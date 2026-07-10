Đầm trễ vai dáng xòe khuấy động đường phố ngày hè

Đầm trễ vai dáng xòe mang trong mình tinh thần cổ điển của thời trang châu Âu xen lẫn hơi thở hiện đại, thiết kế này không chỉ giúp người mặc tôn lên vẻ đẹp hình thể mà còn truyền tải một thông điệp về sự gợi cảm của người mặc.

Đầm trễ vai dáng xòe trắng tinh khôi được tạo điểm nhấn bằng thiết kế viền ren đen đối lập cùng dây nơ dài. Phom xòe nhẹ kèm họa tiết chấm bi màu đen cổ điển che khuyết điểm vòng 3 hiệu quả, đây là sự lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng sở hữu vóc dáng quả lê ẢNH:@GOLA

Khác với những thiết kế bodycon ôm sát từng "làm mưa làm gió" hay các phom oversized mang đậm tinh thần phi giới tính, đầm trễ vai dáng xòe hướng người mặc trở về với những đường cắt tôn vinh vóc dáng tự nhiên. Các thiết kế ngày nay ưu tiên dành cho phom dáng đơn giản, chất liệu thoáng nhẹ nhằm tôn lên chuyển động tự nhiên của cơ thể thay vì những chi tiết trang trí quá rườm rà.

Đầm trễ vai dáng xòe màu đen với phom áo có độ suông rộng rủ nhẹ, bo nhẹ ở eo kết hợp chân váy xếp tầng nhún bèo. Sự kết hợp hoàn hảo giữa sắc đen huyền bí và các tầng bèo nhún giúp chiếc đầm trễ vai dáng xòe này tôn lên khí chất sang trọng của người mặc ẢNH: @GOUTDEJUN

Sự phát triển của xu hướng cũng kéo theo những biến tấu ngày càng đa dạng về kiểu dáng. Nếu trước đây đầm trễ vai chủ yếu gắn liền với phom váy công chúa cổ điển thì hiện nay, các nhà thiết kế liên tục làm mới bằng tay phồng, dáng ngắn hay bèo nhún nữ tính.



Đầm trễ vai dáng xòe ngắn màu hồng phấn ngọt ngào, kết hợp khéo léo giữa dây nơ trước ngực và các đường bèo nhún điệu đà quanh eo. Chất vải cotton mỏng nhẹ của đầm mang lại điểm cộng lớn về độ thoáng mát, tuy nhiên bạn cần lưu ý giặt tay nhẹ nhàng để tránh làm mất phom bèo nhún ẢNH:@GOLA

Đầm trễ vai dáng xòe ghi điểm tuyệt đối nhờ gam màu hồng pastel dịu mắt kết hợp cùng phần eo ôm nhẹ tôn dáng và thiết kế tay dài phồng. Chất liệu vải voan mỏng có độ bóng nhẹ tự nhiên mang đến vẻ sang trọng, phù hợp cho các buổi tiệc tối hoặc các sự kiện ẢNH:@GOLA

Đầm trễ vai dáng xòe màu xanh pastel nhạt dịu dàng với phần cổ vắt chéo nhẹ trước ngực tinh tế. Thân trên ôm eo tinh xảo giúp định hình vóc dáng, đồng thời làm nổi bật phần chân váy xòe thướt tha ẢNH: @GOUTDEJUN

Bảng màu của xu hướng năm nay cũng phản ánh rõ tinh thần tối giản. Những gam sáng như trắng, kem, be dễ dàng tôn lên làn da trắng của người mặc.



Đầm trễ vai dáng xòe màu kem trắng nhẹ nhàng với họa tiết chấm bi đen mang đậm phong cách retro. Các tầng bèo lớn bồng bềnh ở ngực phối cùng dáng ôm eo thon gọn, thêm một đôi giày bốt cân bằng sự nữ tính của váy ẢNH: @_THUYTHNG_

Đầm trễ vai màu trắng có phần thân trên ôm sát, eo chiết nhẹ đi cùng chân váy peplum xếp tầng đầy quý phái. Sự hòa quyện giữa chất vải ren và voan pha cao cấp cùng họa tiết ren hoa nổi, hoa vải đính thủ công dễ dàng tôn lên sự lộng lẫy của người mặc ẢNH: PHILOAN

Đầm trễ vai dáng xòe mang sắc be hồng nude thời thượng sở hữu phần thân trên ôm nhẹ, kết hợp tay dài phồng bo chun và chân váy balloon ngắn phá cách ẢNH: @GOUTDEJUN

Đầm trễ vai dáng xòe chính là món đồ "vạn năng" giúp phái đẹp dễ dàng chinh phục mọi phong cách thời trang. Chỉ cần một chút tinh tế trong việc lựa chọn màu sắc và phụ kiện đi kèm, bạn sẽ luôn là phiên bản tự tin và cuốn hút nhất ở bất cứ nơi đâu.