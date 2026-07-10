Đầm trễ vai dáng xòe khuấy động đường phố ngày hè

Không quá táo bạo nhưng đủ sức khiến mọi ánh nhìn dừng lại, đầm trễ vai dáng xòe là minh chứng cho việc sự nữ tính chưa bao giờ lỗi thời.
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Đầm trễ vai dáng xòe mang trong mình tinh thần cổ điển của thời trang châu Âu xen lẫn hơi thở hiện đại, thiết kế này không chỉ giúp người mặc tôn lên vẻ đẹp hình thể mà còn truyền tải một thông điệp về sự gợi cảm của người mặc.
Khác với những thiết kế bodycon ôm sát từng "làm mưa làm gió" hay các phom oversized mang đậm tinh thần phi giới tính, đầm trễ vai dáng xòe hướng người mặc trở về với những đường cắt tôn vinh vóc dáng tự nhiên. Các thiết kế ngày nay ưu tiên dành cho phom dáng đơn giản, chất liệu thoáng nhẹ nhằm tôn lên chuyển động tự nhiên của cơ thể thay vì những chi tiết trang trí quá rườm rà.
Sự phát triển của xu hướng cũng kéo theo những biến tấu ngày càng đa dạng về kiểu dáng. Nếu trước đây đầm trễ vai chủ yếu gắn liền với phom váy công chúa cổ điển thì hiện nay, các nhà thiết kế liên tục làm mới bằng tay phồng, dáng ngắn hay bèo nhún nữ tính.
Bảng màu của xu hướng năm nay cũng phản ánh rõ tinh thần tối giản. Những gam sáng như trắng, kem, be dễ dàng tôn lên làn da trắng của người mặc.
Đầm trễ vai dáng xòe chính là món đồ "vạn năng" giúp phái đẹp dễ dàng chinh phục mọi phong cách thời trang. Chỉ cần một chút tinh tế trong việc lựa chọn màu sắc và phụ kiện đi kèm, bạn sẽ luôn là phiên bản tự tin và cuốn hút nhất ở bất cứ nơi đâu.