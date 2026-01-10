  • An Giang
Thời trang 24/7

Đầm đen, lựa chọn an toàn nhưng nổi bật cho mọi bữa tiệc

Kim Ngọc
Kim Ngọc
10/01/2026 14:00 GMT+7

Không chỉ mang tông màu cổ điển vượt thời gian, đầm đen còn phát huy khả năng hack dáng, giấu khuyết điểm một cách tài tình. Đến với bất cứ buổi tiệc nào trong dịp này, quý cô cũng có thể tự tin chọn đầm tiệc màu đen để tỏa sáng và tận hưởng từng khoảnh khắc sang trọng.

Trong tủ đồ của mọi cô gái đều nên có ít nhất một chiếc đầm đen. Đó có thể là thiết kế đầm midi sang trọng kết hợp cổ sen và tùng váy xếp ly, đầm tiệc từ vải lụa mềm xếp nếp bất đối xứng hay thiết kế váy dáng dài tối giản phối ren và lưới.

Đầm đen, lựa chọn an toàn nhưng nổi bật cho mọi bữa tiệc - Ảnh 1.

Dáng đầm blazer cổ điển mang lại vẻ ngoài sang trọng và quý phái cho nàng. Thiết kế khéo léo cải tiến phần cổ bẻ trở nên đơn giản hơn; các chi tiết nhỏ như dây lưng thắt eo, hàng cúc mạ sáng bóng và các đường xếp ly tạo nét nữ tính thướt tha

ẢNH: VEO'S

Tự tin chinh phục mọi bữa tiệc cùng đầm đen quý phái

Tủ đồ mùa lễ hội cuối năm tràn ngập các gam màu rực rỡ - từ đỏ đô đến đỏ cờ, hồng cánh sen, vàng tươi, cam và xanh lá. Tuy nhiên sắc đen vẫn hiện diện theo cách riêng đầy cuốn hút - sự tinh tế kiêu hãnh thể hiện qua những phom dáng tinh giản, chi tiết được cân chỉnh đến hoàn mỹ. Chọn một trong số những gợi ý đầm tiệc màu đen dưới đây, quý cô có thể tỏa sáng ở mọi bữa tiệc cuối năm.

Đầm đen mang đến vẻ đẹp sang trọng, sự kiêu sa và bí ẩn. Do vậy khi phối đồ với đầm đen, quý cô hãy chọn các món đồ kết hợp một cách tinh tế. Giày, túi xách, trang sức có thể cùng tông đen để tạo hình ảnh tone sur tone. Tuy nhiên tông màu bạc của giày hoặc trang sức ngọc trai sẽ khiến tổng thể trở nên "phát sáng" nhờ khả năng bắt sáng và phản chiếu nguồn sáng.

Không chỉ son môi màu đỏ mà một món phụ kiện đỏ cũng có thể tạo điểm nhấn đắt giá cho bản phối tông đen. Nàng có thể thử nghiệm phối đầm đen với giày cao gót màu đỏ, túi xách cầm tay, phụ kiện hoa cài áo... màu đỏ tươi, đỏ đô hoặc màu trắng đều rất nổi bật và gây ấn tượng.

Đầm đen, lựa chọn an toàn nhưng nổi bật cho mọi bữa tiệc - Ảnh 2.

Đầm tiệc màu đen phối cổ đính kết tỏa sáng lấp lánh tone sur tone với giày cao gót màu bạc. Chi tiết cổ tay áo loe bồng bềnh chính là điểm nhấn tạo hiệu ứng thị giác mãn nhãn cho trang phục này

ẢNH: HA THANH HUY

Đầm đen, lựa chọn an toàn nhưng nổi bật cho mọi bữa tiệc - Ảnh 3.

Cấu trúc lệch vai bất đối xứng được sắp xếp một cách hoàn hảo và cân bằng. Lụa và ren, đỏ và đen được sử dụng một cách có chủ ý riêng nhằm tạo nên sự giao hòa giữa cổ điển và hiện đại trong phong cách

ẢNH: VELLA FASHION

Đầm đen, lựa chọn an toàn nhưng nổi bật cho mọi bữa tiệc - Ảnh 4.

Đầm lệch vai phom dáng bất đối xứng kết hợp giữa phần thân trên đứng phom và phần thân dưới mềm mại, nhẹ nhàng cùng hiệu ứng xuyên thấu. Chi tiết hoa cài áo thủ công thể hiện rõ nét tinh tế trong gu thời trang của người mặc

ẢNH: VELLA FASHION

Đầm đen, lựa chọn an toàn nhưng nổi bật cho mọi bữa tiệc - Ảnh 5.

Khăn choàng lụa voan cùng tông đen giúp che khéo các khuyết điểm vùng vai, cổ và bắp tay đồng thời tạo nên chi tiết điểm nhấn mềm mại cho các mẫu váy tiệc cúp ngực, váy hai dây, váy đầm cổ yếm...

ẢNH: VELLA FASHION

Đầm đen, lựa chọn an toàn nhưng nổi bật cho mọi bữa tiệc - Ảnh 6.
Đầm đen, lựa chọn an toàn nhưng nổi bật cho mọi bữa tiệc - Ảnh 7.

Sự kết hợp đa chất liệu trên một thiết kế luôn ẩn chứa sự thú vị về xúc giác, cảm nhận và hiệu ứng chuyển động. Nếu chất vải dạ mềm giúp trang phục đứng phom, có dáng đẹp và giữ ấm nhẹ thì độ mềm mại của đũi, ren tạo nên các chuyển động uyển chuyển và thướt tha

ẢNH: OYSTER

Đầm đen, lựa chọn an toàn nhưng nổi bật cho mọi bữa tiệc - Ảnh 8.

Ghi dấu ấn tượng cùng bản phối quyến rũ màu đen kết hợp áo gile cách điệu và váy maxi dáng đuôi cá từ vải lụa

ẢNH: HUONG BOUTIQUE

Đầm đen, lựa chọn an toàn nhưng nổi bật cho mọi bữa tiệc - Ảnh 9.
Đầm đen, lựa chọn an toàn nhưng nổi bật cho mọi bữa tiệc - Ảnh 10.

Trang phục tông đen ẩn chứa sự bí ẩn, nét quyến rũ và kiêu kỳ đặc trưng. Hãy diện đầm tiệc tông đen cùng găng tay opera, các phụ kiện túi và trang sức tông đen - trắng để trở thành "ngôi sao sáng" của mọi bữa tiệc

ẢNH: HUONG BOUTIQUE


