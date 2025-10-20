Đầm hai dây tôn lên sắc vóc ngày thu của nàng

Đầm hai dây mang lại cho nàng sự tự tin tỏa sáng. Chỉ một chút tinh tế trong từng đường cắt đủ để nàng tỏa sáng theo cách riêng.

Đầm hai dây xẻ tà

Nét quyến rũ của các người mặc sẽ được toát lên khi diện lên mình chiếc đầm hai dây xẻ tà ẢNH: @FELIA.STUDIOS

Các nàng có thể lựa chọn chiếc đầm cổ vuông màu đen, dáng dài và cắt xẻ tà đùi tinh tế. Phối cùng giày cao gót và túi xách dáng hộp để hoàn thiện diện mạo thanh lịch nhưng đầy cuốn hút.

Đầm hai dây ôm body xẻ tà khoe trọn đôi chân thon gọn, phối cùng giày cao gót mũi nhọn, đồng hồ mặt tròn và túi xách cầm tay là các nàng đã hoàn thiện bản phối thời thượng ẢNH: @WAYO.CLOSET

Đầm hai dây màu trắng

Sắc trắng của đầm hai dây sẽ giúp các nàng trở thành những quý cô kiều diễm ẢNH: @WAYO.CLOSET

Có thể lựa chọn chiếc đầm hai dây ôm body dáng dài để tôn lên sắc vóc ngọc ngà. Điểm xuyết bằng chiếc túi cầm tay dáng hộp và khuyên tai đính đá là các nàng đã sở hữu diện mạo yêu kiều, phù hợp trong những bữa tiệc thân mật.

Chuyển sang đầm hai dây màu trắng chiết eo, người diện như hóa thân thành nàng công chúa ẢNH: @LIKEHER.93

Váy ngắn giúp nàng hack dáng tinh tế đồng thời tôn lên đôi chân thon gọn. Phần xương quai xanh được lộ ra khéo léo bởi chi tiết hai dây mảnh, giúp nàng thêm ghi điểm trước người đối diện.

Đầm hai dây dáng ngắn

Sự trẻ trung cùng phong thái tự tin được tôn lên khi diện lên mình chiếc đầm hai dây dáng ngắn ẢNH: @PLCLOTHINGOFFICIAL

Chiếc đầm tông be sữa, được cách điệu phần tà xòe nhẹ với điểm nhấn là chiếc bông được đính ở dây áo; phối cùng giày cao gót mũi nhọn và túi xách da cầm tay nàng sẽ sở hữu diện mạo kiều diễm.

Sắc đỏ sẽ khiến nàng thêm phần quyến rũ, đặc biệt là khi diện lên mình chiếc đầm hai dây dáng ngắn ẢNH: @PLCLOTHINGOFFICIAL

Thiết kế xòe như bông hoa ở tà để tạo hiệu ứng chiều sâu thị giác, đồng thời kéo dài đôi chân tinh tế. Phối cùng giày búp bê đỏ tone sur tone để hoàn thiện bản phối thơ mộng.

Đầm hai dây dáng xòe

Những cô nàng yêu sự thanh lịch sẽ không thể thiếu chiếc đầm hai dây dáng xòe trong tủ đồ ẢNH: @WAYO.CLOSET

Tôn dáng với đầm hai dây màu đen phối trắng dáng dài với điểm nhấn xòe nhẹ phần tà để tăng sự thời thượng. Phối cùng giày cao gót hở mũi và túi xách mini cầm tay để sở hữu diện mạo thanh thoát.

Chuyển sang sắc nâu be, nàng sẽ hóa thân thành quý cô sang trọng trong chiếc đầm hai dây yêu kiều ẢNH: @WAYO.CLOSET

Đầm hai dây được nhấn nhá ở phần ngực bằng nếp gấp sắc trắng cách điệu, giúp tôn lên xương quai xanh quyến rũ. Phần tà váy xòe nhẹ khiến mọi chuyển động thêm thướt tha. Phối cùng đôi giày cao gót mũi nhọn và túi xách cầm tay tông be trắng là các nàng đã sở hữu tổng thời thượng.