cùng đồng hồ mặt tròn và phụ kiện ánh kim để hoàn thiện một tổng thể hiện đại, thích hợp cho những sự kiện thời trang quy mô lớn, nơi nàng cần tạo ấn tượng mạnh ngay lần xuất hiện đầu tiên.
Đầm cúp ngực dáng dài
Gam màu này giúp tôn nước da trắng và tạo cảm giác cân đối cho vóc dáng cao ráo của nàng hậu. Phối cùng giày cao gót đính nơ và bộ trang sức đá quý, tổng thể trở nên quý phái và phù hợp cho các buổi tiệc tối đòi hỏi sự chuẩn mực và tinh tế.
Chi tiết tà váy được cách điệu giúp từng bước di chuyển của người đẹp trở nên đầy cuốn hút. Không sử dụng quá nhiều phụ kiện, Hương Giang chỉ chọn đôi khuyên tai ngọc trai để giữ sự thanh lịch. Đây là công thức phối đồ lý tưởng cho những cô gái yêu nét nhẹ nhàng nhưng vẫn muốn thật nổi bật khi xuất hiện.
Đầm cúp ngực dáng ngắn
Những chi tiết ánh kim giúp bản phối bắt sáng mạnh mẽ hơn, tạo cảm giác sang trọng và nổi bật khi bước vào không gian sự kiện. Cô nàng tinh tế kết hợp dây chuyền và khuyên tai ánh kim để đồng bộ hóa tổng thể theo hướng kiêu sa, ấn tượng.
Thiết kế này không chỉ tôn bờ vai và vòng ngực đầy đặn mà còn mang lại vẻ đẹp nữ tính, yêu kiều. Cô nàng phối cùng đồng hồ mặt vuông và phụ kiện đính đá để hoàn thiện vẻ ngoài đẳng cấp. Đây là mẫu đầm hoàn hảo cho các sự kiện sắc đẹp hoặc tiệc tối cần sự nổi bật nhưng vẫn giữ nét thanh nhã.
Đầm cúp ngực tông trầm
Thiết kế cúp ngực xẻ sâu cùng tà váy dài chạm đất tạo chuyển động mềm mại nhưng vô cùng cuốn hút. Cô chọn giày cao gót tone sur tone để giữ sự đồng nhất và tôn thêm đôi chân thon dài. Bản phối phù hợp cho những buổi dạ tiệc đêm đầy sang trọng.