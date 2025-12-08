Đầm sơ mi luôn được quý cô hiện đại ưu tiên

Đầm sơ mi dáng dài là một trong những món đồ thời trang không chịu sự tác động của xu hướng thời trang, nhiệt độ thời tiết hay sự chuyển dịch của các mùa trong năm. Mỗi thiết kế váy sơ mi đều được cẩn thận giữ gìn, mặc lại nhiều lần trong nhiều dịp khác nhau mà vẫn giữ nguyên giá trị, vẻ đẹp thanh lịch cổ điển mà mọi quý cô hiện đại đang tìm kiếm.
Những mẫu đầm sơ mi đẹp xuất sắc mùa này
Từ đầm sơ mi vải organza in họa tiết hoa lá mang sắc hồng tươi tắn, váy sơ mi cotton cổ nhỏ gọn linh hoạt đến các chất liệu voan tơ, len dệt kim, poly... mỗi thiết kế làm nên một hình ảnh của người phụ nữ hiện đại - trẻ trung và thanh lịch nơi công sở, quyến rũ tinh tế trong buổi hẹn cuối tuần hay sự thư thả, thoải mái khi dạo phố.
Chọn mặc trang phục lấy cảm hứng từ sơ mi, quý cô hãy ưu tiên các thiết kế có đường may chỉn chu kỹ lưỡng. Đa số các chất liệu mang đến cảm giác sang xịn nhưng cần được đi kèm lớp vải lót mềm mịn và thông thoáng để có thể mang đến trải nghiệm dễ chịu khi mặc.
Ngoài ra, hãy dựa vào phong cách cá nhân để chọn thiết kế có độ dài phù hợp. Gấu váy trên gối mang đến nét trẻ trung hiện đại còn váy sơ mi dài ngang bắp chân hoặc chạm mắt cá chân sẽ mang đến dáng vẻ thướt tha và che được nhiều khuyết điểm.
Vẫn là đầm dài nhưng chiếc cổ áo quen thuộc đã được thay thế bằng cổ blazer, cổ bèo xếp ly. Các thiết kế đơn sắc thanh lịch và giàu nét sang trọng tinh tế này chính là lựa chọn mặc đẹp đa năng, linh hoạt cho mùa cuối năm bận rộn
ẢNH: JM