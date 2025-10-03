  • An Giang
Thời trang 24/7

Đầm đen cho phong cách tối giản thêm sức hút

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
03/10/2025 10:00 GMT+7

Không cần trang phục cầu kỳ, sự tinh giản đã giúp đầm đen trở thành biểu tượng vượt thời gian của phái đẹp.

Dù trong công sở hay đời thường, đầm đen vẫn giữ vị trí không thể thay thế. Mỗi kiểu dáng mang một sắc thái khác nhau, điểm chung nằm ở sự thanh lịch và tối giản. Chính sự bất biến đó đã làm nên sức hút đặc biệt, giúp đầm đen trở thành biểu tượng kinh điển.

Thanh lịch nơi công sở với đầm đen midi

- Ảnh 1.

Nếu là cô nàng công sở theo đuổi phong cách đơn giản thanh lịch thì thiết kế dáng đầm midi đen sẽ làm nàng hài lòng

ẢNH: K&K FASHION

Đầm dáng midi xòe với tông đen chủ đạo, thiết kế cổ chữ V vừa vặn tạo điểm nhấn tinh tế cho phần thân trên. Phối thêm một túi xách màu trắng đối lập tông váy để giảm bớt sự đơn điệu cho trang phục.

- Ảnh 2.

Diện một chiếc đầm đen midi dáng ngắn xòe nhẹ được nhấn bằng hai nút trang trí ngay cổ áo, mang lại nét thanh lịch nhưng không kém phần hiện đại

ẢNH: CALIE

Phần eo được chiết gọn, giúp tôn dáng và làm nổi bật vòng 2. Kết hợp với túi xách cầm tay màu đen nhỏ gọn có chi tiết kim loại sáng, vừa tinh giản vừa thanh lịch.

Năng động với đầm đen ngắn trễ vai

- Ảnh 3.

Diện một chiếc đầm đen ngắn dáng bất đối xứng, thiết kế trễ vai hiện đại khoe bờ vai thon gợi cảm

ẢNH: MEOSHOP

Phần thân váy ôm nhẹ, tôn đường cong và mang đến vẻ quyến rũ nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Điểm nhấn độc đáo nằm ở vạt váy bất đối xứng, tổng thể cá tính và thu hút rất thích hợp cho những buổi dạo phố hay hẹn hò cà phê với những người bạn.

- Ảnh 4.

Xuất hiện đầy cuốn hút với chiếc đầm đen ôm dáng ngắn, thiết kế cổ chữ V tinh tế kết hợp dây quai mảnh gợi cảm

ẢNH: SOMEHOME

Điểm nhấn nổi bật nằm ở tay phồng bản lớn, tạo hiệu ứng cân đối và mang đến vẻ sang trọng quyền lực. Kết hợp cùng vòng cổ choker và túi xách clutch cầm tay, tạo nên tổng thể thời thượng.

Quyến rũ trong các buổi tiệc tối với đầm đen body 

- Ảnh 5.

Trong tiệc tối, đầm đen body luôn tạo sức hút mạnh mẽ thiết kế đầm ôm sát, kết hợp đường cut out táo bạo ở eo thu hút thị giác

ẢNH: K&K FASHION

Dây quai mảnh tôn bờ vai trần, trong khi phom dáng ôm gọn cơ thể làm nổi bật đường cong. Trang sức đi kèm là đôi khuyên tai tròn bản vừa tăng thêm nét hiện đại cho tổng thể.

- Ảnh 6.

Đầm đen ôm body cho nàng yêu thích vẻ đẹp quyến rũ. Thêm chiếc túi xách mini nổi bật như xanh lá hay đỏ sẽ tạo điểm nhấn cho bộ trang phục

ẢNH: K&K FASHION

Tinh tế trong dịp đặc biệt với đầm đen maxi

- Ảnh 7.

Đầm đen maxi dáng dài suông, thiết kế cổ xẻ nhẹ tạo điểm nhấn tinh tế. Phối cùng giày cao gót mũi nhọn hai tông màu và túi xách trắng nhỏ, hoàn thiện phong cách thanh lịch, thích hợp cho những buổi tiệc trà hoặc gặp gỡ trang trọng

ẢNH: LAMER

- Ảnh 8.

Đầm maxi dáng dài với thiết kế cổ tròn, dáng không tay khoe cánh tay thon gọn của người mặc

ẢNH: LÊ HOUSE

Dáng váy suông dài rủ nhẹ, phần eo thêm một chiếc thắt lưng cùng tông tạo điểm nhấn gọn gàng. Kết hợp với túi clutch da đen dáng gấp nếp, hoàn thiện tổng thể chỉn chu.

 

