Thời trang 24/7

Đầm sơ mi luôn được quý cô hiện đại ưu tiên

Kim Ngọc
Kim Ngọc
08/12/2025 11:00 GMT+7

Được xem là chiếc đầm midi đơn giản nhưng đẹp xuất sắc, đầm sơ mi dễ dàng trở thành lựa chọn được ưu tiên hàng đầu của mọi cô nàng hiện đại. Mùa này, các thiết kế họa tiết nhã nhặn và lịch thiệp trở thành tâm điểm trong khi thiết kế đơn sắc có sự cải tiến đáng kể ở phần cổ áo.

Đầm sơ mi dáng dài là một trong những món đồ thời trang không chịu sự tác động của xu hướng thời trang, nhiệt độ thời tiết hay sự chuyển dịch của các mùa trong năm. Mỗi thiết kế váy sơ mi đều được cẩn thận giữ gìn, mặc lại nhiều lần trong nhiều dịp khác nhau mà vẫn giữ nguyên giá trị, vẻ đẹp thanh lịch cổ điển mà mọi quý cô hiện đại đang tìm kiếm.

Đầm sơ mi luôn được quý cô hiện đại ưu tiên- Ảnh 1.

Đầm sơ mi tay cánh tiên, cổ áo được bo tròn với phần nẹp áo giấu cúc mang lại vẻ đẹp lãng mạn, thanh lịch và trang nhã cho nàng diện mọi lúc

ẢNH: SIXDO

Những mẫu đầm sơ mi đẹp xuất sắc mùa này

Từ đầm sơ mi vải organza in họa tiết hoa lá mang sắc hồng tươi tắn, váy sơ mi cotton cổ nhỏ gọn linh hoạt đến các chất liệu voan tơ, len dệt kim, poly... mỗi thiết kế làm nên một hình ảnh của người phụ nữ hiện đại - trẻ trung và thanh lịch nơi công sở, quyến rũ tinh tế trong buổi hẹn cuối tuần hay sự thư thả, thoải mái khi dạo phố.

Chọn mặc trang phục lấy cảm hứng từ sơ mi, quý cô hãy ưu tiên các thiết kế có đường may chỉn chu kỹ lưỡng. Đa số các chất liệu mang đến cảm giác sang xịn nhưng cần được đi kèm lớp vải lót mềm mịn và thông thoáng để có thể mang đến trải nghiệm dễ chịu khi mặc. 

Ngoài ra, hãy dựa vào phong cách cá nhân để chọn thiết kế có độ dài phù hợp. Gấu váy trên gối mang đến nét trẻ trung hiện đại còn váy sơ mi dài ngang bắp chân hoặc chạm mắt cá chân sẽ mang đến dáng vẻ thướt tha và che được nhiều khuyết điểm.

Đầm sơ mi luôn được quý cô hiện đại ưu tiên- Ảnh 2.

Họa tiết hoa in trên nền vải mềm, chi tiết tay ngắn linh hoạt khiến thiết kế này trở thành lựa chọn "must have" của quý cô yêu thích phong cách năng động

ẢNH: MIUREY TOKYO

Đầm sơ mi luôn được quý cô hiện đại ưu tiên- Ảnh 3.

Váy midi phối cổ trắng với hai lớp vải xếp chồng nhẹ nhàng đem đến hình ảnh vừa trẻ trung hiện đại vừa dịu dàng và thanh lịch

ẢNH: GUMAC

Đầm sơ mi luôn được quý cô hiện đại ưu tiên- Ảnh 4.

Các bản in họa tiết mang tông màu nhạt dễ dàng tôn da, tôn dáng; trong khi đó gam màu nổi bật, họa tiết bản lớn có thể giúp người mặc thu hút sự chú ý và chiếm spotlight giữa đám đông

ẢNH: MIUREY TOKYO

Đầm sơ mi luôn được quý cô hiện đại ưu tiên- Ảnh 5.

Đầm sơ mi hạ eo, xếp ly dáng maxi in hoa tím vừa dịu dàng vừa chỉn chu đủ để nàng có thể tự tin diện đi làm mỗi ngày, dạo phố hay mang theo trong các chuyến du lịch dã ngoại, đi biển...

ẢNH: MIUREY TOKYO

Đầm sơ mi luôn được quý cô hiện đại ưu tiên- Ảnh 6.

Tận hưởng vẻ đẹp tinh tế, thanh lịch và gọn gàng từ thiết kế đầm cổ sen dáng chữ A mang dáng dấp của những quý cô Paris. Phần cổ lá sen được xử lý tiết chế, gấp nếp nhỏ gọn tạo điểm nhấn cho phần cổ và vai, giúp người mặc trông thanh thoát và chỉn chu hơn

ẢNH: JM

Đầm sơ mi luôn được quý cô hiện đại ưu tiên- Ảnh 7.

Đầm dáng A màu xanh navy mang đến cảm giác dịu dàng và sang trọng. Thiết kế giả layer gợi nhắc phong cách học đường Tây Âu cổ điển nhưng đã được làm mới để trở nên hiện đại và có tính ứng dụng cao hơn. Chi tiết cổ sơ mi kẻ sọc xanh nhạt may liền tạo hiệu ứng layering gọn gàng và giúp tăng chiều sâu cho trang phục

ẢNH: JM

Đầm sơ mi luôn được quý cô hiện đại ưu tiên- Ảnh 8.
Đầm sơ mi luôn được quý cô hiện đại ưu tiên- Ảnh 9.

Vẫn là đầm dài nhưng chiếc cổ áo quen thuộc đã được thay thế bằng cổ blazer, cổ bèo xếp ly. Các thiết kế đơn sắc thanh lịch và giàu nét sang trọng tinh tế này chính là lựa chọn mặc đẹp đa năng, linh hoạt cho mùa cuối năm bận rộn

ẢNH: JM

Đầm sơ mi váy sơ mi Sơ mi đầm sơ mi dáng dài đầm midi đầm sơ mi họa tiết

