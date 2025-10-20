  • An Giang
Thời trang 24/7

Đầm hai dây tôn lên sắc vóc ngày thu của nàng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
20/10/2025 08:00 GMT+7

Đầm hai dây mang đến vẻ đẹp nhẹ nhàng, tôn trọn sắc vóc của người mặc. Một lựa chọn tinh tế cho những cô gái tự tin khoe nét quyến rũ riêng.

Đầm hai dây mang lại cho nàng sự tự tin tỏa sáng. Chỉ một chút tinh tế trong từng đường cắt đủ để nàng tỏa sáng theo cách riêng.

Đầm hai dây xẻ tà

Đầm hai dây tôn lên sắc vóc ngày thu của nàng- Ảnh 1.

Nét quyến rũ của các người mặc sẽ được toát lên khi diện lên mình chiếc đầm hai dây xẻ tà

ẢNH: @FELIA.STUDIOS

Các nàng có thể lựa chọn chiếc đầm cổ vuông màu đen, dáng dài và cắt xẻ tà đùi tinh tế. Phối cùng giày cao gót và túi xách dáng hộp để hoàn thiện diện mạo thanh lịch nhưng đầy cuốn hút.

Đầm hai dây tôn lên sắc vóc ngày thu của nàng- Ảnh 2.

Đầm hai dây ôm body xẻ tà khoe trọn đôi chân thon gọn, phối cùng giày cao gót mũi nhọn, đồng hồ mặt tròn và túi xách cầm tay là các nàng đã hoàn thiện bản phối thời thượng

ẢNH: @WAYO.CLOSET

Đầm hai dây màu trắng

Đầm hai dây tôn lên sắc vóc ngày thu của nàng- Ảnh 3.

Sắc trắng của đầm hai dây sẽ giúp các nàng trở thành những quý cô kiều diễm

ẢNH: @WAYO.CLOSET

Có thể lựa chọn chiếc đầm hai dây ôm body dáng dài để tôn lên sắc vóc ngọc ngà. Điểm xuyết bằng chiếc túi cầm tay dáng hộp và khuyên tai đính đá là các nàng đã sở hữu diện mạo yêu kiều, phù hợp trong những bữa tiệc thân mật.

Đầm hai dây tôn lên sắc vóc ngày thu của nàng- Ảnh 4.

Chuyển sang đầm hai dây màu trắng chiết eo, người diện như hóa thân thành nàng công chúa

ẢNH: @LIKEHER.93

Váy ngắn giúp nàng hack dáng tinh tế đồng thời tôn lên đôi chân thon gọn. Phần xương quai xanh được lộ ra khéo léo bởi chi tiết hai dây mảnh, giúp nàng thêm ghi điểm trước người đối diện.

Đầm hai dây dáng ngắn 

Đầm hai dây tôn lên sắc vóc ngày thu của nàng- Ảnh 5.

Sự trẻ trung cùng phong thái tự tin được tôn lên khi diện lên mình chiếc đầm hai dây dáng ngắn

ẢNH: @PLCLOTHINGOFFICIAL

Chiếc đầm tông be sữa, được cách điệu phần tà xòe nhẹ với điểm nhấn là chiếc bông được đính ở dây áo; phối cùng giày cao gót mũi nhọn và túi xách da cầm tay nàng sẽ sở hữu diện mạo kiều diễm.

Đầm hai dây tôn lên sắc vóc ngày thu của nàng- Ảnh 6.

Sắc đỏ sẽ khiến nàng thêm phần quyến rũ, đặc biệt là khi diện lên mình chiếc đầm hai dây dáng ngắn

ẢNH: @PLCLOTHINGOFFICIAL

Thiết kế xòe như bông hoa ở tà để tạo hiệu ứng chiều sâu thị giác, đồng thời kéo dài đôi chân tinh tế. Phối cùng giày búp bê đỏ tone sur tone để hoàn thiện bản phối thơ mộng.

Đầm hai dây dáng xòe

Đầm hai dây tôn lên sắc vóc ngày thu của nàng- Ảnh 7.

Những cô nàng yêu sự thanh lịch sẽ không thể thiếu chiếc đầm hai dây dáng xòe trong tủ đồ

ẢNH: @WAYO.CLOSET

Tôn dáng với đầm hai dây màu đen phối trắng dáng dài với điểm nhấn xòe nhẹ phần tà để tăng sự thời thượng. Phối cùng giày cao gót hở mũi và túi xách mini cầm tay để sở hữu diện mạo thanh thoát.

Đầm hai dây tôn lên sắc vóc ngày thu của nàng- Ảnh 8.

Chuyển sang sắc nâu be, nàng sẽ hóa thân thành quý cô sang trọng trong chiếc đầm hai dây yêu kiều

ẢNH: @WAYO.CLOSET

Đầm hai dây được nhấn nhá ở phần ngực bằng nếp gấp sắc trắng cách điệu, giúp tôn lên xương quai xanh quyến rũ. Phần tà váy xòe nhẹ khiến mọi chuyển động thêm thướt tha. Phối cùng đôi giày cao gót mũi nhọn và túi xách cầm tay tông be trắng là các nàng đã sở hữu tổng thời thượng.

đầm hai dây đầm hai dây dáng ngắn đầm hai dây xẻ tà Váy ngắn Váy hai dây

