Đầm đen, lựa chọn an toàn nhưng nổi bật cho mọi bữa tiệc

Trong tủ đồ của mọi cô gái đều nên có ít nhất một chiếc đầm đen. Đó có thể là thiết kế đầm midi sang trọng kết hợp cổ sen và tùng váy xếp ly, đầm tiệc từ vải lụa mềm xếp nếp bất đối xứng hay thiết kế váy dáng dài tối giản phối ren và lưới.
Tự tin chinh phục mọi bữa tiệc cùng đầm đen quý phái
Tủ đồ mùa lễ hội cuối năm tràn ngập các gam màu rực rỡ - từ đỏ đô đến đỏ cờ, hồng cánh sen, vàng tươi, cam và xanh lá. Tuy nhiên sắc đen vẫn hiện diện theo cách riêng đầy cuốn hút - sự tinh tế kiêu hãnh thể hiện qua những phom dáng tinh giản, chi tiết được cân chỉnh đến hoàn mỹ. Chọn một trong số những gợi ý đầm tiệc màu đen dưới đây, quý cô có thể tỏa sáng ở mọi bữa tiệc cuối năm.
Đầm đen mang đến vẻ đẹp sang trọng, sự kiêu sa và bí ẩn. Do vậy khi phối đồ với đầm đen, quý cô hãy chọn các món đồ kết hợp một cách tinh tế. Giày, túi xách, trang sức có thể cùng tông đen để tạo hình ảnh tone sur tone. Tuy nhiên tông màu bạc của giày hoặc trang sức ngọc trai sẽ khiến tổng thể trở nên "phát sáng" nhờ khả năng bắt sáng và phản chiếu nguồn sáng.
Không chỉ son môi màu đỏ mà một món phụ kiện đỏ cũng có thể tạo điểm nhấn đắt giá cho bản phối tông đen. Nàng có thể thử nghiệm phối đầm đen với giày cao gót màu đỏ, túi xách cầm tay, phụ kiện hoa cài áo... màu đỏ tươi, đỏ đô hoặc màu trắng đều rất nổi bật và gây ấn tượng.
Sự kết hợp đa chất liệu trên một thiết kế luôn ẩn chứa sự thú vị về xúc giác, cảm nhận và hiệu ứng chuyển động. Nếu chất vải dạ mềm giúp trang phục đứng phom, có dáng đẹp và giữ ấm nhẹ thì độ mềm mại của đũi, ren tạo nên các chuyển động uyển chuyển và thướt tha
ẢNH: OYSTER
Trang phục tông đen ẩn chứa sự bí ẩn, nét quyến rũ và kiêu kỳ đặc trưng. Hãy diện đầm tiệc tông đen cùng găng tay opera, các phụ kiện túi và trang sức tông đen - trắng để trở thành "ngôi sao sáng" của mọi bữa tiệc
ẢNH: HUONG BOUTIQUE